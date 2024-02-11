Экономили каждый рубль и миллиметр площади. Как превратить хрущевку в достойное жилье — личный опыт журналистки

«Купили "бабушкину" старую хрущевку»

Мы купили квартиру в самом конце 2019 года, 30 декабря. Можно сказать, успели заскочить в последний вагон уходящего поезда недорогой недвижимости в Тюмени. Урвали по хорошей цене — 2,5 миллиона рублей за 50 квадратов в центре. Цены на недвижимость взлетали каждый год, и сейчас нашу квартиру можно оценить в 4–5 миллионов рублей.

Мы купили «бабушкину» старую хрущевку в пятиэтажном доме. Нас привлек район, мы его хорошо знаем. Рядом живут родственники и друзья, находится школа, в которой учится дочь. Идти до работы совсем близко! А еще нам очень понравилась планировка. Это квартира-распашонка: комнаты находятся по обе стороны коридора друг напротив друга. Также в квартире была относительно большая кладовая, из которой мы сделали гардеробную. К примеру, у моей мамы кладовая была в квартире в два раза меньше и встроена в комнату. А у нас она отдельная. Из плюсов еще раздельный санузел и средний этаж. Я не хотела брать квартиру ни на первом, ни на последнем этаже.