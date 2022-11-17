В Новосибирск ввезли первые машины по параллельному импорту: смотрим на Lexus, BMW и Hyundai — насколько они дешевле

В Новосибирск прибывают первые автомобили, профессионально ввезенные из-за границы по схеме параллельного импорта. Эти машины произведены в Японии, США, Германии, они сделаны для рынков разных стран и несколько отличаются от официальных комплектаций для РФ. В том числе и ценой — такие машины дешевле. Давайте посмотрим на примерах, что ввезено и сколько стоит.