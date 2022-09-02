Налегай на правый руль. Смотрим, какие свежие «японки» с аукционов берут новосибирцы и сколько они стоят

Многие новосибирцы после резкого подорожания новых дилерских машин вновь обратили внимание на уже вроде подзабытый правый руль. В частности, мы рассказывали об опыте приобретения японского кей-кара Suzuki Hustler 2017 года выпуска за 660 000 рублей (со всеми пошлинами и расходами).

Что сейчас пользуется спросом в Новосибирске? Давайте посмотрим на несколько моделей 2011–2019 годов по цене от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

— Одна из самых популярных сейчас — Honda Freed: двигатель 1,5 литра, привод 4WD, 2012 года, за 850 тысяч рублей в Новосибирске (цены примерные), — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония». — На втором месте — Toyota Corolla Fielder, 1,5 литра, 4WD, 2019 год, за 1,13 миллиона рублей. На третьем — Toyota Esquire, гибрид 2015 года, за 1,64 миллиона рублей.