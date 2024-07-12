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Недвижимость «Делали для себя»: в центре Новосибирска за 20 миллионов продают огромную квартиру с разноцветной ванной — фото

«Делали для себя»: в центре Новосибирска за 20 миллионов продают огромную квартиру с разноцветной ванной — фото

Комнаты оформлены по-разному

2 287
27 комментариев
В санузле цветная плитка, похожая на мозаику

На популярном сайте объявлений продают огромную квартиру с лаконичной кухней-гостиной и разноцветным санузлом. Она расположена в доме на улице Салтыкова-Щедрина, 118 в Новосибирске. Стоимость жилья — 20,9 миллиона рублей.

Площадь квартиры — 99,2 квадратных метра. В ней также есть гардеробная и просторный балкон.

— Ремонт выполнен с использованием высококачественных и брендовых материалов, так как делали для себя, — сказано в описании.

В кухне-гостиной много глянцевых поверхностей
Комната выглядит весьма лаконично
В спальне обои с узорами
А вот фотообои с машиной
Огромный балкон
Вместительная гардеробная

Продавец добавляет, что во дворе жилого комплекса «Престиж», где предлагается недвижимость, оборудованы зоны отдыха и детские площадки. Предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.

Недалеко от ЖК находится станция метро «Площадь Гарина-Михайловского».

В Новосибирске за 100 миллионов выставили на продажу двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — НГС публиковал фотографии.

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Комментарии
27
224274911
12 июля 2024, 16:09
Спаленка ,как в хрущевке .Ну и голубые потолки с хрустальной люстрой только на ваш вкус хороши.
Grape Reflection 🍇
12 июля 2024, 16:07
20 млн многовато за 99,2 кв
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