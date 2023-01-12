Омывайтесь дома: в Бердске из-за ОРВИ и гриппа отменили крестный ход и открытие купелей в Крещение

Жителям Бердска предложили омываться в Крещение дома, а также в городе отменили крестный ход 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.



— В Бердске в этом году не будет ни одной купели. Массовые купания будут запрещены из-за сложной эпидемиологической ситуации. По этой же причине отменен и крестный ход, — отметили в администрации.

