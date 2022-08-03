Царство Хагги Вагги: откуда они взялись, опасны ли для детей и как зовут других монстров — всё о нашумевших игрушках

Хагги Вагги, Кисси Мисси и Poppy Playtime

Страшненьких монстров с оскалом-улыбкой зовут Хагги Вагги (синий, от английского hug — объятия) и Кисси Мисси (розовая, от английского kiss — поцелуй). Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime. Возрастной ценз ее, кстати, в Steam, где можно скачать первую часть бесплатно, не указан. Но на многих сервисах пишут, что от 12 лет и старше.

По сюжету вы попадаете на фабрику игрушек, где 10 лет назад пропали все сотрудники. В первой части вам нужно найти Poppy — милую куклу, которая может разговаривать. Во время ее поисков вы и сталкиваетесь с огромным синим Хагги Вагги. Он пытается вас сожрать (да, именно вот такое грубое слово). Зрелище крайне пугающее, при этом очень атмосферная музыка способствует нужному эффекту. Мы в редакции впечатлились, хоть и смотрели просто прохождение игры.