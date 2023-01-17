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Места для купания на Крещение-2023 в Новосибирской области: публикуем адреса купелей

8 из них будут работать круглосуточно

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Купели расположат в разных районах области

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17 января ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.

Согласно информации спасателей, в список вошли 29 точек, которые расположены в разных районах области.

На местах для купания будут дежурить спасатели, медики и полиция

На местах для купания будут дежурить спасатели, медики и полиция

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— В этом году у нас спланировано на территории области 29 купелей. На них будут присутствовать спасатели, медицинская помощь, полиция. Все места обследованы, в некоторых уже происходят распил и выемка льда, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС 17 января.

Накануне, 16 января, в Новосибирске организовали первую купель на Затоне.

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