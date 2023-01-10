Снова в большом минусе: морозы пришли в Новосибирскую область (онлайн)

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Если вы еще не успели выйти из дома, то не забудьте одеться потеплее.
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Собираем всё о том, как холода изменили город
В Новосибирск после короткого перерыва вернулись морозы. По прогнозам синоптиков, сегодня температура в городе будет держаться на уровне
НГС запускает онлайн о том, что происходит в Новосибирске и области с приходом холодов.
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Если вы еще не успели выйти из дома, то не забудьте одеться потеплее.
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