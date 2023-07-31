«Я не вечный, да и онкология». Как живет единственный в Забайкалье старообрядческий священник

Храм не отберут, а священник нужен

— Когда я маленький был, то только в домах молились. Тайно всё было, строго. Боялись, что арестуют. Может, это только в нашей местности так. У нас же в Забайкалье одна церковь только осталась, а в Иркутске много было церквей и две выстояли во все годы — закрыли, но не порушили. А при Брежневе и у нас стало посвободнее, попроще к вере стали относиться.



Молился я с детства, старозаветные книги читал, письменность знал. Когда свобода стала, меня старушки давай просить. Я ходил к усопшим, на поминки, на праздники. Потом начали сюда приезжать священник с Владивостока да владыка с Томска. Тоже начали меня сговаривать — давай да давай. Я отвечал: «Как же я буду, учиться же надо, а училище есть в Москве, да в Брянской области в Новозыбково, а я не поеду никуда». В общем, они меня начали готовить на месте к рукоположению. Но я съездил на Дальний Восток, там пожил. А рукоположил меня епископ 5 июня в 2005 году.