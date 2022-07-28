Журналист НГС встретил из Японии свежую микро-праворульку — в каком виде она пришла, чем хороша и сколько стоит

О динамике. В городе при скоростях до 60 км/ч кей-кары не выбиваются из потока, не отстают и хорошо разгоняются, на трассе же им не хватает мощности, а ощущения от езды на такой машине при скорости больше 120 не самые приятные. Правда, современные модели в этом отношении ведут себя значительно лучше. Расход бензина в пределах 5–7 литров на 100 км. В технических характеристиках у некоторых производителей можно увидеть и 3 л/100 км. Короткая база дает лучшую проходимость, легко припарковаться где угодно, — заключает автовладелец.