С видом на Центральный парк: в Новосибирске продают пятикомнатную с супергероями в детской — смотрим на жилье за 33 миллиона рублей

В центре Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк и дизайнерским ремонтом. Объявление на сайте N1 опубликовано 29 июня.
Квартира площадью почти 168 квадратных метров находится на улице Каменской, на последнем этаже 16-этажного дома.
— С 16 этажа открывается шикарный вид на центральный парк, а по вечерам красивейшие закаты, — говорится в описании объекта.
В квартире есть четыре изолированные спальни, три просторных санузла, кухня-гостиная и три остекленные лоджии. В квартире также сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту.
Продавец также пишет, что покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника.
Стоимость лота — 33 миллиона рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу двушку в стиле барокко с вензелями. Ее цена — 20 миллионов рублей.