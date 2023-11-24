«Рихард», это провал: как растащили деньги на строительстве ЖК на Затулинке — документы и имена

Дело на миллиард

ЖК «Рихард» планировался как жилой комплекс из 8 домов высотой от 9 до 19 этажей, строительство которых должно было быть завершено в 2015–17 годах. Реализовать планы удалось только частично: из шести начатых многоэтажек в результате сдали две. Дольщики остальных домов были признаны обманутыми.



Строительством «Рихарда» занималась компания «НСК-Девелопмент», которую в 2012 году приобрёл предприниматель Игорь Кузнецов. Бизнесмен купил фирму по оригинальной схеме: через аффилированные юрлица он предоставил «НСК-Девелопмент» займы на общую сумму около 30 миллионов рублей (рыночная стоимость активов компании) под 15% годовых. Впоследствии использовал договоры займов, как способ инвестирования средств в строительство ЖК.

