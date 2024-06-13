Вознесение-2024: что можно и нельзя делать в этот день, приметы и традиции

Вознесение — важный день для всех верующих, и в церквях в честь него устраивают праздник Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сегодня православные отмечают Вознесение Господне. Это важный праздник в церковном календаре, который выпадает на сороковой день после Пасхи. Как и у любого другого православного праздника, у него есть свои традиции и приметы. Рассказываем, как отмечают Вознесение и что в этот день делать можно, а что нельзя.

Как отмечают Вознесение

Вознесение Господне христиане отмечают в память о том, что Иисус Христос после распятия воскрес из мертвых и вознесся в небеса. Также в этот день люди получили весть о его втором пришествии. В честь этих значимых событий и появился праздник.



Службы, приуроченные к этому дню, начинаются в церквях еще в среду — за день до праздника в храмах звучат пасхальные песнопения (последний раз в году), а вечером служат торжественное всенощное бдение.

В сам же праздник верующие отправляются на службу в церковь, где во время литургии читают Евангелие от Марка — в нем описаны события восшествия Христа на небо.

Традиции Вознесения

Раньше в честь Вознесения православные устраивали гулянья и водили хороводы, выражая таким образом свои чаяния насчет будущего урожая — всем хотелось изобилия и плодородия. Также в этот день хозяйки пекли пироги с луковой начинкой и особое ржаное печенье — лествицы. Из теста выкладывали 7 своеобразных «перекладин», которые символизировали ступени лестницы в небеса. Их было принято освящать в церкви и раздавать как угощение.

Еще в этот церковный праздник люди поминают умерших, наводят порядок на могилах и навещают близких. Хотя устраивать шумные застолья на Вознесение совсем не желательно.

Что можно есть на Вознесение

Вознесение всегда выпадает на четверг, который постным днем не является, поэтому на праздничный стол можно нести всё что угодно: и рыбу, и мясо, и молоко. Даже алкоголь. Но в рамках приличия.

Что нельзя делать на Вознесение

Согласно христианскому вероучению, в день Вознесения Иисус Христос может под видом нищего попросить у вас милостыню. Поэтому в этот день не стоит отказывать бездомным и нуждающимся, особое внимание стоит уделить нежданным гостям и просителям.



Так как Вознесение — день радостный, то в этот праздник строго запрещено предаваться унынию, грустить, ругаться, сквернословить и сплетничать. Домашние и садово-огородные работы лучше завершить накануне, чтобы сам праздник встретить в чистоте.

Кроме того, на Вознесение не принято устраивать свадьбы. Поэтому верующим для заключения брака лучше выбрать другой день. Но если приспичило сыграть свадьбу именно на Вознесение, большого греха в этом нет. А вот с венчанием придется повременить — в храмах в этот день все равно не венчают.

К слову, «Христос воскрес» в этот жень не говорят — это приветствие многократно повторяется только за Пасхальным богослужением. Если хотите поздравить бликзих с праздником, у нас есть коллекция красивых открыток на Вознесение Господне.

Приметы на Вознесение

Солнечный день на Вознесение — хороший знак. Радуга в этот день сулила счастье и благополучие в скором будущем. А проливной дождь и сильный ветер на Вознесение — к недугам и плохому урожаю.

Теплая ночь предвещает щедрый урожай овощей, а утренний туман — обилие грибов летом. Если утром выступила роса, по ней нужно пройтись босиком. Считается, что это должно избавить от болезней.