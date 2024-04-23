В Новосибирске назвали самые дорогие объекты недвижимости — что попало в список

Кадастровая стоимость всей недвижимости в Новосибирской области составляет 13 триллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске назвали самые дорогие объекты недвижимости на территории города. В перечень после проведенной кадастровой оценки вошла в том числе «Сибирь-Арена».



Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. Она уточнила, что кадастровая стоимость всей недвижимости в регионе составляет 13 триллионов рублей.



— В 2022 году была проведена государственная кадастровая оценка всех земельных участков, а в 2023 году — всех объектов капитального строительства. Кадастровая стоимость всей недвижимости Новосибирской области сегодня составляет 13 триллионов рублей, — сообщила Светлана Рягузова.



В перечень самых дорогих объектов недвижимости Новосибирска вошли 6 зданий. Кадастровая стоимость «Сибирь-Арены» составила 13,2 миллиарда рублей, аэропорт Толмачево (новый терминал) — 12,6 миллиарда рублей.

В 7,7 миллиарда рублей оценивается кадастровая стоимость ТРЦ «Аура», 1 миллиард рублей — Новосибирского театра оперы и балета, в 800 и 500 миллионов рублей — Технопарка и вокзала «Новосибирск-Главный».

