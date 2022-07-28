Журналист НГС встретил из Японии свежую микро-праворульку — в каком виде она пришла, чем хороша и сколько стоит

Продолжаем рассказывать о способах покупки автомобилей в условиях дефицита и завышенных цен — сегодня у нас праворульная «японка» с аукциона прямиком из Японии. Ее в начале июля заказал новосибирский автомобилист Юрий, и вот теперь автомобиль прибыл в город. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко посмотрел, в каком виде машины приходят из Японии, и проехался на этом крошечном кей-каре длиной всего 3.4 метра.
Это Suzuki Hustler, японский кей-кар (сегмент суперкомпактных автомобилей) 2017 года выпуска. Его длина 3395 мм, ширина 1475 мм, но высота приличная — 1665 мм. Учитывая клиренс в 18 см, автомобиль напоминает по очертаниям мини-джип.
Под капотом этого гибрида наддувной двигатель 0,7 литра, дополненный небольшим электродвигателем — общая мощность 64 л.с. Коробка передач — вариатор, но может быть и механика. Привод передний, но может быть и полный.
Вот в таком виде автомобиль и пришел на разгрузочную площадку из Японии — на стекле множество надписей, это заметки транспортной компании. Помечено, когда автомобиль отгружен, указано, что сделаны фотографии.
В салоне забавное напоминание от японцев с просьбой не перевозить контрабанду в авто — «машины будут снаты с погрузки на пароход!».
Салон автомобиля в опрятном, чистом виде. Вероятно, японский владелец следил за машиной и подготовил ее к аукциону. Повреждений в салоне нет, пластиковые панели целые, сиденья целые.
Что же это за автомобиль такой крошечный, насколько он удобен? Кей-кар со звучным названием Hustler появился в 2014 году, стал очень популярным, в 2015-м получил звание «Автомобиль года». Кстати, у слова hustler есть два перевода — «мошенник» и «энергичный, пробивной».
Поскольку длина и ширина машины минимизированы, восполнение пространства в салоне идет за счет высоты, которая требованиями этого японского сегмента не ограничена. Дверные проемы сделаны максимально большими, и за счет высокой крыши посадка в авто не представляет никаких проблем.
Да, когда уже сидишь за рулем, понимаешь, что ширина тут всего 1,5 метра, но, опять же за счет высокой крыши, нет никакого стеснения, в салоне много «воздуха».
С передними сиденьями диванного типа проблем нет, материал приятный, но на водительском месте левая нога коленом упирается все-таки в среднюю консоль, на которой находится селектор КП. В остальном эргономических неудобств не обнаружено.
Подлокотник с ящичком на водительском кресле — удобно и практично.
Отделка скромная, но качественная, интересное оформление передней панели таким вот белоснежным глянцем.
Для задних пассажиров выкроили максимум места за счет багажника и правильного проектирования пространства — сидишь здесь, как в обычном автомобиле.
Багажник, конечно, невелик, но можно трансформировать задние сиденья и что-нибудь погрузить.
Кажется, что двигатель объемом всего 0,7 литра никуда не поедет, но масса машины 800 кг, и в принципе мотор неплохо подхватывает и хорошо тянет автомобиль. Давайте послушаем владельца, почему он выбрал именно такую модель.
— Нужен был автомобиль с высоким дорожным просветом, турбомотором, проходного года (возрастом 3–5 лет). Отсеяв все неподходящие варианты, остановился на трех моделях: Toyota Pixis Joy, Suzuki Jimny и Suzuki Hustler. Pixis Joy отвечал требованиям только в одной комплектации, а подобных машин очень мало, могли бы возникнуть большие проблемы с запчастями. У Jimny менее просторный салон, пассажирам сзади очень некомфортно, и в целом места очень мало, при этом стоимость автомобиля в новом кузове переваливает за миллион. В итоге остался только Hustler, — рассказывает Юрий.
— В силовой установке слабым местом считается турбина (если она есть). Её ресурс в среднем 50 000 км, в отличие от двигателей, которые могут проехать более 200 000 км без капитального ремонта. Также автомобили с турбиной требуют более частой смены масла. О запчастях — если по двигателю и расходникам проблем может не быть, то запчасти, относящиеся к конкретной модели, могут стать проблемой. Например, кузовщина, нужно будет заказывать их из Японии и ждать месяцами.
О динамике. В городе при скоростях до 60 км/ч кей-кары не выбиваются из потока, не отстают и хорошо разгоняются, на трассе же им не хватает мощности, а ощущения от езды на такой машине при скорости больше 120 не самые приятные. Правда, современные модели в этом отношении ведут себя значительно лучше. Расход бензина в пределах 5–7 литров на 100 км. В технических характеристиках у некоторых производителей можно увидеть и 3 л/100 км. Короткая база дает лучшую проходимость, легко припарковаться где угодно, — заключает автовладелец.
Вот такой вот вариант для тесного мегаполиса, остается только добавить, что эта 5-летняя машина обошлась владельцу в 660 000 рублей со всеми пошлинами и расходами.
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