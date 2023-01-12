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Тема дняШесть купелей откроют в Новосибирске на Крещение
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Шесть купелей будут открыты в Новосибирске в Крещение — карта мест

У всех разный график — будьте внимательны

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Две купели будут работать с полуночи

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В Новосибирске будут открыты шесть купелей в Крещение — адреса и время работы были опубликованы сегодня, 12 января, в группе администрации Центрального округа.

В основном они расположены в правобережной части города. Публикуем карту:

Окунуться в прорубь можно 19 января в шести местах:

  • озеро Жемчужина Сибири, микрорайон Стрижи. Время работы с 09:00 до 21:00;
  • река Обь, микрорайон Затон, улица Заобская, 37. Время работы с 00:00 до 23:30;
  • пожарный причал в районе Димитровского моста. Время работы с 09:00 до 21:00;
  • микрорайон Европейский берег. Время работы с 10:00 до полуночи;
  • пляж «Бумеранг». Время работы с 00:00 до полуночи;
  • озеро Спартак. Время работы с 10:00 до 22:00.

В начале недели стало известно, что в Новосибирской области на Крещение планируют обустроить 22 купели. Ранее мы публиковали прогнозы погодных сервисов, какую температуру можно ожидать 19 января.

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