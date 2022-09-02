Налегай на правый руль. Смотрим, какие свежие «японки» с аукционов берут новосибирцы и сколько они стоят

Пока в официальных дилерских центрах большинства автомобильных марок царит затишье, во Владивостоке, который принимает праворульные автомобили из Японии, настоящий бум. Как говорят очевидцы, которые побывали там, за машинами едут тысячи людей, и не только из Сибири, но и из европейской части России. Давайте посмотрим, что сейчас покупают новосибирцы и сколько стоят эти «праворульки».
По данным агентства «Автостат», за 7 месяцев 2022 года через владивостокскую таможню прошло
Многие новосибирцы после резкого подорожания новых дилерских машин вновь обратили внимание на уже вроде подзабытый правый руль. В частности, мы рассказывали об опыте приобретения японского кей-кара Suzuki Hustler 2017 года выпуска за
Что сейчас пользуется спросом в Новосибирске? Давайте посмотрим на несколько моделей 2011–2019 годов по цене от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
— Одна из самых популярных сейчас — Honda Freed: двигатель 1,5 литра, привод 4WD, 2012 года, за 850 тысяч рублей в Новосибирске (цены примерные), — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония». — На втором месте — Toyota Corolla Fielder, 1,5 литра, 4WD, 2019 год, за 1,13 миллиона рублей. На третьем — Toyota Esquire, гибрид 2015 года, за 1,64 миллиона рублей.
Еще в списке Toyota Passo 2011 года, Honda Vezel 2015 года, Mazda
Honda Freed, 2012 год
Это небольшой, но просторный минивэн с задними сдвижными дверями. В указанной комплектации с полным приводом его мотор развивает 118 лошадиных сил, коробка передач стоит вариаторная. Сиденья тут трансформируются в различных вариантах, так что можно подобрать оптимальную конфигурацию для перевозки людей или грузов. Длина машины — 4215 мм, ширина — 1695 мм. Стоимость — 850 тысяч рублей.
Toyota Corolla Fielder, 2019 год
Хорошо известная нам «Королла» в кузове-универсал. 1,5-литровый мотор выдает 103 силы на полном приводе, коробка передач — вариатор. Длина универсала — 4400 мм, ширина — 1695, объем багажника — 872 литра со сложенным задним рядом сидений. Неплохой вариант для тех, кому постоянно надо перевозить какие-то вещи, например, на дачу. Цена
Toyota Esquire, 2015 год
Это минивэн с интересной внешностью, эдакий мини-«Альфард». Габариты автомобиля: 4695 мм — длина, 1695 мм — ширина, 1825 — высота. Три ряда сидений, возможна конфигурация с 7 и даже 8 местами. Множество вариантов трансформации для перевозки грузов — хороший семейный автомобиль. Гибридная установка из 1,8-литрового двигателя и электромотора выдает 136
Toyota Passo, 2011 год
Самый доступный вариант в подборке. Небольшой автомобильчик длиной 3650 мм и шириной 1665 мм. Его
Honda Vezel, 2015 год
Это уже компактный кроссовер, построенный на базе хетчбэка Fit с мотивами в дизайне от
Mazda CX-5, 2019 год
Наконец, Mazda CX-5 — нормальный кроссовер среднего сегмента, известная и привычная нам модель. Японский праворульный вариант с
В прошлом нашем материале про правый руль мы проводили голосование «Купили бы себе праворульку с аукциона?», итоги которого вы можете видеть на картинке ниже. Давайте проголосуем еще раз и посмотрим, изменилось ли наше отношение к правому рулю!
Кстати, через Владивосток сейчас идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские — подробнее о параллельном импорте этих авто читайте тут.