«Делали для себя»: в центре Новосибирска за 20 миллионов продают огромную квартиру с разноцветной ванной — фото

На популярном сайте объявлений продают огромную квартиру с лаконичной кухней-гостиной и разноцветным санузлом. Она расположена в доме на улице Салтыкова-Щедрина, 118 в Новосибирске. Стоимость жилья — 20,9 миллиона рублей.
Площадь квартиры — 99,2 квадратных метра. В ней также есть гардеробная и просторный балкон.
— Ремонт выполнен с использованием высококачественных и брендовых материалов, так как делали для себя, — сказано в описании.
Продавец добавляет, что во дворе жилого комплекса «Престиж», где предлагается недвижимость, оборудованы зоны отдыха и детские площадки. Предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.
Недалеко от ЖК находится станция метро «Площадь Гарина-Михайловского».
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