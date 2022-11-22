Прикурим? В Новосибирск идут сильные морозы — сколько стоит отогреть машину и где зарядить аккумулятор

Подготовка к зимнему сезону в Сибири — не только замена резины, ведь настоящий зимний сезон у нас — это температуры под
«А я тебя предупреждал, со старым аккумулятором это не жизнь!»
(х/ф «Берегись автомобиля», 1966 г.)
Не будем говорить, что к зиме в двигатель должно быть залито моторное масло соответствующей вязкости, желательно свежее — это знают почти все водители. А вот состояние аккумулятора многими игнорируется, а ведь большинство машин, которые не смогли завестись после морозной ночи, подвели своих владельцев именно по причине севшей батареи, а не
Разумеется, старый изношенный аккумулятор должен быть заменен перед морозами, но и свежая батарея может подвести из-за недозаряда. Необходимо до сильных холодов проверить ее состояние и при необходимости зарядить — это могут сделать в магазинах, торгующих аккумуляторами. Диагностика (проверка напряжения и способность держать пусковую нагрузку) как правило бесплатная, а за зарядку батареи в течение суток надо заплатить. К примеру, в сети «Катод» это стоит 350 рублей, в сети «Автомотив» — 400 рублей. Прокат подменного аккумулятора в «Катоде» 100 рублей в сутки, в «Автомотиве» — 200 рублей.
Также вы можете сами заряжать и отогревать дома аккумулятор — нормальное зарядное устройство начального уровня обойдется примерно в 2500 рублей. Из Китая вообще можно заказать «хит продаж»: зарядку за 913 рублей. Если хотите пускозарядное устройство, которое позволяет не только заряжать, но и «бодрить» севший аккумулятор в экстренной ситуации, приготовьте хотя бы 3–4 тысячи рублей.
Многие до сих пор задумываются над необходимостью покупки автоодеяла. Немало копий сломано: безопасно это или нет, но если вы уверены — такое одеяло обойдется примерно в 1000–1500 рублей. Онj позволит сохранять тепло двигателя, соответственно, аккумулятор будет больше прогреваться и лучше заряжаться.
Если же хотите держать весь автомобиль в тепле, поможет теплая парковка, желательно близко к дому — не бегать же за машиной 5 километров по морозу. Стоитm такая стоянка будет от 250 рублей, если это небольшое местное предприятие. Если это крупный ТЦ, то гораздо дороже, оплата почасовая. К примеру, в «Ауре» час стоит 100 рублей (первые 3 часа бесплатно).
Ну и наконец, если всё это вас не спасло и машина таки не завелась, остается только звонить ребятам, которые занимаются отогревом. Они уже подготовились к высокому сезону и, пожалуй, потирают ручки в предвкушении заработка. Актуальные цены сейчас на отогрев такие (по данным сервисов «Авито» и «Дром»): за легковушку 1500–2000 рублей, за кроссовер 2500 рублей, за грузовой транспорт от 3000 рублей. Цена может быть и выше, в том числе
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