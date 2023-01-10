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Было и -46 градусов! Самые холодные и самые теплые дни января за 65 лет в Новосибирске — интересные данные

Были года, когда в январе температура поднималась до +4 градусов

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Самая холодная ночь будет с 11 на 12 января

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Новосибирская область готовится к морозам в -40 градусов, но такие холода для региона не впервые. С помощью сервиса «Погода и климат» мы посмотрели, когда было еще холоднее.

За последние 65 лет в НСО самым холодным днем января было 25-е число в 1969 году. Тогда столбик термометра опустился до -46,2 градуса. Чуть теплее было 22 января того же года — -46,1 градуса. А 9 января 1979 года было -45,8 градуса.

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Были в истории Новосибирска и аномально теплые дни в январе. Так, 31 января 2007 года в городе зафиксировали показатель в +4,1 градуса. А 10 января 2022 года было +3,9 градуса.

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