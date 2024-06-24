«На закрытой территории»: в Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — фото

На сайте объявлений в интернете продают двухуровневый пентхаус, который находится в новостройке на улице Семьи Шамшиных, 65. Стоимость шикарной недвижимости — 100 миллионов рублей.
Площадь выставленного жилья — 219,1 кв. м. На первом этаже, отмечается в описании, расположены кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной. На втором — спальня, спортзал с сауной и еще один санузел.
Судя по фото в объявлении, в пентхаусе весьма лаконичный интерьер, в оформлении которого преобладают приглушенные цвета. Для любителей полюбоваться городскими пейзажами предусмотрены гигантские панорамные окна, из которых, как утверждает продавец, открывается вид на Новосибирск с нескольких сторон.
— Дом на охраняемой, закрытой территории, — дополнительно уточняется в объявлении.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру с эксклюзивным ремонтом — НГС публиковал фото.
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