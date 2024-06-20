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Религия Православный календарь на июль 2024 года: все главные праздники в двух картинках

Православный календарь на июль 2024 года: все главные праздники в двух картинках

Для большего удобства их можно сохранить. Тогда вы точно не запутаетесь

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В июле у православных будет минимум 14 поводов пойти в церковь

В июле нет ни одного церковного праздника, посвященного жизни Христа. Но это не значит, что православным совсем нечего отметить. На самом деле праздников в июле столько, что лучше заранее завести отдельный календарь на этот месяц. У нас такой как раз есть — сохраняйте его себе, чтобы точно не пропустить ни одну важную религиозную дату июля.

Для верующего человека июль начинается с Петрова поста. По сложности этот пост — явно не Великий, но кое-что всё равно нельзя.

С 1 по 11 июля постящиеся не едят мясо, яйца и молочные продукты, однако большую часть недели могут есть рыбу. Пост заканчивается 12 июля — в день апостолов Павла и Петра, в честь одного из которых и назван пост.

Особенно широко в первой половине июля отмечается День Петра и Февронии, у которого есть и мирское название — День семьи, любви и верности. В России в честь этого праздника устраивают концерты и ярмарки, а в некоторых городах еще и запускают фейерверки.

Довольно много православных праздников в июле посвящены иконам. Иконе «Троеручица» отведено сразу два дня — 11 и 25 июля. А последний православный праздник в июле — день крещения Руси. В 2024 году этому событию исполнится 1036 лет.

А вы отмечаете православные праздники?

Только самые важные: Рождество, Пасху, Вознесение, Троицу
Отмечаю каждый православный праздник
Когда рядом нет православных родных, забываю про все эти даты
Я атеист, для меня этих праздников не существует

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