Было и -46 градусов! Самые холодные и самые теплые дни января за 65 лет в Новосибирске — интересные данные

Новосибирская область готовится к морозам в -40 градусов, но такие холода для региона не впервые. С помощью сервиса «Погода и климат» мы посмотрели, когда было еще холоднее.
За последние 65 лет в НСО самым холодным днем января было 25-е число в 1969 году. Тогда столбик термометра опустился до -46,2 градуса. Чуть теплее было 22 января того же года — -46,1 градуса. А 9 января 1979 года было -45,8 градуса.
Были в истории Новосибирска и аномально теплые дни в январе. Так, 31 января 2007 года в городе зафиксировали показатель в +4,1 градуса. А 10 января 2022 года было +3,9 градуса.
Мы ведем онлайн о том, что происходит в Новосибирске и области с приходом холодов.