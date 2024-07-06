В Новосибирске продают двухуровневую пятикомнатную с камином и сауной — смотрим на жилье за 23 миллиона рублей

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую пятикомнатную квартиру с сауной и джакузи. Объявление на сайте N1 опубликовано 6 июля.
Квартира расположена на пятом и шестом этажах в доме Красноярская, 40.
На первом этаже расположена прихожая, кухня-столовая, гостиная с электрическим камином и санузел.
На втором уровне находятся три спальни, большая гардеробная, ванная комната с джакузи и сауной.
— Всё пространство продумано до мелочей. Окна, двери и лестница сделаны из дерева. Качественная кирпичная кладка обеспечивает отличную шумоизоляцию и сохраняет тепло, — так продавец описывает лот.
Рядом с домом находятся Нарымский сквер, вокзал Новосибирск-Главный, а также вся необходимая инфраструктура.
Стоимость квартиры — 23 миллиона рублей. Покупателю также достанется вся мебель и бытовая техника.
Ранее в Новосибирске выставили пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк. За нее просят 33 миллиона рублей.