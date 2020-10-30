В Новосибирске ждут «Голубую Луну» — объясняем, что это значит

В субботу, 31 октября, в Новосибирске пройдет второе полнолуние в этом месяце (первое было 2 октября ). Подобное явление называют «Голубой Луной».



— в 21:49 — второе полнолуние в месяце. Это довольно редкое событие, наблюдаемое в среднем каждые 2,7154 года. Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны. Это явление, а точнее вторую полную Луну в месяце, и назвали «Голубая Луна», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

