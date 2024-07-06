В Новосибирске продают двухуровневую пятикомнатную с камином и сауной — смотрим на жилье за 23 миллиона рублей

Квартира занимает пятый и шестой этаж Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую пятикомнатную квартиру с сауной и джакузи. Объявление на сайте N1 опубликовано 6 июля.



Квартира расположена на пятом и шестом этажах в доме Красноярская, 40.

На второй этаж ведет деревянная лестница Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











На первом этаже расположена прихожая, кухня-столовая, гостиная с электрическим камином и санузел.

Большая комната отдыха с камином Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











На втором уровне находятся три спальни, большая гардеробная, ванная комната с джакузи и сауной.

Одна из спален в квартире Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











— Всё пространство продумано до мелочей. Окна, двери и лестница сделаны из дерева. Качественная кирпичная кладка обеспечивает отличную шумоизоляцию и сохраняет тепло, — так продавец описывает лот.

Зона отдыха с бильярдом Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











Рядом с домом находятся Нарымский сквер, вокзал Новосибирск-Главный, а также вся необходимая инфраструктура.

Ванная комната с джакузи Источник: АН «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru











Стоимость квартиры — 23 миллиона рублей. Покупателю также достанется вся мебель и бытовая техника.

