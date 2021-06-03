Всем поп-ит! Или не всем? Специалисты раскрыли секрет популярности игрушки-антистресса

У невероятно популярного в 2017 году спиннера (помните его?) появился преемник, так сказать. Это игрушка-антистресс поп-ит, ставшая предметом мечтаний детей и подростков по всему миру. Да что уже там: даже изначально скептически настроенные взрослые спустя время увлеченно нажимают на цветные шарики. В чём секрет успеха этой маленькой вещицы?
Вместе с экспертом разобрались и рассказываем, что такое поп-ит, симпл-димпл, чем они различаются и почему сейчас настолько популярны.
Игрушки поп-ит и симл-димпл — что это такое вообще?
Это детские антистресс-игрушки, которые стали невероятно популярными благодаря соцсети TikTok этой весной, хотя в продаже появились еще в
Если по-простому, это «вечная пупырка». Усовершенствованный аналог прозрачной воздушно-пузырчатой пленки, которую используют для транспортировки хрупких вещей и дорогостоящей электроники.
Окей, Гугл! Чем отличаются поп-ит и симпл-димпл?
У поп-ит (pop it — «хлопни это») все пузырьки всегда довольно мелкого размера и расположены рядами. У симпл-димпл (simple dimple — «простая ямочка») пузырьки в одной игрушке могут отличаться друг от друга по размеру и быть разбросаны хаотично, а не стоять строго в один ряд.
При этом принцип один и тот же: лопать (вернее, вдавливать и выдавливать) резиновые пупырки. Кстати, владельцев игрушек поп-ит называют попытерами.
Эта игрушка безопасна? Мнения психолога и Роспотребнадзора
Поп-ит задумывался как детская игра для развития мелкой моторики, чтобы научить ребенка понимать тактильные, слуховые и зрительные сигналы, поступающие из внешнего мира. Но неожиданно для создателей «вечная пупырка» понравилась и взрослым: с удовольствием лопают цветные шарики люди разных возрастов.
После массовых обращений родителей федеральное управление Роспотребнадзора поручило научно-исследовательским институтам оценить, как эти антистресс-игрушки влияют на детей.
— Игрушки поп-ит и симпл-димпл изначально имели узконаправленную область применения: использовались для людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Игрушки-антистресс позволяют снизить напряжение, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
При выборе поп-ита перед покупкой нужно обратить внимание на маркировку, которая иногда наносится на само изделие, но
Психолог и психотерапевт Екатерина Баянова считает, что причина популярности поп-итов и симпл-димплов кроется в банальной моде. Но не только.
— Эта антистресс-игрушка (и подобные ей сенсорные игрушки) предназначена в первую очередь для использования нейроотличными людьми. Термин «нейроотличность», или «нейроразнообразие» подразумевает, что существуют различные вариации протекания неврологических процессов в головном мозге. Понятие нейроразнообразия исходит из идеи о том, что целая группа неврологических различий является не патологией, как мы привыкли их рассматривать, а одним из вариантов нормы. К нейроотличным людям относятся люди с диагнозами аутизм, дислексия, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и другими, — объяснила 72.RU эксперт.
Она же добавила, что, согласно этому взгляду, такие люди — не больные и не инвалиды, они просто другие: не такие, как «нейротипичное» большинство. Если, например, говорить конкретно об СДВГ, то в нашей стране это «детский» диагноз, и детей таких много.
— У кого-то из них симптомы СДВГ со временем сглаживаются, а у кого-то нет. Фактически и взрослых людей с явными симптомами СДВГ среди нас тоже немало, хоть взрослым в нашей стране такой диагноз и не ставят. Обменные процессы мозга у таких людей имеют свои особенности, вследствие которых этим людям постоянно нужна дополнительная сенсорная стимуляция. Знакомое всем поведение гиперактивных детей (ни минуты не сидят на месте) — яркий пример того, как мозг стремится получить больше входящей информации в единицу времени. По мере взросления способов «добрать» сенсорных стимулов у нейроотличного человека становится всё больше. Еще раз повторю: причина
По словам Екатерины, эти игрушки не опасны, а одной из причин их популярности является сенсорный голод.
— Помните упаковку с пупырышками, хорошо всем знакомую? Если в дом принесли какую-то новую технику, то всем членам семьи, независимо от возраста, хочется пощелкать эту пупырчатую упаковку. Это немудреное действие дарит нам простое сенсорное удовольствие. В нашу цифровую эпоху мы много времени проводим в виртуальном пространстве, теряя контакт с ощущениями своего тела. А потребность в таком контакте, безусловно, есть: это необходимо и нашей психике, и нашему телу. Подавляющую часть времени мы проводим в мире мыслей и идей, в виртуальном пространстве, мы живем по преимуществу в своей голове. Вследствие этого мы испытываем дефицит сенсорных переживаний. У нас, если можно так выразиться, есть сенсорный голод, и проблема обостряется еще и потому, что мы не считаем это проблемой. Погулять босиком по лужам, потрогать землю или песок, полежать на мягкой траве, перебирать камешки и бусины, гладить животных… К подобным занятиям мы относимся немного свысока и как к чему-то несерьезному и неважному. Но на самом деле эти простые и понятные сенсорные радости необходимы нам для баланса и здоровья нашей психики. То, что они такие простые, не означает их ненужность. Именно таких простых вещей нам и не хватает. Нажимание/вдавливание пупырышек поп-ита — один из примеров простых сенсорных удовольствий, — говорит Екатерина Баянова.
Высокий уровень тревожности, присущий многим из нас, — еще одна причина пристрастия к поп-итам, считает Екатерина.
— Хроническое беспокойство, повышенный уровень тревожности могут проявляться в виде различных симптомов. Есть люди, которые грызут ногти, кто-то кусает губы, кто-то хрустит суставами пальцев... Вариаций действий, с помощью которых люди пытаются совладать с тревогой, множество. Тревожные люди обычно суетливы, беспокойны, часто производят множество стереотипных, «лишних» движений. Это не случайно. Высокий уровень напряжения через такие избыточные движения немного снижается, переполняющее человека напряжение частично выходит через двигательный канал. И игрушка поп-ит выступает в данном случае как способ снижения тревожности, — говорит психолог. И если уж на то
По словам Екатерины Баяновой, основная причина распространения и бешеной популярности поп-итов — просто мода.
— А вообще, чем меньше мы будем заострять свое внимание на этих игрушках, тем быстрее схлынет волна их популярности. Вспомните: года два-три назад все крутили спиннеры. Ну и где эти спиннеры теперь? — подытожила эксперт.
Хорошо. А сколько такая игрушка стоит и где ее продают?
Поп-ит можно отыскать в известных онлайн-магазинах типа AliExpress, Ozon и Wildberries: там его продают за 150–900 рублей (в зависимости от размера, фирмы-производителя). В зависимости от магазина доставка заветного поп-ита займет от нескольких дней до месяца и больше.
Еще эту игрушку-антистресс легко найти в магазинах с детскими товарами: по заявлению изготовителей, поп-ит подойдет даже для детей в возрасте от одного года. Но проблема в том, что в офлайн-магазинах популярные «вечные пупырки» быстро разбирают. Не досталось? Можно оформить заказ, подождать несколько дней и забрать в магазине.
Еще один вариант — поискать поп-ит на сайтах с бесплатными объявлениями. Там есть и новые экземпляры, и б/у. Ценовой диапазон — от 150 до 300 рублей, торг, конечно же, уместен (хоть и не в каждом случае).
— Я месяц назад заказал в интернете десять поп-итов. Один оставил себе, еще один подарил другу, а остальные выставил на продажу. Покупал каждый за 130 рублей, продаю по 250. Кстати, совет всем владельцам этой игрушки: если перестала нажиматься нормально в одну из
А что было раньше? Предшественники поп-итов и симпл-димплов
В 2017 году внезапно стали популярными спиннеры. Тогда говорили, что якобы эту игрушку создали специально для
А еще был случай, когда российскую команду КВН задержали в Белоруссии за то, что они сидели на улице и подозрительно крутили в руках какую-то вещицу? Да, да. Виноват был именно спиннер. Бдительной жительнице Гомеля модная игрушка показалась подозрительной, и она вызвала милицию.
Осенью всё того же 2017 года в Тюмени раскрутили гигантский спиннер весом