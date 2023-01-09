Морозы до -40 градусов: антициклон пришел в Новосибирскую область — когда будет самая холодная ночь

В Новосибирск на три дня пришли серьезные морозы. В городе ночью с 11 на
— Циклон проходил вчера, ветер поворачивал на север, и произошел заход холодной воздушной массы. Давление интенсивно растет, и формируется гребень антициклона, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Холод приходит с района Урала на три дня. Затем начнутся более интенсивные осадки, и будет переход на умерено-морозную погоду.
В Новосибирске завтра,
В среду,
12 января, в четверг, в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный
В Новосибирской области ожидаются более суровые морозы.
10 января, во вторник, в Новосибирской области местами небольшой снег. В ночные часы ветер западный
В среду,
По области в четверг,
В Новосибирске аномальное для января тепло резко сменилось морозами. В итоге город превратился в каток.