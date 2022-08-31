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В России — бум параллельного автоимпорта из Китая. Показываем плюсы и минусы покупки машины в КНР

Экономия составляет в районе 30%, но срок поставки достигает 100 дней

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Внедорожник Tank 300 (концерн Great Wall) стоит в Китае от 175 тысяч юаней. Это примерно 1,5 миллиона рублей, но по китайским меркам это довольно дорогая машина

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Курс юаня к рублю зафиксировался на уровне пятилетнего минимума, но цены у официальных дилеров шокируют: в среднем, чайнакары стоят от трех миллионов рублей, что вдвое больше их оригинальной цены в КНР. Неудивительно, что в России активизировался параллельный ввоз машин с их родины, из Китая. Мы оценили реальные выгоды от такого шага и возможные риски.

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Так, популярный кроссовер Chery Tiggo 8 стоит в России от 2,48 миллиона рублей, и государственные субсидии на него не распространяются. В Китае его стоимость при переводе в рубли — менее 900 тысяч, таможенные платежи составят чуть более 400 тысяч рублей, так что даже с учетом доставки и прочих расходов получается заметная экономия. По оценкам фирм, специализирующихся на такой услуге, дисконт выходит на уровне 30%, а это в нынешних ценах — почти миллион.

Chery Tiggo 8: при его «сером» ввозе можно сэкономить до миллиона рублей, но срок поставки — месяца два

Chery Tiggo 8: при его «сером» ввозе можно сэкономить до миллиона рублей, но срок поставки — месяца два

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— Грубо говоря, за стоимость базовой версии в России вы приобретаете топовую комплектацию с полным приводом и максимумом оснащения, — объясняет руководитель отдела продаж компании Rools Алексей Ильиных. — Поэтому спрос на китайские машины резко вырос с весны 2022 года: сейчас в нашем портфеле более половины сделок — это импорт автомобилей из Китая, на втором месте — ОАЭ, третье делят США и Южная Корея.

При покупке новых машин клиенты чаще всего пользуются услугами фирм-посредников, которые ввозят автомобили как юрлица, и в этом случае таможенные платежи другие: например, для упомянутого выше Chery Tiggo 8 пошлина с НДС и утилизационным сбором достигает 530 тысяч. При этом компании используют ряд способов, чтобы сократить расходы.

Changan Uni-K — крупный кроссовер (длина — <nobr class="_">4,8</nobr> метра). В Китае его начальная цена ниже <nobr class="_">1,5</nobr> миллиона рублей: примерно столько стоили аналогичные машины в России лет восемь назад

Changan Uni-K — крупный кроссовер (длина — 4,8 метра). В Китае его начальная цена ниже 1,5 миллиона рублей: примерно столько стоили аналогичные машины в России лет восемь назад

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Каким путем везут машины


В специализированных компаниях стараются оптимизировать расходы, например, доставка даже до Урала или в Сибирь идет не напрямую из Китая, а через страны-посредники — Казахстан или Белоруссию, которые входят в Таможенный союз с Россией. Из-за нюансов таможенного законодательства это зачастую позволяет сэкономить на платежах. Но маршрут получается длинным, и поскольку машины везут по железной дороге или автовозами, срок поставки составляет 1,5–2 месяца, но может растягиваться и до трех.

— В договоре мы пишем 100–110 дней, чтобы иметь запас на разного рода непредвиденные обстоятельства, например, очереди на границах, поскольку спрос на услугу и поток машин сейчас большой, — говорит Алексей Ильиных.

Haval Dargo выпускают на заводе под Тулой, но цена машины китайской сборки на родине ниже чуть ли не втрое

Haval Dargo выпускают на заводе под Тулой, но цена машины китайской сборки на родине ниже чуть ли не втрое

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Какой-то специфики при оформлении машин из Китая нет. Запрет на параллельный импорт, отмененный для ряда европейских, американских и японских марок, ввозу китайских брендов не мешает. Как и в общем случае, для «китайцев» необходимо оформление СБКТС (сертификат о безопасности колесного транспортного средства), но процедура стандартна и хорошо освоена.

— Выдачей таких документов занимаются специализированные лаборатории, и предоставлять им автомобиль не нужно, лишь пакет документов, — уточняет Алексей Ильиных. — После этого оформляется электронный ПТС, и машину можно ставить на учет.

Оснащать автомобили системами ЭРА-ГЛОНАСС, некогда обязательными, сейчас не требуется, хотя это можно сделать в добровольном порядке, но стоить будет порядка 70 тысяч рублей, говорит специалист.

Это кроссовер Dongfeng T5 EVO, который можно привезти за 2+ миллиона рублей. По классу он сопоставим с предыдущим KIA Sportage

Это кроссовер Dongfeng T5 EVO, который можно привезти за 2+ миллиона рублей. По классу он сопоставим с предыдущим KIA Sportage

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Считаем стоимость


Точный расчет довольно сложен, поскольку включается большое количество переменных факторов, включая курсы валют. Чтобы снизить риски, фирмы, специализирующиеся на импорте машин, берут оплату частями:

— Схема оплаты может быть разной в зависимости от требований импортера и страны, — продолжает Алексей Ильиных. — В среднем порядок такой: сначала мы проводим экспресс-подбор автомобиля и просчитываем предварительную стоимость со всеми расходами. Далее подписываем договор, клиент оплачивает 10–20% от общей стоимости, и мы запрашиваем под параметры клиента конкретный автомобиль у поставщика в Китае. Когда получен положительный ответ, клиент оплачивает выкупную стоимость автомобиля и расходы на транспортировку до места таможенной очистки. По прибытию на таможню оплачиваются таможенные сборы и сопутствующие расходы. Следующий этап — доставка автомобиля в РФ и оплата расходов, в том числе прохождение лаборатории и получение СБКТС, далее — получение ЭПТС.

Для понимания, если конечная стоимость автомобиля в России 3 миллиона рублей, то схема платежей будет примерно такой: 450 тысяч — предоплата, 1,5 миллиона — стоимость выкупа автомобиля в Китае плюс доставка до таможенного терминала (Белоруссия, Казахстан), 600 тысяч — таможенная очистка, 300 тысяч — доставка до места, 150 тысяч — прочие расходы. Общая экономия при этом относительно официальной цены в России составит 1–1,5 миллиона рублей.

При этом есть риски нарваться на недобросовестного посредника как в России, так и в Китае: любая денежная тема неизменно привлекает мошенников. Кроме того, при столь значительных сроках поставки не исключены форс-мажоры, поэтому тщательно читайте договор.

Российские дилеры пока не готовы брать на себя гарантийные обязательства по «серым» автомобилям, хотя этот вопрос остается предметом дискуссий.

Выгодно ли возить «бюджетники»?


Наиболее пострадавший сегмент авторынка в России — тот, что мы называли «бюджетными иномарками»: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan и подобные модели. Сейчас в России не выпускается даже Lada Vesta, а лоукост-сектор ограничен лишь парой моделей АВТОВАЗа (Granta, Niva), да остатками иномарок за 1,5+ миллиона рублей. Так может быть, имеет смысл пересесть на дешевых «китайцев», ведь 15 лет назад они активно работали в этом сегменте: помните Chery Amulet, Hafei Brio и Geely MK?

Например, Hyundai Reina, аналогичный нашему «Солярису», стоит в Китае от 49 тысяч юаней, то есть менее полумиллиона рублей — прямо как сам «Солярис» 10 лет назад. Но везти его в Россию почти бессмысленно — стоимость получится почти такой же, как у машин, оставшихся на складах официальных дилеров.

Китайская версия «Соляриса» называется Reina и стоит от 500 тысяч рублей

Китайская версия «Соляриса» называется Reina и стоит от 500 тысяч рублей

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— При ввозе автомобиля есть постоянные расходы, например, на его доставку и оформление, поэтому даже при выборе недорогой модели вроде Volkswagen Polo итоговая цена приближается к 2 миллионам рублей, — объясняет Алексей Ильиных. — Так что основной спрос приходится на модели более высокого класса, которые получаются немногим дороже, но уже лучше оснащены.

Например, Changan Uni-V, по оценкам специалиста, с учетом всех расходов обойдется сейчас в 2,15 миллиона рублей. Это лифтбэк, близкий по характеристикам к Skoda Octavia, последние экземпляры которой российские дилеры распродают по 3–4 миллиона рублей.

Changan Uni-V можно привезти примерно за 2 миллиона рублей

Changan Uni-V можно привезти примерно за 2 миллиона рублей

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Основной же спрос на автомобили из Китая приходится на кроссоверы с итоговой ценой более 3 миллионов рублей, для которых экономия в сравнении с российской ценой получается максимальной.

Особый спрос — на электромобили


Китайский рынок очень разнообразен и предлагает весьма экзотические форматы автомобилей, например, одна из востребованных в последние годы моделей — это Wuling Hongguang Mini EV (не спрашивайте, как это читается — не знаю). Субкомпактный электромобиль стоит менее 300 тысяч рублей и в 2021 году разошелся тиражом 400 тысяч единиц. Это сравнимо с производством всего АВТОВАЗа в последние годы.

Wuling Hongguang Mini EV. Купили бы вы такой микрокар за 300 тысяч?

Wuling Hongguang Mini EV. Купили бы вы такой микрокар за 300 тысяч?

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Но везти дешевые электромобили из Китая бессмысленно по причинам, описанным выше. Поэтому спросом пользуются дорогие модели электромобилей, например, крупный кроссовер Voyah Free с двигателем мощностью под 700 л.с. и заявленным запасом хода до 500 километров.

Voyah Free имеет пятиметровую длину и позиционируется как премиальный кроссовер

Voyah Free имеет пятиметровую длину и позиционируется как премиальный кроссовер

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Интересно, кстати, что модель планируют выпускать под брендом Evolute в Липецке, но цены локализованного «Фри» неизвестны. В Китае модель стоит чуть более 3 миллионов рублей, с учетом доставки и прочих расходов — свыше 5 миллионов. Неужели в России есть спрос?

— Да, их покупают состоятельные люди, понимая, что в России аналогичный автомобиль с ДВС будет вдвое дороже, — говорит Алексей Ильиных. — Необходимость зарядки электромобиля их не смущает: такие клиенты обычно живут в собственном доме или имеют парковочное место с зарядным устройством, а для дальних поездок выбирают другую машину или гибриды, которые также широко представлены в Китае.

Китай — главный импортер 2022


По данным агентства «Автостат», во втором квартале 2022 года четыре из пяти ввозимых в Россию автомобилей прибыли из КНР, а подержанных ввозится вдвое больше, чем новых. Еще одна интересная тенденция — это увеличение доли импорта автомобилей физлицами: если в феврале она составляла 2%, то сейчас достигла 20%.

Официально на российском рынке работает несколько китайских марок, включая Chery, Exeed, Haval, Geely, JAC, FAW, DFM. Готовятся к выходу еще несколько, например, второй суббренд компании Chery — Omoda, а также производитель люксовых машин Hongqi. При этом китайские марки могли бы обрушить цены на российском рынке, но не спешат делать это: мы разбирались, почему.

Omoda C5 — кроссовер, сопоставимый с KIA Seltos. Старт продаж запланирован на осень, но цены вряд ли будут ниже <nobr class="_">2–2,5</nobr> миллиона рублей. В Китае автомобиль стоит от 92 тысяч юаней (менее миллиона рублей)

Omoda C5 — кроссовер, сопоставимый с KIA Seltos. Старт продаж запланирован на осень, но цены вряд ли будут ниже 2–2,5 миллиона рублей. В Китае автомобиль стоит от 92 тысяч юаней (менее миллиона рублей)

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Автомобили в Россию также ввозят из Казахстана, Белоруссии, Японии и ОАЭ.

Ранее мы рассказывали, какие марки останутся в России официально.

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