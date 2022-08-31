В России — бум параллельного автоимпорта из Китая. Показываем плюсы и минусы покупки машины в КНР
Экономия составляет в районе
Курс юаня к рублю зафиксировался на уровне пятилетнего минимума, но цены у официальных дилеров шокируют: в среднем, чайнакары стоят от трех миллионов рублей, что вдвое больше их оригинальной цены в КНР. Неудивительно, что в России активизировался параллельный ввоз машин с их родины, из Китая. Мы оценили реальные выгоды от такого шага и возможные риски.
Так, популярный кроссовер Chery Tiggo 8 стоит в России от
— Грубо говоря, за стоимость базовой версии в России вы приобретаете топовую комплектацию с полным приводом и максимумом оснащения, — объясняет руководитель отдела продаж компании Rools Алексей Ильиных. — Поэтому спрос на китайские машины резко вырос с весны 2022 года: сейчас в нашем портфеле более половины сделок — это импорт автомобилей из Китая, на втором месте — ОАЭ, третье делят США и Южная Корея.
При покупке новых машин клиенты чаще всего пользуются услугами фирм-посредников, которые ввозят автомобили как юрлица, и в этом случае таможенные платежи другие: например, для упомянутого выше Chery Tiggo 8 пошлина с НДС и утилизационным сбором достигает 530 тысяч. При этом компании используют ряд способов, чтобы сократить расходы.
Каким путем везут машины
В специализированных компаниях стараются оптимизировать расходы, например, доставка даже до Урала или в Сибирь идет не напрямую из Китая, а через страны-посредники — Казахстан или Белоруссию, которые входят в Таможенный союз с Россией. Из-за нюансов таможенного законодательства это зачастую позволяет сэкономить на платежах. Но маршрут получается длинным, и поскольку машины везут по железной дороге или автовозами, срок поставки составляет
— В договоре мы пишем
Какой-то специфики при оформлении машин из Китая нет. Запрет на параллельный импорт, отмененный для ряда европейских, американских и японских марок, ввозу китайских брендов не мешает. Как и в общем случае, для «китайцев» необходимо оформление СБКТС (сертификат о безопасности колесного транспортного средства), но процедура стандартна и хорошо освоена.
— Выдачей таких документов занимаются специализированные лаборатории, и предоставлять им автомобиль не нужно, лишь пакет документов, — уточняет Алексей Ильиных. — После этого оформляется электронный ПТС, и машину можно ставить на учет.
Оснащать автомобили системами ЭРА-ГЛОНАСС, некогда обязательными, сейчас не требуется, хотя это можно сделать в добровольном порядке, но стоить будет порядка 70 тысяч рублей, говорит специалист.
Считаем стоимость
Точный расчет довольно сложен, поскольку включается большое количество переменных факторов, включая курсы валют. Чтобы снизить риски, фирмы, специализирующиеся на импорте машин, берут оплату частями:
— Схема оплаты может быть разной в зависимости от требований импортера и страны, — продолжает Алексей Ильиных. — В среднем порядок такой: сначала мы проводим экспресс-подбор автомобиля и просчитываем предварительную стоимость со всеми расходами. Далее подписываем договор, клиент оплачивает
Для понимания, если конечная стоимость автомобиля в России 3 миллиона рублей, то схема платежей будет примерно такой: 450 тысяч — предоплата,
При этом есть риски нарваться на недобросовестного посредника как в России, так и в Китае: любая денежная тема неизменно привлекает мошенников. Кроме того, при столь значительных сроках поставки не исключены форс-мажоры, поэтому тщательно читайте договор.
Российские дилеры пока не готовы брать на себя гарантийные обязательства по «серым» автомобилям, хотя этот вопрос остается предметом дискуссий.
Выгодно ли возить «бюджетники»?
Наиболее пострадавший сегмент авторынка в России — тот, что мы называли «бюджетными иномарками»: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan и подобные модели. Сейчас в России не выпускается даже Lada Vesta, а лоукост-сектор ограничен лишь парой моделей АВТОВАЗа (Granta, Niva), да остатками иномарок за
Например, Hyundai Reina, аналогичный нашему «Солярису», стоит в Китае от 49 тысяч юаней, то есть менее полумиллиона рублей — прямо как сам «Солярис» 10 лет назад. Но везти его в Россию почти бессмысленно — стоимость получится почти такой же, как у машин, оставшихся на складах официальных дилеров.
— При ввозе автомобиля есть постоянные расходы, например, на его доставку и оформление, поэтому даже при выборе недорогой модели вроде Volkswagen Polo итоговая цена приближается к 2 миллионам рублей, — объясняет Алексей Ильиных. — Так что основной спрос приходится на модели более высокого класса, которые получаются немногим дороже, но уже лучше оснащены.
Например, Changan Uni-V, по оценкам специалиста, с учетом всех расходов обойдется сейчас в
Основной же спрос на автомобили из Китая приходится на кроссоверы с итоговой ценой более 3 миллионов рублей, для которых экономия в сравнении с российской ценой получается максимальной.
Особый спрос — на электромобили
Китайский рынок очень разнообразен и предлагает весьма экзотические форматы автомобилей, например, одна из востребованных в последние годы моделей — это Wuling Hongguang Mini EV (не спрашивайте, как это читается — не знаю). Субкомпактный электромобиль стоит менее 300 тысяч рублей и в 2021 году разошелся тиражом 400 тысяч единиц. Это сравнимо с производством всего АВТОВАЗа в последние годы.
Но везти дешевые электромобили из Китая бессмысленно по причинам, описанным выше. Поэтому спросом пользуются дорогие модели электромобилей, например, крупный кроссовер Voyah Free с двигателем мощностью под 700 л.с. и заявленным запасом хода до 500 километров.
Интересно, кстати, что модель планируют выпускать под брендом Evolute в Липецке, но цены локализованного «Фри» неизвестны. В Китае модель стоит чуть более 3 миллионов рублей, с учетом доставки и прочих расходов — свыше 5 миллионов. Неужели в России есть спрос?
— Да, их покупают состоятельные люди, понимая, что в России аналогичный автомобиль с ДВС будет вдвое дороже, — говорит Алексей Ильиных. — Необходимость зарядки электромобиля их не смущает: такие клиенты обычно живут в собственном доме или имеют парковочное место с зарядным устройством, а для дальних поездок выбирают другую машину или гибриды, которые также широко представлены в Китае.
Китай — главный импортер 2022
По данным агентства «Автостат», во втором квартале 2022 года четыре из пяти ввозимых в Россию автомобилей прибыли из КНР, а подержанных ввозится вдвое больше, чем новых. Еще одна интересная тенденция — это увеличение доли импорта автомобилей физлицами: если в феврале она составляла
Официально на российском рынке работает несколько китайских марок, включая Chery, Exeed, Haval, Geely, JAC, FAW, DFM. Готовятся к выходу еще несколько, например, второй суббренд компании Chery — Omoda, а также производитель люксовых машин Hongqi. При этом китайские марки могли бы обрушить цены на российском рынке, но не спешат делать это: мы разбирались, почему.
Автомобили в Россию также ввозят из Казахстана, Белоруссии, Японии и ОАЭ.
Ранее мы рассказывали, какие марки останутся в России официально.