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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Вид на реку и мост: в Новосибирске продают трехкомнатную с гардеробной и эксклюзивным ремонтом — смотрим на жилье за 25 миллионов

Вид на реку и мост: в Новосибирске продают трехкомнатную с гардеробной и эксклюзивным ремонтом — смотрим на жилье за 25 миллионов

Покупателю достанется абсолютно новая квартира, в которой никто ранее не жил

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Просторный холл с кухонной зоной и зоной отдыха

В центре Новосибирска выставили на продажу трехкомнатную квартиру с видами на реку Обь и Димитровский мост. Объявление на сайте N1 опубликовано 22 июня.

Квартира находится на улице Фабричной, в жилом комплексе «Чернышевский». Ее общая площадь составляет 84 квадратных метра.

В квартире установлена немецкая бытовая техника

Продавец отмечает, что планировка жилья идеально подходит для проживания семьи: в ней есть просторная кухня-гостиная, спальня, детская комната, два санузла и гардеробная.

Просторная гардеробная, в которой точно поместятся вещи всей семьи

— Окна выходят на две стороны, два открытых балкона с которых открывается вид на двор и на реку и мост, — говорится в описании лота.

Виды из окна квартиры. Красота!

В квартире, как уверяет продавец, выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. В отделке использован натуральный шпон, установлена немецкая сантехника.

Спальня в квартире

В квартире никто не проживал. Покупателю достанется вся встроенная бытовая техника и мебель.

Минималистичный санузел в квартире в уютных тонах

Стоимость объекта — 25,2 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двушку в стиле барокко с вензелями. Ее цена — 20 миллионов рублей.

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