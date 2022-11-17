В Новосибирск ввезли первые машины по параллельному импорту: смотрим на Lexus, BMW и Hyundai — насколько они дешевле

В Новосибирск прибывают первые автомобили, профессионально ввезенные из-за границы по схеме параллельного импорта. Эти машины произведены в Японии, США, Германии, они сделаны для рынков разных стран и несколько отличаются от официальных комплектаций для РФ. В том числе и ценой — такие машины дешевле. Давайте посмотрим на примерах, что ввезено и сколько стоит.
Lexus RX 350, ОАЭ
Автомобиль ввезен из Эмиратов (предоставлен компанией «СТС Автомобили»), собран он в Японии именно для арабского рынка. Эта машина с 3.5-литровым 300-сильным двигателем, полным приводом и автоматом, абсолютно новая, 2022 года, весь салон в заводском целлофане.
Вот мы видим прелестный коричневый кожаный интерьер. Эта комплектация примерно соответствует российской официальной предмаксимальной версии. Здесь есть практически всё, но нет подогревов сидений и руля — особенность арабского мира. Доустановить эти подогревы будет стоить порядка
Арабская вязь на зеркале заднего вида. Еще одно подтверждение, что машина сделана для рынка ОАЭ.
Но читать по-арабски в меню мультимедийной системы вам не придется — тут прекрасно настраивается русский язык. Пожалуйста, «Хорошее радио».
Стоит эта машина
BMW X5, Германия
Чистопородный «немец», собранный на своей родине в Германии для немецкого рынка. Говорят, эти машины отличаются по качеству сборки от наших BMW, собранных в Калининграде, — «скрипят меньше».
Тут у нас 3-литровый 340-сильный дизель и небольшой пробег в 7000 км — но машина считается почти новой, да и год у нее 2022-й.
Шикарный светло-коричневый салон с атмосферной подсветкой, нет никаких следов эксплуатации.
Машина тоже говорит по-русски: «Добро пожаловать». И подогревы различные здесь имеются.
Стоимость этого BMW
BMW X7, США
Самый огромный внедорожник баварской марки, во многом он создан для интересов американских потребителей. Машина и сделана на заводе в США, и предназначена для местного рынка.
Благородный темно-коричневый кожаный салон, красная подсветка, запах нового автомобиля и запах роскоши.
Мы тоже говорим по-русски: «Накачайте шины!» Год производства автомобиля — 2020-й, пробег
Hyundai Elantra, Корея
А это доступный сегмент — седан класса «Шкоды-Октавии», собранный в Корее для местного рынка. Скромный 1.6-литровый мотор, 128 сил, автомат, передний привод, пробег 7000 км, год 2022-й.
Скромный тканевый салон, но всё необходимое тут есть. Цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, большая забавная ручка со стороны пассажира.
После внедорожников садиться сюда низковато, но ничего, зато цена всего
Hyundai Elantra, Корея
Еще более доступный вариант в синем цвете 2021 года с пробегом 2800 км, с таким же двигателем и автоматом.
Комплектация тут скромнее, приборная панель аналоговая, экран мультимедиа поменьше, декор поскромнее.
Стоимость машины
Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.