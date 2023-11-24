«Рихард», это провал: как растащили деньги на строительстве ЖК на Затулинке — документы и имена

В Кировском суде Новосибирска продолжают рассматривать дело об обмане дольщиков ЖК «Рихард» на улице Зорге. На скамье подсудимых — бывший миллиардер, новосибирец Игорь Кузнецов, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, как главного инвестора жилого комплекса. Обвинение в мошенничестве, в результате которого зачастую и возникают долгострои, до сих пор никому не предъявлено. Между тем в процессе банкротства генподрядчика всплыли конкретные схемы вывода денег из проекта, которые арбитражный суд назвал «теневыми». Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил судебные документы, выяснил, чьи фамилии в них фигурируют и поговорил с участниками спора.
Дело на миллиард
ЖК «Рихард» планировался как жилой комплекс из 8 домов высотой от 9 до 19 этажей, строительство которых должно было быть завершено в 2015–17 годах. Реализовать планы удалось только частично: из шести начатых многоэтажек в результате сдали две. Дольщики остальных домов были признаны обманутыми.
Строительством «Рихарда» занималась компания «НСК-Девелопмент», которую в 2012 году приобрёл предприниматель Игорь Кузнецов. Бизнесмен купил фирму по оригинальной схеме: через аффилированные юрлица он предоставил «НСК-Девелопмент» займы на общую сумму около 30 миллионов рублей (рыночная стоимость активов компании) под 15% годовых. Впоследствии использовал договоры займов, как способ инвестирования средств в строительство ЖК.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НСК-Девелопмент» зарегистрировано в 2010 году. В списке бывших учредителей — Игорь Кузнецов, Зокиржон Умаров. Сегодня компания принадлежит Александру Поветьеву и компании с ограниченной ответственностью «Спиди Стар Интернешионал» (Китай). Застройщик признан банкротом, в отношении фирмы открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Виктор Кугушев.
В прокуратуре трактовали действия Кузнецова, как способ уменьшить для себя коммерческие риски в случае убытков, поскольку в любой момент он мог истребовать деньги по кредитным сделкам. После того, как возведение ЖК было остановлено из-за финансовых проблем застройщика, предпринимателю поставили в вину получение средств по договорам займов, в результате чего, полагают следователи, проект не был завершён.
— Это повлекло неспособность ООО «НСК-Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 участниками долевого строительства по достройке 4 жилых домов, подрядчиками и иными добросовестными контрагентами, а впоследствии — его банкротство. Ущерб от деятельности обвиняемого составил свыше 1 млрд рублей, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
Игоря Кузнецова обвинили в превышении полномочий (ч.2 ст.201 УК РФ) и передали дело в суд. Адвокат предпринимателя Антон Янченко в беседе с корреспондентом НГС подчеркивал, что фактически Кузнецов не управлял «НСК-Девелопмент», понадеявшись на нанятых топ-менеджеров. После того, как стройка остановилась, предприниматель якобы заказал аудиторскую проверку, которая, по словам Янченко, показала, что фактические руководители компании отчуждали имущество фирмы в пользу своих родственников и аффилированных лиц. Адвокат добавил, что Кузнецов по выявленным фактам писал заявления в полицию, изначально было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве (ст.159 УК РФ), но в результате силовики квалифицировали ситуацию как «превышение полномочий» и предъявили обвинение заявителю.
Как выводили деньги
С 2017 года «НСК-Девелопмент» находится в процедуре банкротства, в рамках которого определяется список кредиторов, которые в итоге могут рассчитывать на возмещение потраченных средств. Составление этого списка затянулось на годы, поскольку участники долгое время не могли прийти к единому мнению, кто и по каким сделкам должен быть привлечён к субсидиарной ответственности. В результате дело дошло до арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени, который в октябре 2023 года поставил актуальные на тот момент точки над «i».
ООО «Агентство Акрополь» зарегистрировано в 2000 году. Бывший учредитель — Зафар Умаров, нынешний — Людмила Умарова, которая также сегодня является директором компании. Сервис «Контур.Фокус» указывает финансовую отчётность за 2014 год: выручка — 2,1 млн рублей, прибыль — 2 тысячи рублей. Актуальной финансовой информации в сервисе нет.
В распоряжении редакции НГС оказалось постановление суда, в котором подробно описаны схемы вывода денег, которые суд называет «теневыми». Все они связаны с руководством компании «НСК-Девелопмент», а также аффилированным с ней «Левобережным агентством Акрополь», которое занималось продажей квартир в ЖК «Рихард».
В период активной деятельности (апрель 2012 — декабрь 2016 гг.) «НСК-Девелопмент» руководили братья Умаровы — Зафар и Зокиржон, агентством недвижимости — супруга Умарова Зафара — Людмила.
— Судами достоверно установлено, что в ряде случаев фактического привлечения клиентов не происходило, объекты недвижимости приобретались на сотрудников агентства и иных аффилированных лиц, как руководства и учредителей самого агентства, так и руководства застройщика для взимания дополнительного комиссионного вознаграждения, — говорится в постановлении.
В период, когда появились первые экономические проблемы, руководители «НСК-Девелопмент» наладили вексельную форму расчёта с подрядчиками строительства. Векселя, говорится в постановлении суда, выдавали подрядчикам в том числе за «якобы выполненные работы».
По словам юриста Анны Самохиной, представляющей интересы Игоря Кузнецова, суд выяснил, что впоследствии подрядчики передавали векселя подконтрольным физическим лицам, которые в свою очередь расплачивались ими за заключенные договоры долевого участия (ДДУ).
— При этом оборота реальных денег не происходило, дольщики получали ДДУ, застройщик получал собственный вексель вместо денег, — пояснила юрист.
После остановки строительства обладатели ДДУ на недостроенные квартиры обратились в Фонд развития территорий за выплатой компенсаций. В числе обманутых дольщиков фигурируют учредители, руководство и сотрудники «Левобережного агентства Акрополь».
— Есть платежные поручения (имеются в распоряжении редакции НГС) о получении денежных средств Умаровой Л.В. (супруга гендиректора «НСК-Девелопмент» и учредитель агентства недвижимости), Морозовой Е.Н. (директор агентства недвижимости), Лущинской В.И. (теща гендиректора), — пояснила Самохина.
Юрист подчеркнула, что в российской юридической практике немало случаев, когда после получения денег из Фонда лицами, связанными с застройщиком, возбуждали уголовные дела о мошенничестве. При этом дела возбуждали даже при попытке получить компенсацию. В случае с «Рихардом» деньги были получены, но уголовных дел нет до сих пор.
1 ноября конкурсный управляющий «НСК-Девелопмент» Виктор Кугушев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Умарова Зафара, Умарова Закиржона, Умарову Людмилу, Морозову Елену, Лущинскую Веру и др. к субсидиарной ответственности. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество указанных лиц.
«Это сложный экономический спор»
Бывший гендиректор «НСК-Девелопмент» Зафар Умаров, комментируя решение суда в разговоре с корреспондентом НГС, заявил, что «после драки кулаками не машут». При этом он подчеркнул, что в вексельной схеме нет ничего «теневого».
— Суд неправильно дал оценку вексельной схеме. Подрядчики за свою работу получали квадратные метры, эти квадратные метры оформлялись через векселя, суд почему-то счёл, что это теневая схема. Тогда вопрос — а кто построил эти дома? Кирпичные стены стоят, монолит выстроен. На этот вопрос суд не дал ответ, — отметил Умаров.
Он добавил, что в целом «субсидиарка противоречит обвинительному заключению» по делу Кузнецова. По его мнению, у силовиков гораздо больше возможностей установить истину, нежели у судей арбитража.
— В арбитраже участвуют юристы, у которых нет ничего святого: они могут врать за своего клиента и даже глазом не моргнут. По большому счету — это сложный экономический спор, здесь надо разбираться: подрядчик, векселя.. Кто судья? Женщина 50–60 лет, ей, конечно, наверное, знакомо слово «вексель».. Они (судьи) наверное посчитали, что из обихода застройщиков это понятие давно ушло, но это не так, — пояснил он.
Умаров подчеркнул, что суду следовало бы обратить внимание на «разбазаривание» 80 млн рублей, которые от мэрии получили следующие после него руководители «НСК-Девелопмент». По его словам, этих средств вполне хватило бы, чтобы вывести компанию из кризиса и закончить проект, но руководство решило «уйти в банкротство».
Резюмируя, предприниматель отметил, что надеется на обвинительный приговор Игорю Кузнецову, который позволит ему обжаловать решение арбитража на основании вновь открытых обстоятельств.
Пару недель назад дольщики почти законченного дома в «Закаменском» узнали, что их договоры аннулировали. Дом должны достроить в этом году, спустя 11 лет после начала строительства, но квартиры получат не все, кто их ждал.