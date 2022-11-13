Новосибирские ученые доказали пользу антистресс-игрушек для детей: они снимают стресс и тревожность на уроках

Сотрудники Новосибирского НИИ гигиены выяснили, как в стрессовых ситуациях на детей влияют антистресс-игрушки. Оказалось, что поп-иты, сквиши, «мялки» и т. п. помогают ребенку быстро переключиться, расслабиться, а потом с новыми силами взяться за выполнение задания.



Специалисты провели первый этап экспериментов в рамках большого исследования. Главная задача ученых — выяснить, можно ли использовать антистресс-игрушки в учебном процессе, как это принято во многих других странах мира.

