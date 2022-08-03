Царство Хагги Вагги: откуда они взялись, опасны ли для детей и как зовут других монстров — всё о нашумевших игрушках
Психолог объясняет, почему ваш ребенок смотрит на них как завороженный и стоит ли покупать страшилищ
Плюшевые яркие монстры с оскалом-улыбкой начали появляться на прилавках магазинов около трех-четырех месяцев назад. Причем продаются за немаленькие деньги. Постепенно они буквально захватили всё пространство. Сейчас почти ни один магазин игрушек, киоск, павильон в переходе или метро не обходятся без Хагги Вагги и Кисси Мисси. Именно так зовут этих монстриков. Дети, начиная с двух лет, как завороженные, тянут к прилавкам родителей, не обращая внимания на плюшевый страшный оскал. Теперь в продаже появились и другие герои с самой разной расцветкой. Объясняем, как отличить Сили Били от Ванк Панка, кем приходится Килли Вилли синему Хагги Вагги и какие отношения у главного антагониста игры с Кисси Мисси. И, конечно, вместе с клиническим психологом объясняем, почему эти герои так понравились детям, стоит ли их покупать и разрешать играть в оригинальную компьютерную игру.
Хагги Вагги, Кисси Мисси и Poppy Playtime
Страшненьких монстров с оскалом-улыбкой зовут Хагги Вагги (синий, от английского hug — объятия) и Кисси Мисси (розовая, от английского kiss — поцелуй). Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime. Возрастной ценз ее, кстати, в Steam, где можно скачать первую часть бесплатно, не указан. Но на многих сервисах пишут, что от 12 лет и старше.
По сюжету вы попадаете на фабрику игрушек, где 10 лет назад пропали все сотрудники. В первой части вам нужно найти Poppy — милую куклу, которая может разговаривать. Во время ее поисков вы и сталкиваетесь с огромным синим Хагги Вагги. Он пытается вас сожрать (да, именно вот такое грубое слово). Зрелище крайне пугающее, при этом очень атмосферная музыка способствует нужному эффекту. Мы в редакции впечатлились, хоть и смотрели просто прохождение игры.
Мы подробно рассказали об игрушках в нашем видео, также мы поговорили с новосибирцами, которые их покупают, и клиническим психологом:
Во второй главе появляется Кисси Миссии. Она розового цвета, очень дружелюбна и помогает нам. Кем она приходится Хагги Вагги, пока не рассказывают, но можно сделать выводы из картинок в рабочем кабинете создателя фабрики и самих игрушек. Там монстрики изображены обнимающимися и с сердечками. Можно предположить, что Кисси подружка или даже жена Хагги. Такого мнения придерживаются и миллионы поклонников игры.
В игре помимо Хагги, Кисси и Поппи есть и другие персонажи. Они не столь популярны, хотя игрушки с ними тоже можно встретить.
Кто же такие Грисс Висс, Ванк Панк и другие
Оригинальная игра и Хагги Вагги настолько ворвались в тренд, что появились мультфильмы с героями. Их публикует канал GameToons на YouTube.com. Там появляются и другие монстры Хагги разного цвета. В основном, конечно, Ванк Панк, Грисс Висс — это больше результат работы маркетологов, которые быстро смекнули, что к чему и на чём можно заработать миллионы.
Изначально цены на Хагги начинались в среднем с 1000 рублей, сейчас они значительно снизились, когда рынок уже перенасытился предложениями. Можно спокойно купить игрушку средних размеров примерно за 300–400 рублей. А гигантские, в метр длиной — за 1500 рублей. В больших ТЦ цены на островках, конечно, выше. Приобретя синего и розового монстра, многие родители думали, что на этом всё. Не тут-то было. Подоспели новые монстры, да самой безумной раскраски.
Отдельно стоит остановиться разве что на Килли Вилли. Это черный монстр, который отличается по анатомии от остальных Хагги. У него множество глаз, а также в пузе еще одни челюсти. По фанатской версии, это брат синего Хагги Вагги. Он должен был быть зеленого цвета, но что-то пошло не так и получился черный монстр — самый свирепый среди всех.
Чтобы вы не запутались, кто есть кто, мы подготовили для вас простую инфографику. Сохраните ее себе и расскажите друзьям и знакомым.
Почему дети так любят Хагги Вагги и опасно ли это
Дмитрий Клочков, клинический психолог, советует родителям не паниковать при виде игрушки и не оттаскивать от нее в ужасе ребенка. Пугающие монстры и всякие страшилки всегда привлекали детей и сто, и двести лет назад. Стоит только вспомнить, как звучат на самом деле в оригинале сказки о спящей красавице, Белоснежке
— Дети всегда во все времена тянулись к каким-то страшилкам. Совсем давно это были какие-то сказки: Баба-Яга, бабайка, Кощей Бессмертный. Потом были фильмы: «Байки из склепа», «Челюсти», «Кошмар на улице Вязов». Сейчас это явление трансформировалось согласно современному обществу и соответствующим технологиям, — объяснил Дмитрий Клочков, клинический психолог. — В моей практике эти игрушки больше страха и беспокойства вызывают у взрослых, чем у детей.
Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «Психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».
Дети во все времена пытались проигрывать страшные ситуации:
— Так они учатся контактировать с негативными эмоциями, со страхом, агрессией. И в игровой деятельности это себе подчиняют, контролируют, взаимодействуют. Они учатся встречаться с этими эмоциями, проживать их, быть с ними в контакте, — подчеркнул специалист.
Хагги Вагги выглядит достаточно дружелюбно, несмотря на оскал. Такой диссонанс в обычной жизни дети наблюдают постоянно, поэтому он их не пугает, а кажется привлекательным.
— Эти персонажи, как мне кажется, очень ярко отражают современное общество, современный мир. Это некое существо с широко открытыми объятиями, с широкой улыбкой, за которой скрываются два ряда острых зубов. Сейчас в людях очень много агрессии, которая вытесняется, отрицается. Взрослым сложно контактировать с ней. И они стремятся спрятать, вытеснить и подавить. Но от этого она никуда не исчезает. Она всё равно проявляется, дети это чувствуют, видят. И эти игрушки — это такое отражение нашего общества, поэтому они интересны детям. Дети, играя с этими игрушками, учатся контактировать с современным обществом, — отметил клинический психолог.
При покупке специалист советует смотреть на реакцию ребенка. Детей могут напугать даже самые обычные, привычные игрушки и вещи.
— Ребенок, если маленький совсем, может испугаться разных игрушек. Мне рассказывали, что я в детстве пугался заводной обезьянки, которая кувыркалась. Часто дети пугаются клоунов, хотя это безобидное существо. Если ребенок пугается, то, конечно, нет, слишком маленьким детям я бы не рекомендовал их покупать. Но если ребенок тянется, ему нравится — почему бы и нет, — считает Дмитрий Клочков.
Другой разговор — оригинальная компьютерная игра.
Разрешать ли детям компьютерную игру
С мягкими игрушками вроде понятно, но неизгладимое впечатление производит сама компьютерная игра. Там предостаточно других монстров, которые могут надолго лишить покоя именно тем самым диссонансом — милой внешностью и агрессией.
Дмитрий Клочков советует в первую очередь смотреть на возрастной ценз игры. Мы уже говорили, что в Steam, где можно скачать первую часть бесплатно, он не указан. На различных других сервисах говорится, что игра не для тех, кому младше 12 лет. Многие блогеры указывают порог еще выше — не для тех, кому младше 16 лет.
— Нужно смотреть на реакцию ребенка. Что с ним происходит — затягивают ли его с головой компьютерные игры. Он уходит туда полностью — это повод для беспокойства. Много споров идет по поводу агрессивных компьютерных игр. Чаще всего статистика показывает, что люди, играющие в такие игры, менее склонны проявлять агрессию физическую и вербальную к людям, — утверждает Дмитрий Клочков, клинический психолог. — Игры — это такой клапан, который позволяет стравить внутреннюю агрессию, которой просто пропитано современное общество.
По словам психолога, если вы разрешаете ребенку такие игры, нужно быть в контакте с ним. Смотреть, во что он играет, включаться в процесс, обсуждать, что происходит.
— Хагги Вагги — это неоднозначный персонаж. Он притягивает и при этом опасен. И об этом всём нужно говорить, — советует специалист. — Многие родители опасаются, что ребенок может начать путать добро со злом, поиграв в эту игру. Популярный персонаж — мягкая игрушка, а в игре антагонист. Если ребенка оставить один на один с игрой, то может произойти подмена понятий, но если взрослый включается, если он не критикует, а идет на диалог — это хороший и понятный способ для ребенка говорить о добре и зле. «Кроха сын к отцу пришел, и спросила кроха...» Сегодня может быть детям сложнее воспринимать Маяковского, а этот язык — компьютерных игр и персонажей — будет им более понятен.
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