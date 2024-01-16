freedom
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 4/10
usd 87.68
eur 96.07
СрочноИщут мальчика, который переехал с мамой из Австрии
Все новости
Все новости

Вода — бесплатно, бутылка — 15 рублей: как в новосибирских храмах получить святую воду

Если прийти со своей емкостью, то ее нальют бесплатно

1 375

Бутылки продаются в церковных лавках

Поделиться

За несколько дней перед предстоящим праздником Крещения НГС проверил, как получить святую воду в храмах Новосибирска.

Читательница НГС не смогла бесплатно получить освященную воду в одном из храмов РПЦ в Новосибирске. О своем опыте она написала краткое возмущенное письмо в редакцию:

— Зашла сегодня в церковь водички святой набрать. А она оказывается платная теперь. Продается в бутылках. Но, на сегодня в наличии нет. Будет на крещение (бесплатная в чудовищной очереди), — написала Адель.

Журналист НГС объехал три храма в центре Новосибирска. Католический кафедральный собор Преображения Господня оказался закрыт. В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы сообщили, что освященной воды в наличии нет.

В соборе Александра Невского говорят, что торгуют не святой водой, а бутылками.

— Если у вас есть своя емкость, вам нальют освященной воды бесплатно. Если тары нет, можете приобрести ее за 15 рублей, — сообщила сотрудница храма.

Корреспондент НГС приобрел в церкви бутылку под воду

Корреспондент НГС приобрел в церкви бутылку под воду

Поделиться

В Новосибирской митрополии также подтвердили информацию про продажу бутылок.

— Святая вода в наших храмах раздается бесплатно. Вы можете прийти со своей емкостью и набрать ее. Если же емкости нет — вы можете приобрести тару (бутылку) в церковных лавках. Так для многих удобней, — заявила НГС пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко.

Накануне мэрия назвала адреса оборудованных крещенских купелей в Новосибирске, всего их будет шесть.

Святая водаРПЦНовосибирская митрополия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter