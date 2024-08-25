Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году: дата, традиции, приметы праздника

Рождество Девы Марии отмечают ежегодно в один и тот же день Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











21 сентября верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых, то есть самых почитаемых православных праздников. Рассказываем подробнее об этом важном дне.

Значение праздника

Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Как объясняют на сайте православного журнала «Фома», событие не описано в Новом Завете. О Рождестве Богородицы рассказывает Церковное Предание — Протоевангелие Иакова.

В книге, написанной во II веке, говорится о том, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким и Анна. Отец — выходец из царского рода, мать — дочь первосвященника. Они прожили долгую жизнь и были бездетны. Они скорбели из-за этого, также их порицали окружающие. Однажды в храме первосвященник не разрешил Иоакиму принести жертву, потому что он не создал потомства Израилю. После этого он ушел в пустыню для молитвы, а Анна молилась дома. Им обоим явился ангел, который возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». После этого супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

Анна забеременела и на девятый месяц родила ребенка. Родители решили посвятить дочь богу. Они отдали Марию в храм, где она служила до совершеннолетия.

Празднование

Рождество Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник, его отмечают ежегодно 21 сентября. В храмах служат всенощное бдение, которое начинается накануне вечером. Во время него читают фрагменты из Ветхого Завета. Также поют тропарь и величание Рождества Богородицы, читают посвященные ей каноны.

Утром 21 сентября в храмах совершается литургия. Как правило, в церквях в этот день много прихожан. Отдание праздника длится до 25 сентября.

Также на Рождество Пресвятой Богородицы принято ходить тем парам, которые хотят родить ребенка.

Приметы

Согласно приметам погоды, если к 21 сентября опала листва на деревьях, то зима будет ранней. Ясная погода предвещает тепло в остаток осени. Если трава утром покрылась инеем, то скоро ударят морозы.

28 августа верующие вспоминают Успение Пресвятой Богородицы. НГС рассказывал о значении этого дня.