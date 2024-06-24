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Двухэтажный пентхаус выставили за 100 миллионов

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Недвижимость «На закрытой территории»: в Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — фото

«На закрытой территории»: в Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — фото

Жилье предлагают близко к центру

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Из таких окон много света

На сайте объявлений в интернете продают двухуровневый пентхаус, который находится в новостройке на улице Семьи Шамшиных, 65. Стоимость шикарной недвижимости — 100 миллионов рублей.

Площадь выставленного жилья — 219,1 кв. м. На первом этаже, отмечается в описании, расположены кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной. На втором — спальня, спортзал с сауной и еще один санузел.

Этажи соединены гигантской лестницей
В пентхаусе весьма лаконичный интерьер. Вычурных деталей немного
Разве что леопардовое покрывало. Так выглядит одна из спален
Сауна выглядит просторной
И санузел — тоже
На одной из стен множество рамок

Судя по фото в объявлении, в пентхаусе весьма лаконичный интерьер, в оформлении которого преобладают приглушенные цвета. Для любителей полюбоваться городскими пейзажами предусмотрены гигантские панорамные окна, из которых, как утверждает продавец, открывается вид на Новосибирск с нескольких сторон.

— Дом на охраняемой, закрытой территории, — дополнительно уточняется в объявлении.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру с эксклюзивным ремонтом — НГС публиковал фото.

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