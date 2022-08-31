В России — бум параллельного автоимпорта из Китая. Показываем плюсы и минусы покупки машины в КНР

— Грубо говоря, за стоимость базовой версии в России вы приобретаете топовую комплектацию с полным приводом и максимумом оснащения, — объясняет руководитель отдела продаж компании Rools Алексей Ильиных. — Поэтому спрос на китайские машины резко вырос с весны 2022 года: сейчас в нашем портфеле более половины сделок — это импорт автомобилей из Китая, на втором месте — ОАЭ, третье делят США и Южная Корея.



При покупке новых машин клиенты чаще всего пользуются услугами фирм-посредников, которые ввозят автомобили как юрлица, и в этом случае таможенные платежи другие: например, для упомянутого выше Chery Tiggo 8 пошлина с НДС и утилизационным сбором достигает 530 тысяч. При этом компании используют ряд способов, чтобы сократить расходы.