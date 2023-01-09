Морозы до -40 градусов: антициклон пришел в Новосибирскую область — когда будет самая холодная ночь

В Новосибирск на три дня пришли серьезные морозы. В городе ночью с 11 на 12 января температура может опуститься до -37 градусов, а по области — и до -40 градусов.

— Циклон проходил вчера, ветер поворачивал на север, и произошел заход холодной воздушной массы. Давление интенсивно растет, и формируется гребень антициклона, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Холод приходит с района Урала на три дня. Затем начнутся более интенсивные осадки, и будет переход на умерено-морозную погоду.