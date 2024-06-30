С видом на Центральный парк: в Новосибирске продают пятикомнатную с супергероями в детской — смотрим на жилье за 33 миллиона рублей

Просторная кухня-гостиная в квартире Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











В центре Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк и дизайнерским ремонтом. Объявление на сайте N1 опубликовано 29 июня.



Квартира площадью почти 168 квадратных метров находится на улице Каменской, на последнем этаже 16-этажного дома.

Спальня родителей большой семьи — минимализм и ничего лишнего Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











— С 16 этажа открывается шикарный вид на центральный парк, а по вечерам красивейшие закаты, — говорится в описании объекта.

Вот такие виды открываются из окон квартиры. Красота! Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











В квартире есть четыре изолированные спальни, три просторных санузла, кухня-гостиная и три остекленные лоджии. В квартире также сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту.

В детской есть стена с популярными спургероями Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











Продавец также пишет, что покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника.

После жаркого дня в такой квартире можно освежиться в душе... Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











Или же развалиться в джакузи, смотря на центр Новосибирска Источник: АН «Жилфонд»/ novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота — 33 миллиона рублей.

