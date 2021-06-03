Всем поп-ит! Или не всем? Специалисты раскрыли секрет популярности игрушки-антистресса

— Эта антистресс-игрушка (и подобные ей сенсорные игрушки) предназначена в первую очередь для использования нейроотличными людьми. Термин «нейроотличность», или «нейроразнообразие» подразумевает, что существуют различные вариации протекания неврологических процессов в головном мозге. Понятие нейроразнообразия исходит из идеи о том, что целая группа неврологических различий является не патологией, как мы привыкли их рассматривать, а одним из вариантов нормы. К нейроотличным людям относятся люди с диагнозами аутизм, дислексия, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и другими, — объяснила 72.RU эксперт.

Она же добавила, что, согласно этому взгляду, такие люди — не больные и не инвалиды, они просто другие: не такие, как «нейротипичное» большинство. Если, например, говорить конкретно об СДВГ, то в нашей стране это «детский» диагноз, и детей таких много.