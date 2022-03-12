Диетолог рассказала, кому противопоказано поститься

Первая неделя Великого поста подходит к концу, и впереди у верующих еще 40 дней воздержания. Но далеко не всем это воздержание полезно. Разбираемся с диетологом, кому лучше не отказываться от привычной еды и к чему такой отказ может привести.



Соблюдение поста противопоказано сразу нескольким категориям людей: детям, беременным женщинам и кормящим мамам. С большой осторожностью и под наблюдением лечащего врача могут поститься пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также люди, только что перенесшие инфекционное заболевание.

