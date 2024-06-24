«На закрытой территории»: в Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — фото

Из таких окон много света Источник: «Циан»











На сайте объявлений в интернете продают двухуровневый пентхаус, который находится в новостройке на улице Семьи Шамшиных, 65. Стоимость шикарной недвижимости — 100 миллионов рублей.



Площадь выставленного жилья — 219,1 кв. м. На первом этаже, отмечается в описании, расположены кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной. На втором — спальня, спортзал с сауной и еще один санузел.

Этажи соединены гигантской лестницей Источник: «Циан»











В пентхаусе весьма лаконичный интерьер. Вычурных деталей немного Источник: «Циан»











Разве что леопардовое покрывало. Так выглядит одна из спален Источник: «Циан»











Сауна выглядит просторной Источник: «Циан»











И санузел — тоже Источник: «Циан»











На одной из стен множество рамок Источник: «Циан»











Судя по фото в объявлении, в пентхаусе весьма лаконичный интерьер, в оформлении которого преобладают приглушенные цвета. Для любителей полюбоваться городскими пейзажами предусмотрены гигантские панорамные окна, из которых, как утверждает продавец, открывается вид на Новосибирск с нескольких сторон.



— Дом на охраняемой, закрытой территории, — дополнительно уточняется в объявлении.



Ранее в Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру с эксклюзивным ремонтом — НГС публиковал фото.