«Делали для себя»: в центре Новосибирска за 20 миллионов продают огромную квартиру с разноцветной ванной — фото

В санузле цветная плитка, похожая на мозаику Источник: «Циан»











На популярном сайте объявлений продают огромную квартиру с лаконичной кухней-гостиной и разноцветным санузлом. Она расположена в доме на улице Салтыкова-Щедрина, 118 в Новосибирске. Стоимость жилья — 20,9 миллиона рублей.



Площадь квартиры — 99,2 квадратных метра. В ней также есть гардеробная и просторный балкон.



— Ремонт выполнен с использованием высококачественных и брендовых материалов, так как делали для себя, — сказано в описании.

В кухне-гостиной много глянцевых поверхностей Источник: «Циан»











Комната выглядит весьма лаконично Источник: «Циан»











В спальне обои с узорами Источник: «Циан»











А вот фотообои с машиной Источник: «Циан»











Огромный балкон Источник: «Циан»











Вместительная гардеробная Источник: «Циан»











Продавец добавляет, что во дворе жилого комплекса «Престиж», где предлагается недвижимость, оборудованы зоны отдыха и детские площадки. Предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.



Недалеко от ЖК находится станция метро «Площадь Гарина-Михайловского».



В Новосибирске за 100 миллионов выставили на продажу двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — НГС публиковал фотографии.

