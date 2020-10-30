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В Новосибирске ждут «Голубую Луну» — объясняем, что это значит

Второе полнолуние в месяце придется на 31 октября

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Несмотря на название, у Луны будет такой же цвет, как обычно

Несмотря на название, у Луны будет такой же цвет, как обычно

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В небе над Новосибирском появится «Голубая Луна»

В субботу, 31 октября, в Новосибирске пройдет второе полнолуние в этом месяце (первое было 2 октября). Подобное явление называют «Голубой Луной».

— в 21:49 — второе полнолуние в месяце. Это довольно редкое событие, наблюдаемое в среднем каждые 2,7154 года. Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны. Это явление, а точнее вторую полную Луну в месяце, и назвали «Голубая Луна», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Такое название второе полнолуние получило из-за английского выражения «Once in a Blue Moon», которое переводится как «однажды при голубой Луне». Так говорят о событии, которое происходит очень редко или вообще никогда.

— В 1943 году в американском научно-популярном астрономическом журнале «Sky & Telescope» ошибочно было растиражировано мнение, что второе полнолуние в месяц и есть «Голубая Луна», со ссылкой на данные, найденные в издании «Фермерского альманаха» 1937 года. Много лет спустя в популярной радиопередаче было повторено то же ошибочное определение, и большинство людей стало считать второе полнолуние в месяце «Голубой Луной». Только в 1999 году журнал «Sky & Telescope» разъяснил в статье «What's a Blue Moon?» свою ошибку. Так или иначе, но и два полнолуния в одном месяце бывает не каждый год, поэтому не будет ошибкой называть событие «Голубой Луной» за счет редкости явления, — объяснила Виктория Дамм.

В этот день у Луны будет обычный пепельно-серый цвет.

В апреле спутник земли приближался к Земле максимально близко — расстояние составило 357 тысяч 128 километров. Посмотрите в пяти впечатляющих кадрах, как это было.

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Лунаастрономия
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