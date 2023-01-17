В Новосибирске обустроили первую крещенскую купель

В Новосибирске 16 января спасатели МАСС обустроили купель. Она находится рядом с улицей Заобской.
— Ленинский район. Проведены работы по подготовке крещенской купели, — сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Всего в Новосибирске планируют организовать шесть купелей. Они будут расположены в микрорайоне на пожарном причале Димитровского моста, в микрорайоне Европейский Берег, на пляже «Бумеранг» и озере Спартак.
В этом году в Бердске отменили крещенские купания. Такое решение приняли из-за эпидемиологической ситуации.