Диетолог рассказала, кому противопоказано поститься

Первая неделя Великого поста подходит к концу, и впереди у верующих еще 40 дней воздержания. Но далеко не всем это воздержание полезно. Разбираемся с диетологом, кому лучше не отказываться от привычной еды и к чему такой отказ может привести.
Соблюдение поста противопоказано сразу нескольким категориям людей: детям, беременным женщинам и кормящим мамам. С большой осторожностью и под наблюдением лечащего врача могут поститься пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также люди, только что перенесшие инфекционное заболевание.
— Врачи-диетологи не могут назвать ограничения при посте оправданными, ведь питание должно быть сбалансированным, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — Хотя при этом есть и однозначные плюсы: обилие клетчатки, овощей, фруктов, употребление которых заметно увеличивается во время поста в качестве замены продуктов, которые ограничиваются. Если же оценивать в целом, питание как при Великом посте отлично подходит в качестве разгрузочных дней, к примеру, пару раз в неделю.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Если всё же вы категорически настроены соблюдать пост, допустимо есть такие продукты, как черный хлеб и злаковые хлебцы, различные крупы, все бобовые, грибы в разном виде, овощи (можно и квашеную капусту), фрукты, сухофрукты, ягодное варенье, орешки и мед, кукурузу. Дважды за весь пост разрешено побаловать себя рыбой.
Кроме того, врачи обращают особенное внимание (и это признает даже церковь) на то, что организм не каждого человека сразу способен выдержать столь строгий пост. Да и современный ритм жизни не всегда позволяет полностью соблюдать все предписания, поэтому главное — придерживаться основных правил поста. А церковь учит нас, что отказ от пищи без молитвы и покаяния не имеет смысла.
О других особенностях Великого поста читайте в нашем материале, где мы собрали его главные правила и подробный календарь.