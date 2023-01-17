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В Новосибирске обустроили первую крещенскую купель

Она находится в Ленинском районе

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Первая купель находится в Затоне

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В Новосибирске 16 января спасатели МАСС обустроили купель. Она находится рядом с улицей Заобской.

— Ленинский район. Проведены работы по подготовке крещенской купели, — сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Всего в Новосибирске планируют организовать шесть купелей. Они будут расположены в микрорайоне на пожарном причале Димитровского моста, в микрорайоне Европейский Берег, на пляже «Бумеранг» и озере Спартак.

В этом году в Бердске отменили крещенские купания. Такое решение приняли из-за эпидемиологической ситуации.

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