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Новосибирские ученые доказали пользу антистресс-игрушек для детей: они снимают стресс и тревожность на уроках

Специалисты изучают подбор игрушек под возраст, темперамент и психотип ребенка

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В будущем игрушки могут использовать в учебном процессе

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Сотрудники Новосибирского НИИ гигиены выяснили, как в стрессовых ситуациях на детей влияют антистресс-игрушки. Оказалось, что поп-иты, сквиши, «мялки» и т. п. помогают ребенку быстро переключиться, расслабиться, а потом с новыми силами взяться за выполнение задания.

Специалисты провели первый этап экспериментов в рамках большого исследования. Главная задача ученых — выяснить, можно ли использовать антистресс-игрушки в учебном процессе, как это принято во многих других странах мира.

— Они (игрушки) широко используются в мировой практике и вполне могут заменить для российских детей и подростков столь привычные для них устройства мобильной связи, оказывающие прямо противоположные эффекты, — говорится на сайте института.

Исследования показали, что в стрессовой ситуации игрушки помогают детям переключиться за счет вовлечения мелкой моторики рук, таким образом достигается «быстрый релаксирующий эффект». По словам ученых, подобные результаты достигаются при помощи «динамической паузы» — подвижной игры, «физкультминутки» и т. д.

— Выявленные в ходе исследования краткосрочные положительные эффекты свидетельствуют о снижении стрессового восприятия, тревожности и более высоких результатах выполнения дозированных заданий, — отмечают специалисты.

Сейчас сотрудники НИИ разрабатывают методические рекомендации о порядке использования игрушек, а также о том, как правильно подбирать их с учетом возраста, темперамента и психотипа ребенка.

Ранее специалисты рассказали читателям НГС, кто игрушки Хагги Вагги влияют на детей и почему их злобный оскал полезен для ребенка.

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