Вода — бесплатно, бутылка — 15 рублей: как в новосибирских храмах получить святую воду

За несколько дней перед предстоящим праздником Крещения НГС проверил, как получить святую воду в храмах Новосибирска.
Читательница НГС не смогла бесплатно получить освященную воду в одном из храмов РПЦ в Новосибирске. О своем опыте она написала краткое возмущенное письмо в редакцию:
— Зашла сегодня в церковь водички святой набрать. А она оказывается платная теперь. Продается в бутылках. Но, на сегодня в наличии нет. Будет на крещение (бесплатная в чудовищной очереди), — написала Адель.
Журналист НГС объехал три храма в центре Новосибирска. Католический кафедральный собор Преображения Господня оказался закрыт. В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы сообщили, что освященной воды в наличии нет.
В соборе Александра Невского говорят, что торгуют не святой водой, а бутылками.
— Если у вас есть своя емкость, вам нальют освященной воды бесплатно. Если тары нет, можете приобрести ее за 15 рублей, — сообщила сотрудница храма.
В Новосибирской митрополии также подтвердили информацию про продажу бутылок.
— Святая вода в наших храмах раздается бесплатно. Вы можете прийти со своей емкостью и набрать ее. Если же емкости нет — вы можете приобрести тару (бутылку) в церковных лавках. Так для многих удобней, — заявила НГС пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко.
Накануне мэрия назвала адреса оборудованных крещенских купелей в Новосибирске, всего их будет шесть.