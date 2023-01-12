Омывайтесь дома: в Бердске из-за ОРВИ и гриппа отменили крестный ход и открытие купелей в Крещение

Жителям Бердска предложили омываться в Крещение дома, а также в городе отменили крестный ход 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.
— В Бердске в этом году не будет ни одной купели. Массовые купания будут запрещены из-за сложной эпидемиологической ситуации. По этой же причине отменен и крестный ход, — отметили в администрации.
Они со ссылкой на Благочинного церквей города Бердска иеромонаха Владимира сообщают, что «совершить обряд омовения можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма».
— По словам священнослужителя, в праздник Крещения Господня вся вода имеет целебную силу и долго остается свежей. Употреблять ее нужно небольшими порциями, причем крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой. В этот великий христианских праздник, Крещение Господне, его еще называют Богоявлением, как пояснил иеромонах Владимир, освященную воду можно будет набрать в храмах города, — добавили в администрации.
Также иеромонах рассказал, что в этот праздник вода везде освещена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озерах и просто вода из крана.
В Новосибирске при этом будут открыты шесть купелей в Крещение — адреса и время работы были опубликованы сегодня.