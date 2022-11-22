Прикурим? В Новосибирск идут сильные морозы — сколько стоит отогреть машину и где зарядить аккумулятор

Разумеется, старый изношенный аккумулятор должен быть заменен перед морозами, но и свежая батарея может подвести из-за недозаряда. Необходимо до сильных холодов проверить ее состояние и при необходимости зарядить — это могут сделать в магазинах, торгующих аккумуляторами. Диагностика (проверка напряжения и способность держать пусковую нагрузку) как правило бесплатная, а за зарядку батареи в течение суток надо заплатить. К примеру, в сети «Катод» это стоит 350 рублей, в сети «Автомотив» — 400 рублей. Прокат подменного аккумулятора в «Катоде» 100 рублей в сутки, в «Автомотиве» — 200 рублей.