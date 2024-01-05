Стало известно расписание богослужений на Рождество — рассказываем, как будут работать новосибирские соборы

Троице-Владимировский собор (Филатова, 14а) проведет 6 января в 9:00 божественную литургию, в 10:00 состоится исповедь для готовящихся к таинству Причащения на Рождество, в 17:00 пройдет вечернее богослужение, а в 22:00 — всенощное бдение, которое включает в себя великое повечерие, утреню и литургию. 7 января ранней литургии не будет, в 9:00 состоится божественная литургия, в 17:00 — вечернее богослужение.