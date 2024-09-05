Ожившая высотка: возле «Ауры» решили достроить «дом с бассейном» — амбициозный проект ждал этого 13 лет

В августе компания резко взялась приводить в порядок документы по долгострою, сдать его хотят до конца этого года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Комплекс апартаментов Pool House с бассейном на крыше начали строить 13 лет назад, но все еще не ввели в эксплуатацию. За время простоя дом лишился главной фишки, давшей ему название, — бассейна. Дольщики же разделились на две группы: одни уверены, что стоит подождать еще, другие настаивают на возбуждении уголовного дела против скандального застройщика. Сама компания недавно решила внести изменения в строительные документы и говорит, что сдаст дом в конце этого года. НГС вспомнил историю долгостроя и узнал, могут ли здание сдать в этом году.

Европейские апарты с бассейном

Строить здание на улице Тополевой, 5 с административными помещениями на первых этажах и апартаментами на верхних компания «Многопрофильная клиника» начала еще в 2011 году. Завершить стройку, как вспоминает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, планировали через год. Застройщик хотел возвести многофункциональный комплекс с апартаментами, клиникой, прачечной по американскому образцу, кафе, спортивно-оздоровительным центром, помещениями административного назначения, магазином и подземной автостоянкой.

В рекламе уверяли, что это будет дом для активной молодежи, а самые дешевые студии в 2011 году продавали от 1 миллиона рублей.

В 2010-х здание должно было стать доминантой Ипподромской. Сейчас архитектурные решения, конечно, устарели, а рядом уже выросло немало высоток Источник: ГК «НСК»











Одним из учредителей застройщика был известный в Новосибирске врач, профессор и основатель собственной офтальмологической клиники Владимир Лантух. На втором этаже новостройки по проекту должна была открыться клиника с отдельным входом и собственной лестницей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Многопрофильная клиника» образована в 2009 году и входит в состав ГК «НСК». До 2012 года компанией владели Владимир Лантух и Владимир Степанов. Сейчас единственным учредителем указан Сергей Степанов, а генеральным директором — Сергей Зеленков. На конец 2023 года на балансе компании числится 730,1 миллион рублей, данных о выручке нет.

Со 2 по 17 этаж (сейчас здание уже достигло 18 этажей) хотели разместить апартаменты. Эта часть высотки разделена на две секции — по сути, на два подъезда. По расчетам, апартаменты рассчитаны на проживание в каждом от 1 до 2 человек, жилье небольшое: от однокомнатных до двухкомнатных с выделенной кухонной зоной. Площадь помещений стартовала с 19 кв. м.

Примерно так спроектирован типовой этаж дома. Сначала зданию присвоили строительный адрес Тополевая, 26, позже сменили на Тополевую, 5 Источник: ГК «НСК»











Главной фишкой проекта, которая привлекала покупателей больше всего, не считая местоположения, стал крытый бассейн для жильцов на 17-м этаже. Предполагалось, что летом его можно было бы открывать, а рядом должна была появиться терраса. Правда, от грандиозного решения на последнем этаже отказались, уверяют дольщики, но в проектной декларации упоминание осталось.

Так должен был выглядеть бассейн на крыше, рядом — терраса Источник: ГК «НСК»

Сроки сдачи объекта то и дело переносили, ссылаясь на кризис в строительной отрасли в целом (документ есть в распоряжении редакции НГС). Сейчас последняя названая дата выдачи ключей звучит как новогодний подарок — 30 декабря 2024 года. Квартиры в долгострое до сих пор продают: например, двухкомнатную площадью 55,9 квадрата можно купить за 3,9 миллиона рублей, однокомнатную в 40,1 квадрата — за 3 миллиона рублей, а студию в 24,32 квадрата — за 2,4 миллиона рублей.

За время простоя стройки правила для апартаментов в Новосибирске изменились, и в августе этого года градостроительные документы долгостроя неожиданно ожили. «Многопрофильная клиника» решила сократить количество парковочных мест с 236 до 89, уменьшить размер придомовой территории с 1341 кв. м до 142 кв. м, уменьшить минимальный отступ от границ участка до 0 м и 2 м и увеличить плотности застройки. Также компания захотела получить условно разрешенный вид использования земельного участка — гостиницы. Через публичные слушания все изменения прошли, точное решение еще предстоит принять комиссии департамента строительства.

Облицовку фасада здания уже почти закончили (остался нижний этаж), достроили и верхние этажи, визуально дом выглядит вполне готовым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дозвониться до самого застройщика и до директора «Многопрофильной клиники» не удалось, их телефоны оказались недоступны. Возле паспорта объекта также указаны номера отдела продаж, но и они недоступны. По одному из объявлений НГС все же удалось дозвониться до риелтора, которая сообщила, что ничего не знает о бассейне и слабо верит в то, что дом сдадут в этом году.

По данным Минстроя, дом внесен в список проблемных, в документе за март этого года указано, что общее количество дольщиков — 150 человек. Сейчас здание готово примерно на 70%. Кстати, в документах Минстроя за 2022 год была та же самая информация: тогда сдать дом хотели в конце 2023 года, а процент готовности с тех пор не изменился.

Первый дом с бассейном за Уралом

С момента начала строительства прошло уже больше 10 лет. Одна из дольщиц Марина рассказала НГС, что купила квартиру в ноябре 2016 года с большой скидкой. Апартаменты площадью 31 кв. м рядом с ТРЦ «Аура» и в пешей доступности от метро обошлись в 1,5 миллиона рублей — продавец сильно скинул цену. Марина уверяет, что он просто устал ждать.

Женщина уже тогда подозревала, что стройка затянется, но ее подкупили цена и мелькающая реклама. Тогда, говорит Марина, в отделе продаж застройщика ее заверили, что здание вот-вот достроят.

— Говорили, что это будет единственный дом за Уралом с бассейном на крыше, клубный дом для молодежи, заманивали рекламой, — вспоминает Марина. — Мы решили, что за такой дисконт готовы подождать еще года 2–3, продали машину и купили квартиру. Но прошло уже 8 лет, а дом так и стоит.

Вот так, например, выглядели рекламные буклеты жилого комплекса в 2010-х годах Источник: форум НГС











По словам Марины, в доме порядка 400 апартаментов, на первых шести этажах должен появиться бизнес-центр, все что выше — номера. От грандиозной идеи с бассейном отказались — вместо него уже построили пентхаусы, рассказала она.

— Сергей Степанов говорит, что дом достроят другие застройщики, один из них — Струлёв, второго он не называет, — добавила Марина.

Антон Струлёв — исполнительный директор ГК «СибирьИнвест». На соседнем участке от долгостроя группа уже построила два 10-этажных дома на улице Тополевой, на Покатной — еще один 25-этажный дом. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать информацию об участии в завершении стройки на Тополевой, 5, но ответа не получила.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СибирьИнвест» принадлежит Владиславу Крючкову (55,6%), Ивану Дингесу (22,2%) и Игорю Загорному (22,2%). На конец 2023 года выручка организации составила 48,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 9,1 миллиона рублей. Группа компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка «Березовая Роща» и ряд других жилых домов. Также компания сейчас возводит ЖК «Чернышевский» у Димитровского моста и жилой дом на улице Максима Горького.

Количество парковочных мест решили уменьшить, также меньше может стать площадь придомовой территории дома. Слева на фотографии — жилой комплекс от «СибирьИнвест» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Собственники квартир сейчас разделились на два лагеря, призналась в разговоре с корреспондентом НГС Марина. Одни считают, что стоит возбудить уголовное дело на застройщика, другие просят подождать и убеждены, что скоро дом введут в эксплуатацию.

Марина предполагает, что выступающая за ожидание группа людей, — номинальные владельцы, возможно, родственники самого Сергея Степанова. Она уверена, что с их домом на Тополевой происходит то же самое, что и с домом застройщика на улице Добролюбова, 162/2. Тогда владельцам квартир все же удалось добиться возбуждения уголовного дела на Сергея Степанова по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На первом паспорте объекта было указано, что строительство здания начали в третьем квартале 2011 года, достроить комплекс апартаментов хотели в конце 2012 года Источник: Сергей Николаев











По словам Марины, с владельцами помещений то и дело проводит встречи Минстрой, на которых присутствует и сам Сергей Степанов. Застройщик, говорит она, обещал, что работы на стройке возобновят в апреле этого года, но активных подвижек не было. Затем срок возобновления работ перенесли на май, но оказалось, что строительные документы просрочены.

5 августа прошло очередное собрание: на нем Сергей Степанов попросил дольщиков не способствовать возбуждению уголовного дела, чтобы долгострой не простоял еще дольше. Следующую встречу наметили на 5 сентября — к этому времени должны подготовить все строительные документы.

Все может затянуться

Эксперты, с которыми поговорил НГС, сомневаются, что дом введут в эксплуатацию в этом году. Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев говорит о том, что изменения в строительных документах — технический вопрос. Например, в правилах 2010-х годов не было таких жестких ограничений по минимальному размеру земельного участка, плотности застройки и стоянкам, как сейчас. Поэтому через отклонения застройщик приводит все в соответствие.

Фактически здание похоже на то, что архитекторы рисовали более 10 лет назад Источник: ГК «НСК»

При этом, заметил Михаил Рязанцев, в документах есть нестыковка: заявленное количество автостоянок в подземной парковке по действующему разрешению — 111, а в заявлении отклоняются до 89.

— На экспертном совете по градостроительству такое расхождение объяснили тем, что часть фактически построенной парковки заняли усиливающие здания конструкции, так как вносились изменения в проект, — объясняет эксперт. — Но проходил ли проект экспертизу?

Сергей Николаев тоже предполагает, что дом вряд ли достроят в этом году, потому что сроки то и дело переносили: в прошлом году хотели его закончить до 2024 года, так что, возможно, появится новая дата — конец 2025 года.

— Разговоры о том, чтобы продолжить стройку, были. Например, на улице Добролюбова здание достраивала группа «СибирьИнвест», а по этому дому, насколько я понимаю, застройщики не смогли договориться, — объяснил эксперт.

По словам аналитика, апартаменты продавали по договорам долевого участия, были и те, кто покупал сразу несколько помещений с целью инвестиций. Стройка периодически оживлялась, на объект нагоняли рабочих и уверяли, что все достроят, но не получилось.

Здание, по данным Минстроя, готово на 70%. Рядом работает клиника профессора Владимира Лантуха — одного из первых учредителей застройщика Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К бассейну на крыше эксперт относится скептически: по словам Сергея Николаева, лучше просто закончить стройку без лишней вычурности.

— Дом строится по остаточному принципу, продавать там нечего. Если все-таки будет бассейн, то от этого жильцам только хуже. Нужна серьезная гидроизоляция, качественное укрепление фундамента и несущих стен, — заметил эксперт.

Здание, отмечает аналитик, за время затянувшейся стройки вряд ли серьезно пострадало. Рабочие сбрасывали снег, и в кирпич, скорее всего, не затекала вода, которая потом замерзала и могла бы разрушить материал. Но экспертизу провести все же стоит, говорит эксперт.

Покупать апартаменты в доме на Тополевой по переуступке Сергей Николаев сейчас не советует. А если их продают по цене ниже рынка, надо задуматься о подводных камнях.

— Во-первых, у дома длинная история, есть риски в покупке квартиры, — объясняет Сергей Николаев. — Во-вторых, это апартаменты, в суде владельцев будут рассматривать не как тех, у кого это единственное жилье, а как тех, кто хотел получить коммерческую выгоду от вложения средств в недвижимость.