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Снова в большом минусе: морозы пришли в Новосибирскую область (онлайн)

Собираем всё о том, как холода изменили город

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В Новосибирск после короткого перерыва вернулись морозы. По прогнозам синоптиков, сегодня температура в городе будет держаться на уровне -25... -27 градусов, а ночью похолодает до -32 градусов.

НГС запускает онлайн о том, что происходит в Новосибирске и области с приходом холодов.

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Если вы еще не успели выйти из дома, то не забудьте одеться потеплее.

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