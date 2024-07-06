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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают двухуровневую пятикомнатную с камином и сауной — смотрим на жилье за 23 миллиона рублей

В Новосибирске продают двухуровневую пятикомнатную с камином и сауной — смотрим на жилье за 23 миллиона рублей

В квартире есть бильярдная комната

1 471
34 комментария
Квартира занимает пятый и шестой этаж

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую пятикомнатную квартиру с сауной и джакузи. Объявление на сайте N1 опубликовано 6 июля.

Квартира расположена на пятом и шестом этажах в доме Красноярская, 40.

На второй этаж ведет деревянная лестница

На первом этаже расположена прихожая, кухня-столовая, гостиная с электрическим камином и санузел.

Большая комната отдыха с камином

На втором уровне находятся три спальни, большая гардеробная, ванная комната с джакузи и сауной.

Одна из спален в квартире

— Всё пространство продумано до мелочей. Окна, двери и лестница сделаны из дерева. Качественная кирпичная кладка обеспечивает отличную шумоизоляцию и сохраняет тепло, — так продавец описывает лот.

Зона отдыха с бильярдом

Рядом с домом находятся Нарымский сквер, вокзал Новосибирск-Главный, а также вся необходимая инфраструктура.

Ванная комната с джакузи

Стоимость квартиры — 23 миллиона рублей. Покупателю также достанется вся мебель и бытовая техника.

Ранее в Новосибирске выставили пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк. За нее просят 33 миллиона рублей.

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Комментарии
36
Grape Reflection 🍇
6 июля 2024, 23:01
23 это по-божески. Видать и правда продать решили
Картавый
6 июля 2024, 23:09
Подожжжите, это же дом таксиста. Почему он ещё не внёс предоплату?
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