Места для купания на Крещение-2023 в Новосибирской области: публикуем адреса купелей

17 января ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.
Согласно информации спасателей, в список вошли 29 точек, которые расположены в разных районах области.
— В этом году у нас спланировано на территории области 29 купелей. На них будут присутствовать спасатели, медицинская помощь, полиция. Все места обследованы, в некоторых уже происходят распил и выемка льда, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС 17 января.
Накануне, 16 января, в Новосибирске организовали первую купель на Затоне.