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Морозы до -40 градусов: антициклон пришел в Новосибирскую область — когда будет самая холодная ночь

Снегопадов ждать не стоит

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Сильный мороз продержится три дня

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В Новосибирск на три дня пришли серьезные морозы. В городе ночью с 11 на 12 января температура может опуститься до -37 градусов, а по области — и до -40 градусов.

— Циклон проходил вчера, ветер поворачивал на север, и произошел заход холодной воздушной массы. Давление интенсивно растет, и формируется гребень антициклона, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Холод приходит с района Урала на три дня. Затем начнутся более интенсивные осадки, и будет переход на умерено-морозную погоду.

В Новосибирске завтра, 10 января, сохраняется небольшой снег, ветер западный ночью 6–11 м/с, местами до 16 м/с. И днем 4–9 м/с. Ночью -27... -29 градусов. Днем -25... -27 градусов.

В среду, 11 января, в городе местами небольшой снег, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления 2–7 м/с. В темное время суток -30... -32 градуса, в пригороде до -35 градусов. Днем -27... -29 градусов.

12 января, в четверг, в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный 2–7 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью температура -30... -32 градуса, в пригороде до -37 градусов. Днем -22... -24 градуса.

В Новосибирской области ожидаются более суровые морозы.

10 января, во вторник, в Новосибирской области местами небольшой снег. В ночные часы ветер западный 6–11 м/с, местами до 18 м/с. И днем 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью -27... -32 градуса, местами до -38 градусов. Днем -24... -29 градусов, местами -34 градусов.

В среду, 11 января, в регионе также сохранится местами небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с, местами до 12 м/с. В темное время суток будет -30... -35 градусов, местами до -40 градусов. В светлое время суток -26... -31 градус.

По области в четверг, 12 января, ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с, местами до 12 м/с ночью. В ночные часы температура опустится до -28... -33 градусов, местами до -40 градусов. И днем будет -22... -27 градусов, местами -15... -20 градусов.

В Новосибирске аномальное для января тепло резко сменилось морозами. В итоге город превратился в каток.

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