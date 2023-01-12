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Омывайтесь дома: в Бердске из-за ОРВИ и гриппа отменили крестный ход и открытие купелей в Крещение

Святую воду можно будет набрать в храмах

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В этом году бердчане остались без купелей

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Жителям Бердска предложили омываться в Крещение дома, а также в городе отменили крестный ход 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.

— В Бердске в этом году не будет ни одной купели. Массовые купания будут запрещены из-за сложной эпидемиологической ситуации. По этой же причине отменен и крестный ход, — отметили в администрации.

Они со ссылкой на Благочинного церквей города Бердска иеромонаха Владимира сообщают, что «совершить обряд омовения можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма».

— По словам священнослужителя, в праздник Крещения Господня вся вода имеет целебную силу и долго остается свежей. Употреблять ее нужно небольшими порциями, причем крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой. В этот великий христианских праздник, Крещение Господне, его еще называют Богоявлением, как пояснил иеромонах Владимир, освященную воду можно будет набрать в храмах города, — добавили в администрации.

Также иеромонах рассказал, что в этот праздник вода везде освещена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озерах и просто вода из крана.

В Новосибирске при этом будут открыты шесть купелей в Крещение — адреса и время работы были опубликованы сегодня.

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