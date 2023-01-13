«Создадим ситуацию, когда люди пойдут в болото»: глава регионального МЧС — о запрете на крещенские купания в Бердске

По мнению Виктора Орлова, часть верующих наверняка проигнорируют запрет, который сложно будет проконтролировать, и отправится на поиски необорудованных прорубей.



— А если не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить. Давайте оборудуем купель, поставим пост спасателей и, например, людей с плакатами «Мы вам не рекомендуем купаться», — предложил Орлов.