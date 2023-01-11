Будут ли морозы на Крещение? Изучаем прогнозы популярных сервисов

В Новосибирске ожидается теплая погода на Крещение. Столбик термометра, по сообщениям погодных сервисов, не опустится ниже -20 градусов, а по некоторым данным, может быть не ниже -10 градусов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 января в Новосибирске днем будет -19 градусов, ночью -20 градусов. При этом весь день ожидаются снегопады, а погода будет ощущаться на -25 градусов.
Gismeteo обещает более теплую погоду на 19 января. В светлое время суток ожидается -12 градусов, а ночью около -17 градусов и достаточно сильные снегопады.
World-weather также обнадеживает новосибирцев. Днем ожидается около -10 градусов, а вечером даже теплее, -9 градусов. Ветер будет юго-западный около 5,5 м/с.
Мы ведем онлайн о том, что происходит в Новосибирске и области с приходом холодов. А также изучали, когда в январе в городе были самые холодные и теплые дни за последние 65 лет.