20idei
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 60.35
eur 62.67
Тема дняКоронавирусу три года
Все новости
Все новости
Обзор

В Новосибирск ввезли первые машины по параллельному импорту: смотрим на Lexus, BMW и Hyundai — насколько они дешевле

Эти машины произведены в Японии, США, Германии и сделаны для рынков разных стран

2 332
ds

Машины ввозят из других стран

Поделиться

В Новосибирск прибывают первые автомобили, профессионально ввезенные из-за границы по схеме параллельного импорта. Эти машины произведены в Японии, США, Германии, они сделаны для рынков разных стран и несколько отличаются от официальных комплектаций для РФ. В том числе и ценой — такие машины дешевле. Давайте посмотрим на примерах, что ввезено и сколько стоит.

Lexus RX 350, ОАЭ

Авто из Эмиратов

Авто из Эмиратов

Поделиться

Автомобиль ввезен из Эмиратов (предоставлен компанией «СТС Автомобили»), собран он в Японии именно для арабского рынка. Эта машина с 3.5-литровым 300-сильным двигателем, полным приводом и автоматом, абсолютно новая, 2022 года, весь салон в заводском целлофане.

Дорогой салон

Дорогой салон

Поделиться

Вот мы видим прелестный коричневый кожаный интерьер. Эта комплектация примерно соответствует российской официальной предмаксимальной версии. Здесь есть практически всё, но нет подогревов сидений и руля — особенность арабского мира. Доустановить эти подогревы будет стоить порядка 20 000 рублей.

Арабские надписи

Арабские надписи

Поделиться

Арабская вязь на зеркале заднего вида. Еще одно подтверждение, что машина сделана для рынка ОАЭ.

Русский язык имеется

Русский язык имеется

Поделиться

Но читать по-арабски в меню мультимедийной системы вам не придется — тут прекрасно настраивается русский язык. Пожалуйста, «Хорошее радио».

Машина стоит дешевле «официальных»

Машина стоит дешевле «официальных»

Поделиться

Стоит эта машина 6 850 000 рублей, для сравнения — российские официальные версии такого «Лексуса» оцениваются в 8–10 млн рублей.

BMW X5, Германия

Чистый «немец» из ФРГ

Чистый «немец» из ФРГ

Поделиться

Чистопородный «немец», собранный на своей родине в Германии для немецкого рынка. Говорят, эти машины отличаются по качеству сборки от наших BMW, собранных в Калининграде, — «скрипят меньше».

Пробег небольшой

Пробег небольшой

Поделиться

Тут у нас 3-литровый 340-сильный дизель и небольшой пробег в 7000 км — но машина считается почти новой, да и год у нее 2022-й.

Шикарный интерьер

Шикарный интерьер

Поделиться

Шикарный светло-коричневый салон с атмосферной подсветкой, нет никаких следов эксплуатации.

Адаптированное меню

Адаптированное меню

Поделиться

Машина тоже говорит по-русски: «Добро пожаловать». И подогревы различные здесь имеются.

Цена почти вдвое ниже

Цена почти вдвое ниже

Поделиться

Стоимость этого BMW 11 300 000 рублей. Для сравнения — такие же новые официальные выставляются примерно за 19 миллионов.

BMW X7, США

BMW из Америки

BMW из Америки

Поделиться

Самый огромный внедорожник баварской марки, во многом он создан для интересов американских потребителей. Машина и сделана на заводе в США, и предназначена для местного рынка.

Салон как новый

Салон как новый

Поделиться

Благородный темно-коричневый кожаный салон, красная подсветка, запах нового автомобиля и запах роскоши.

Машине 2 года

Машине 2 года

Поделиться

Мы тоже говорим по-русски: «Накачайте шины!» Год производства автомобиля — 2020-й, пробег 21 000 км, то есть машина уже не считается новой. Поэтому и стоит она 7 900 000 рублей — наши аналогичные машины с таким пробегом обойдутся в 9–10 миллионов.

Hyundai Elantra, Корея

Корейский седан

Корейский седан

Поделиться

А это доступный сегмент — седан класса «Шкоды-Октавии», собранный в Корее для местного рынка. Скромный 1.6-литровый мотор, 128 сил, автомат, передний привод, пробег 7000 км, год 2022-й.

Тканевый салон

Тканевый салон

Поделиться

Скромный тканевый салон, но всё необходимое тут есть. Цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, большая забавная ручка со стороны пассажира.

Стоит чуть более 2 млн

Стоит чуть более 2 млн

Поделиться

После внедорожников садиться сюда низковато, но ничего, зато цена всего 2 240 000 рублей. За такие деньги у российского Hyundai можно купить разве что «Солярис», правда, в топе.

Hyundai Elantra, Корея

Авто в красивом синем цвете

Авто в красивом синем цвете

Поделиться

Еще более доступный вариант в синем цвете 2021 года с пробегом 2800 км, с таким же двигателем и автоматом.

Салон тут скромнее

Салон тут скромнее

Поделиться

Комплектация тут скромнее, приборная панель аналоговая, экран мультимедиа поменьше, декор поскромнее.

Авто почти без пробега

Авто почти без пробега

Поделиться

Стоимость машины 2 080 000 рублей, тысяч на 500 дешевле, чем от официального российского представительства Hyundai.

Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.

По теме

Авто с пробегомНовые автоПараллельный импорт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2