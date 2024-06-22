Вид на реку и мост: в Новосибирске продают трехкомнатную с гардеробной и эксклюзивным ремонтом — смотрим на жилье за 25 миллионов

Просторный холл с кухонной зоной и зоной отдыха Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











В центре Новосибирска выставили на продажу трехкомнатную квартиру с видами на реку Обь и Димитровский мост. Объявление на сайте N1 опубликовано 22 июня.



Квартира находится на улице Фабричной, в жилом комплексе «Чернышевский». Ее общая площадь составляет 84 квадратных метра.

В квартире установлена немецкая бытовая техника Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











Продавец отмечает, что планировка жилья идеально подходит для проживания семьи: в ней есть просторная кухня-гостиная, спальня, детская комната, два санузла и гардеробная.

Просторная гардеробная, в которой точно поместятся вещи всей семьи Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











— Окна выходят на две стороны, два открытых балкона с которых открывается вид на двор и на реку и мост, — говорится в описании лота.

Виды из окна квартиры. Красота! Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











В квартире, как уверяет продавец, выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. В отделке использован натуральный шпон, установлена немецкая сантехника.

Спальня в квартире Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











В квартире никто не проживал. Покупателю достанется вся встроенная бытовая техника и мебель.

Минималистичный санузел в квартире в уютных тонах Источник: АН «Доктор Ключ»/ novosibirsk.n1.ru











Стоимость объекта — 25,2 миллиона рублей.

