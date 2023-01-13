«Создадим ситуацию, когда люди пойдут в болото»: глава регионального МЧС — о запрете на крещенские купания в Бердске

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предложил оборудовать купели в Бердске, чтобы избежать возможной трагедии. Ранее администрация города отменила организованные купания из-за ОРВИ.
По мнению Виктора Орлова, часть верующих наверняка проигнорируют запрет, который сложно будет проконтролировать, и отправится на поиски необорудованных прорубей.
— А если не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить. Давайте оборудуем купель, поставим пост спасателей и, например, людей с плакатами «Мы вам не рекомендуем купаться», — предложил Орлов.
По мнению Виктора Орлова, решение не оборудовать купель может привести к повторению трагедии, которая произошла в начале 2022 года в Ленинградской области. Тогда 40-летняя женщина нырнула в необорудованную прорубь, и ее затянуло под лед.
— Тогда те, кто [запретом] пренебрежет, будет хотя бы под наблюдением. Иначе создадим такую ситуацию, когда люди пойдут [окунаться] в болото. Помните же, как женщина нырнула и ушла под лед? С точки зрения законов физики, это абсолютно нормальная ситуация.
Виктор Орлов добавил, что соблюдение запрета на крещенские купания в Бердске региональный главк возьмет на контроль, а в том случае, если купель всё же оборудуют, возле нее выставят пост спасателей — на этот случай в ведомстве предусмотрен резерв.
Тем временем в Новосибирске крещенские купания пройдут в 6 местах — полный перечень здесь.