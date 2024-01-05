Стало известно расписание богослужений на Рождество — рассказываем, как будут работать новосибирские соборы

Новосибирские соборы опубликовали расписание на предстоящее Рождество Христово и рождественский сочельник.
В Вознесенском кафедральном соборе (Советская, 19) 6 января в 9:00 состоится божественная литургия. В этот же день и 7 января в 17:00 будет всенощное бдение, в полночь 7 января — божественная литургия.
Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а) начнет проводить 6 января в 8:00 исповедь, в 9:00 состоится божественная литургия, в 16:00 — всенощное бдение. 7 января в полночь пройдет божественная литургия, в 8:00 проведут исповедь, в 9:00 состоится поздня божественная литургия, а в 17:00 — вечернее богослужение. На официальном сайте напоминают, что с 7 по 18 января будут Святки (святые дни), в среду и пятницу нет поста.
Троице-Владимировский собор (Филатова, 14а) проведет 6 января в 9:00 божественную литургию, в 10:00 состоится исповедь для готовящихся к таинству Причащения на Рождество, в 17:00 пройдет вечернее богослужение, а в 22:00 — всенощное бдение, которое включает в себя великое повечерие, утреню и литургию. 7 января ранней литургии не будет, в 9:00 состоится божественная литургия, в 17:00 — вечернее богослужение.
24 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня прошло празднование сочельника. Посмотрите, как новосибирские католики отметили Рождество.