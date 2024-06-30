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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске С видом на Центральный парк: в Новосибирске продают пятикомнатную с супергероями в детской — смотрим на жилье за 33 миллиона рублей

С видом на Центральный парк: в Новосибирске продают пятикомнатную с супергероями в детской — смотрим на жилье за 33 миллиона рублей

Квартира расположена на 16 этаже

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8 комментариев
Просторная кухня-гостиная в квартире

В центре Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк и дизайнерским ремонтом. Объявление на сайте N1 опубликовано 29 июня.

Квартира площадью почти 168 квадратных метров находится на улице Каменской, на последнем этаже 16-этажного дома.

Спальня родителей большой семьи — минимализм и ничего лишнего

— С 16 этажа открывается шикарный вид на центральный парк, а по вечерам красивейшие закаты, — говорится в описании объекта.

Вот такие виды открываются из окон квартиры. Красота!

В квартире есть четыре изолированные спальни, три просторных санузла, кухня-гостиная и три остекленные лоджии. В квартире также сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту.

В детской есть стена с популярными спургероями

Продавец также пишет, что покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника.

После жаркого дня в такой квартире можно освежиться в душе...
Или же развалиться в джакузи, смотря на центр Новосибирска

Стоимость лота — 33 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двушку в стиле барокко с вензелями. Ее цена — 20 миллионов рублей.

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Комментарии
8
alippa
30 июня 2024, 00:43
надеюсь перекрытия там хорошие, а джакузи наверное с тонну водички входит?
Гость
30 июня 2024, 00:43
С видом на центрпарк -это в нью йлрке ??
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