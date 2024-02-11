Экономили каждый рубль и миллиметр площади. Как превратить хрущевку в достойное жилье — личный опыт журналистки

Ремонт — задача не для слабаков! Это мероприятие может подпортить нервы даже самым стойким. А что уж говорить о финансах... Но отчаянных много, и мы хотим поделиться их опытом с вами. Сегодня наша коллега из 72.RU, журналист Мария Токмакова расскажет, как вместе с мужем они превратили страшную хрущевку в Тюмени в уютное гнездышко. На это у семьи ушел год и 600 тысяч рублей. Публикуем всю историю от первого лица.
«Купили "бабушкину" старую хрущевку»
Мы купили квартиру в самом конце 2019 года, 30 декабря. Можно сказать, успели заскочить в последний вагон уходящего поезда недорогой недвижимости в Тюмени. Урвали по хорошей цене — 2,5 миллиона рублей за 50 квадратов в центре. Цены на недвижимость взлетали каждый год, и сейчас нашу квартиру можно оценить в 4–5 миллионов рублей.
Мы купили «бабушкину» старую хрущевку в пятиэтажном доме. Нас привлек район, мы его хорошо знаем. Рядом живут родственники и друзья, находится школа, в которой учится дочь. Идти до работы совсем близко! А еще нам очень понравилась планировка. Это квартира-распашонка: комнаты находятся по обе стороны коридора друг напротив друга. Также в квартире была относительно большая кладовая, из которой мы сделали гардеробную. К примеру, у моей мамы кладовая была в квартире в два раза меньше и встроена в комнату. А у нас она отдельная. Из плюсов еще раздельный санузел и средний этаж. Я не хотела брать квартиру ни на первом, ни на последнем этаже.
«Пришлось делать капитальный ремонт»
Муж искал квартиру по моему запросу и показывал варианты онлайн. Мне понравилась эта квартира, и мы купили ее, оформив в собственность на меня. Но вживую я ее не видела. Квартира была с очень старым ремонтом и мебелью, нам пришлось делать капитальный ремонт. Меняли абсолютно всё. Муж сильно потрудился, чтобы квартира стала пригодна для жизни. В течение года он вечерами после работы и в выходные делал ремонт. Сделал его полностью сам, и поэтому мы неплохо сэкономили. Он менял пол, выравнивал стены, натягивал потолки, вставлял окна и делал балкон, менял все двери, включая входную. Кроме этого, он чинил электрику и менял сантехнику.
На мебель и ремонт ушло примерно 600 тысяч рублей. В эту сумму вошла и бытовая техника. Но холодильник, кондиционер и один из телевизоров (у нас их два) нам подарили. Также муж искал хорошие и недорогие стройматериалы. Сейчас цены на всё сильно выросли, поэтому я даже не знаю, во сколько бы нам обошелся такой ремонт.
«Старались использовать каждый миллиметр»
Квартира у нас небольшая, а кухня совсем малюсенькая. Пришлось хитрить! Например, зону для готовки муж сделал из подоконника у окна. Оформил там свет и сделал специальный столик. Также там он сделал полочки для хранения круп и место для кофемашины и микроволновки. У нас есть небольшая встроенная посудомойка, которая, признаться, очень даже спасает всю нашу семью. Никто не любит мыть посуду.
После ремонта можем за большим столом на кухне усадить до пяти гостей без проблем. Если же народу приходит больше, то перемещается в самую большую комнату. Это и зал, и дочкина комната. Обычно она не против впустить, если много гостей. Там немного мебели: диван-кровать, телевизор, компьютер и совмещенный шкаф со стенкой и столом. Все нужные ей вещи легко туда помещаются. Эта конструкция сделана под подоконник, тоже в целях экономии пространства.
В ванной места совсем мало. Стиральную машинку мы аккуратно вписали под раковину. Под самой ванной есть шкафчики для хранения бытовой химии и разных средств. Чтобы не только набирать полную ванную, но и принимать душ, у нас есть специальное стекло, которое защищает от воды.
В нашей с мужем спальне тоже мало мебели: кровать, комод и большой телевизор, который размещен на подоконнике. Подоконники у нас крепкие, мы их яро используем. Недавно в нашей семье родился малыш. Детскую кроватку мы тоже поставили в нашу спальню. Места пока всем хватает. Когда сыночек подрастет, мы подумаем, как быть дальше.
Балкон, конечно, был старый очень. Поэтому мы его полностью поменяли. Муж застеклил его и положил пол. Сделал несколько полочек для хранения вещей и поставил мне кресло для отдыха. Часть больших вещей мы храним в нашем частном доме. О жизни в нем я рассказывала в своей колонке.
А еще у нас есть кот. Его горшок стоит в коридоре и никому не мешает. Самое главное — вовремя за пушистиком убирать.
Мы заехали в эту квартиру в конце 2020 года. Нашему ремонту уже четыре года. Мне всё безумно нравится. А еще в нашей квартире очень тепло — это тоже радует. Все наши старания окупились.
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