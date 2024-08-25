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Религия Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году: дата, традиции, приметы праздника

Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году: дата, традиции, приметы праздника

В этот день принято посещать службу в храме

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Рождество Девы Марии отмечают ежегодно в один и тот же день

21 сентября верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых, то есть самых почитаемых православных праздников. Рассказываем подробнее об этом важном дне.

Значение праздника

Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Как объясняют на сайте православного журнала «Фома», событие не описано в Новом Завете. О Рождестве Богородицы рассказывает Церковное Предание — Протоевангелие Иакова.

В книге, написанной во II веке, говорится о том, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким и Анна. Отец — выходец из царского рода, мать — дочь первосвященника. Они прожили долгую жизнь и были бездетны. Они скорбели из-за этого, также их порицали окружающие. Однажды в храме первосвященник не разрешил Иоакиму принести жертву, потому что он не создал потомства Израилю. После этого он ушел в пустыню для молитвы, а Анна молилась дома. Им обоим явился ангел, который возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». После этого супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

Анна забеременела и на девятый месяц родила ребенка. Родители решили посвятить дочь богу. Они отдали Марию в храм, где она служила до совершеннолетия.

Празднование

Рождество Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник, его отмечают ежегодно 21 сентября. В храмах служат всенощное бдение, которое начинается накануне вечером. Во время него читают фрагменты из Ветхого Завета. Также поют тропарь и величание Рождества Богородицы, читают посвященные ей каноны.

Утром 21 сентября в храмах совершается литургия. Как правило, в церквях в этот день много прихожан. Отдание праздника длится до 25 сентября.

Также на Рождество Пресвятой Богородицы принято ходить тем парам, которые хотят родить ребенка.

Приметы

Согласно приметам погоды, если к 21 сентября опала листва на деревьях, то зима будет ранней. Ясная погода предвещает тепло в остаток осени. Если трава утром покрылась инеем, то скоро ударят морозы.

28 августа верующие вспоминают Успение Пресвятой Богородицы. НГС рассказывал о значении этого дня.

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