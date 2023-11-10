«У председателя я в черном списке»: дольщики почти законченного дома в «Закаменском» узнали, что их договоры аннулировали

Дольщики долгостроя в микрорайоне Закаменский, 16, который совсем скоро должны сдать, обнаружили, что больше не владеют купленными в 2010-х годах квартирами. После банкротства застройщика собственники не вступили в кооператив, созданный, чтобы достроить дом, и их договоры долевого участия (ДДУ) аннулировали. Владельцы квартир отсудили доли в долгострое, но боятся, что жилье в доме около метро они все равно не получат. Им предлагают жилье в других домах, а ЖСК хотел выкупить недостроенные квартиры за первоначальную стоимость, сылаясь на то, что свободных площадей в доме нет. НГС пообщался с участниками конфликта, узнал, как поступить дольщикам, и вспомнил историю знакового долгостроя, руководство застройщика которого оказалось за решеткой.
Аннулированные договоры
Микрорайон «Закаменский» в 2008 году начал строить «Неоград-Инвест», к возведению дома №16 приступили в 2012 году. Спустя два года полицейские задержали нескольких бывших руководителей компании, включая гендиректора Владимира Аксенова: топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве, а в отношении компании-застройщика ввели процедуру банкротства. В 2015 году «Неоград-Инвест» обанкротился, а в 2018 году суд признал руководителей застройщика виновными в мошенничестве.
После банкротства компании в 2015 году дольщики создали несколько жилищно-строительных кооперативов, по одному на дом — так появился «Закаменский-16». Все права на недострой и большой земельный участок, которыми владел «Неоград-Инвест», передали кооперативу. По данным регионального Минстроя, свои квартиры в доме не получили 357 человек. Вскоре погасили все требования дольщиков к застройщику из-за банкротства, а в 2016 году, как сообщили НГС в Росреестре, перестали действовать договоры долевого участия (ДДУ).
По данным сервиса «Контур.Фокус», ЖСК «Закаменский-16» образован в феврале 2015 года, сейчас председателем правления является Екатерина Решетова. Чистая прибыль кооператива на конец 2022 года составила 121 тысячу рублей, на балансе организации находится 377,2 миллиона рублей.
Один из дольщиков Евгений Бушмин купил в 2014 году студию чуть больше, чем за миллион рублей, когда застройщиком еще числился «Неоград-Инвест». Мужчина не вступил в строительный кооператив: говорит, что на тот момент платил ипотеку, а субсидии от государства не смог получить, потому что у него уже было жилье. Собственники обратились в Минстрой региона, чтобы их признали обманутыми дольщиками, и владельцев квартир внесли в реестр.
Самому Евгению вместе с юристом удалось отсудить долю в долгострое — той же площади, что и квартира по ДДУ. Известно, что с юристом доли также смогли получить еще несколько инициативных собственников. Как говорится в решении суда, ЖСК еще не ввел дом в эксплуатацию, поэтому Бушмин не может зарегистрировать свои права на имущество, единственный выход — получить долю в объекте. Суд встал на сторону дольщика.
— На это председатель ЖСК Екатерина Решетова сказала: «Ваши квартиры проданы, квартир больше нет, дадим площадь в коридоре или в подвале», — рассказал дольщик корреспонденту НГС.
Дольщики пытались судиться с Росреестром о незаконном погашении ДДУ. В одном из решений суда указано, что обязательства ООО «Неоград-Инвест», основанные на ДДУ, прекращены и записи удалены без нарушений. Кооператив в свою очередь обязан передать бывшим дольщикам квартиры соразмерно внесенному паю при вступлении в ЖСК. Если же дольщик не вступил в кооператив (как Евгений), то ЖСК не несет перед ним ответственности.
По словам юриста, которая защищает интересы активных дольщиков, на приеме в прокуратуре Новосибирской области им сообщили, что квартиру можно получить по 709 постановлению — «О Порядке передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков на территории города Новосибирска». По документу дольщикам выделят квартиры примерно той же площади, что и в договоре, — вот только в других домах.
— Приду в квартиру, дверь железную поставлю и буду с автоматом сидеть, — заявил на это Евгений. — Люди в отчаянии, столько уже собственников умерли за это время.
Летом этого года дольщики, которые не вступили в кооператив, получили уведомление, подписанное нынешним председателем ЖСК Екатериной Решетовой. В документе председатель предлагает продать долю в имуществе по той стоимости, за которую собственники покупали квартиры в 2010-х годах, то есть примерно за миллион. Дольщиков такое решение не устроило: цены уже давно изменились.
— Решетова предложила летом выплатить стоимость ДДУ и закрыть с нами вопрос. Мы отказались, нам нужны квартиры. Если взяли на себя обязательства — будьте любезны, достраивайте, — говорит Евгений.
«Со мной до сих пор никто не связался»
Марина (имя изменено по ее просьбе) купила квартиру в доме №16 в 2012 году. После банкротства застройщика она получила субсидию от государства и вступила в ЖСК «Закаменский-16». Как вспоминает женщина, паевой взнос был примерно равен 7 тысячам рублей за 1 кв. м — всего Марина заплатила сверху после покупки около 200 тысяч рублей. Участница ЖСК отмечает, что каждый месяц исправно платит членский взнос, но, по ее словам, не получила договор паенакопления и членскую книжку.
— Дом планируют сдать в конце этого года, осталось 2 месяца, но со мной как с членом ЖСК до сих пор никто не связался. У председателя я в черном списке, дозвониться до нее не могу, она избегает контактов, — рассказала женщина.
Через несколько лет после покупки квартиры Марина решила продать свой пай в ЖСК, но, по ее словам, председатель препятствовала сделке. Через суд Марина выделила долю в незавершенном объекте строительства, чтобы продать ее по договору купли-продажи. В судебном решении указано, что она является собственником доли, но ЖСК подал аппеляцию, и начался второй судебный процесс. Областной суд также признал, что Марина является собственником, но ЖСК решил пойти в вышестоящую инстанцию, в Кассационный суд. Судебные разбирательства длились примерно 1,5 года, и все инстанции суда поддержали Марину.
— Я зарегистрировала право собственности в Росреестре, пыталась продать квартиру, но ничего не получилось. Председатель сама риэлтор, она говорила, что я не продам долю, а если и продам, то она признает сделку недействительной, — объяснила участник кооператива.
По данным НГС, Екатерина Решетова действительно записана в телефонных книжках как риелтор в разных агентств. Продать свой пай Марина так и не смогла, а конфликты с председателем, по ее словам, продолжаются.
В группе пайщиков в социальной сети «Вконтакте» Екатерина Решетова написала, что те, кто выделил долю в объекте незавершенного строительства, поступили неверно, потому что доля в первом подъезде — абстрактное понятие, и собственники смогут получить ее только после сдачи дома и при наличии свободных площадей.
При этом дольщики, которые не вступили ЖСК, уверяют, что и не могут в него вступить. Евгений отметил, что весной предлагал председателю подписать гарантийное обязательство: ЖСК предоставит дольщикам квартиры, а они доплатят то, что уже вложено в дом. По его словам, Екатерина Решетова ответила, что в этом случаем им нужно будет доплатить по 73 тысячи рублей за квадрат — «так можно квартиру новую купить», возмутился Евгений.
Юрист, которая представляет интересы дольщиков, сама является собственником одной из квартир, но в ЖСК не вступила, ссылаясь на то, что не хотела терять статус обманутого дольщика и доплачивать за жилье. Теперь по 709-му постановлению ей предлагают варианты жилья в разных частях города.
— Мы не будем вступать в ЖСК. В июле все написали председателю, попросили рассказать порядок вступления в ЖСК, она на заявления не ответила, но написала, что квартиры перераспределены, — рассказала юрист.
ЖСК выдаст ключи только своим
НГС связался с председателем кооператива Екатериной Решетовой, но на все вопросы она отвечать не стала, ссылаясь на нехватку времени: якобы она единственный сотрудник кооператива, а дом совсем скоро должны сдать. По словам Екатерины, дом введут в эксплуатацию с отложенным благоустройством — его должны будут закончить летом следующего года.
— ЖСК выдает ключи только своим членам, все остальные получают квартиры от мэрии по 709-му постановлению. На сегодняшний день ЖСК ничего не продает, переуступки также закрыты до сдачи дома. Далее собственники распоряжаются своим имуществом без участия кооператива, — сообщила она. — Квартиры получают либо члены ЖСК, те, кому положено, либо по 709-му постановлению от мэрии. Все остальное — это разборки, в которые вы меня не втягивайте, пожалуйста. Мы этим людям все ответили через прокуратуру. Каждый месяц им отвечали по разу, около 30 судов у нас с этими гражданами (дольщиками, которые не вступили в кооператив, но хотят получить квартиры. — Прим. ред.).
Согласно данным ЕИСЖС, дом введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Всего в здании 17 этажей и 350 квартир. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году Минстрой региона проводил внеплановую проверку и выявил два административных нарушения ЖСК. Одно из них может быть связано с тем, что на сайте ЕИСЖС размещено две карточки дома Закаменский, 16: один из них числится как проблемный, второй — как принадлежащий ЖСК.
Есть два варианта
В прокуратуре региона на запрос НГС сообщили, что ведомство неоднократно рассматривало обращения дольщиков дома №16 в Закаменском микрорайоне о восстановлении прав. Сейчас тем жителям, которые отказались вступать в ЖСК, власти подбирают варианты жилья в границах города по пресловутому 709-му постановлению мэрии города. Это также подтвердили в региональном Минстрое.
Как рассказал НГС источник в сфере строительства жилья, примерно 10 лет назад, когда кооперативы достраивали долгострои, никто не знал, что делать. Дольщики, которые не вступили в ЖСК, обращались в суд, где признавали их права на жилье. Но это несправедливо: одни дольщики вступали в кооператив, платили взносы, чтобы получить квартиры, другие — нет, но тоже получали квартиры. Тогда ЖСК начали обращаться в суды с исками, чтобы взыскать с неплательщиков взносы.
— Есть вариант пойти в суд с требованием предоставления жилого помещения: ответчиком станет ЖСК, третьими лицами — Минстрой и мэрия. Скорее всего, кооператив будет возращать, а также к этому может предъявить встречный иск о взыскании денежных средств: посчитают, сколько платили члены ЖСК. Суд может вынести решение, удовлетворив обе стороны: о жилье и выплате, — объяснил источник.
Дольщики могут решить, какой вариант для них лучше. Или же написать заявление в мэрию и получить квартиры в ближайшее время в других домах. Правда, отмечает эксперт, дольщикам могут не понравиться варианты предложенного жилья.
Как поделили участок и кому продали
По данным Минстроя, для возобновления строительства члены ЖСК собрали дополнительные средства по 7 тысяч рублей с кв. м. Также государственную поддержку на сумму 19,6 миллионов рублей получили 150 пострадавших от действий застройщика дольщиков.
С 2018 года губернатор Андрей Травников подписал 7 распоряжений о масштабных инвстиционных проектах (МИПах) — так удалось выделить на завершение строительства дома 257 миллионов рублей. Кроме того, власти предоставляли ЖСК субсидии на оплату договоров подключения объекта к инженерно-технологическим сетям, установку лифтов и благоустройство территории. В декабре 2019 года из бюджетов области и города «Горводоканалу» перечислили примерно 4,6 миллиона рублей, чтобы подключить дом к водоснабжению и водоотведению.
В 2022 году губернатор подписал распоряжение о еще одном МИПе: средства в размере 47 миллионов рублей на достройку Закаменского, 16 выделил застройщик «Союз-Инвест». За это компания получила участок на улице Большой для строительства домов. Сейчас застройщик выступает техническим заказчиком по достройке дома.
В этом же году, по данным Минстроя, прошло собрание граждан с участием самого ведомства и застройщика. На нем члены ЖСК решили продать часть участка застройщику-инвестору, чтобы покрыть дефицит средств на достройку дома. Землю, которая была изначально в собственности «Неоград-Инвест», а потом ЖСК, размеживали на два участка.
Отделенный участок, по данным ЕГРН, в августе 2023 года перешел ООО СЗ «Гарант Строй» — на нем можно строить многоквартирные дома.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Гарант Строй» образовано в мае 2022 года. Директором организации числится Александр Романюк. Учредитель — ООО «Сибирская Финансовая корпорация», компания «Сибирская Финансовая Корпорация» принадлежит в равных долях Елене Греб и Сергею Отмашкину. Так конечными владельцами в равных долях являются Елена Греб и Сергей Отмашкин.
Компания аффелирована через учредителя ООО «Сибирская Финансовая Корпорация», конечных владельцев Елены Греб, Сергея Отмашкина и директора Александра Романюка с застройщиком, который и достраивает дом по МИПу, — компанией ООО СЗ «Союз-Инвест». Согласно данным сервиса, у них общий директор, учредитель — ООО «Сибирская финансовая корпорация» и конечные владельцы — Елена Греб и Сергей Отмашкин. Также Романюк является директором «Новосибирского комбината железобетонных изделий ЖБИ-2», конечными владельцами которого в равных долях также указаны Елена Греб и Сергей Отмашкин. Отмашкин же является единственным собственником ООО «ЖБИ-НСК» и владеет 51% ООО «Союз-ЖБИ» в Ленинградской области.
В группу компаний «Союз», согласно официальному сайту, входят шесть подразделений, застройщики «Союз-Инвест», ИСК «Союз», СЗ «Главалтайстрой», институт ООО «Барнаулгражданпроект», комбинат железобетонных изделий АО «БКЖБИ-2», ООО «Спецстрой», выполняющая основные строительно-монтажные работы, ООО «СОЮЗ-ЖБИ», предприятие в Ленинградской области.
В Новосибирске барнаульская компания построила несколько жилых комплексов и домов, в их числе ЖК «Галактика» и дом «Революция» на улице Кирова на месте старых бараков.
Случайно инициативные дольщики увидели ведомость ЖСК «Закаменский-16», в которой указано, что дебет директора «Союз-Инвест» Александра Романюка в кооперативе за октябрь составляет 29 миллионов. На вопрос, почему так получилось, председатель отвечать не стала, назвав вопрос смешным, и добавила, что разглашать информацию про дольщиков не будет: «Они мне доверяют, только поэтому дом и достроился». НГС направил запрос в компанию, но на момент публикации ответ не поступил — материал будет дополнен после получения комментария.
Долгострои и новостройки рядом
Территория микрорайона Закаменский окружена долгостроями. К концу осени 2023 года здесь смогли достроить ровно половину: две свечки по 27 этажей еще остаются не завершенными.
За микрорайоном виднеются военные долгострои на улице Тополевой: два года назад на одном из них погибла 12-летняя школьница, ее придавило бетонной плитой из разрушившегося перекрытия. Подробно о долгостроях, в которых должны были выдать квартиры военным, НГС уже писал.
Вокруг долгостроев также много и новостроек — как минимум на небольшом клочке земли их пять: уже построенные ЖК «Ломоносов», «Пифагор» и строящиеся «Менделеев», «Коперник», Grando. Также вокруг разрослись жилые комплексы, построенные в 2010-х годах: например, «Созвездие». На месте бывшего «Тойота центра» на улице Фрунзе, 236 также может появиться новостройка: строение в 2019 году купила компания бизнесменов Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк за 222 миллиона рублей.
Недавно НГС прогулялся среди долгостроев жилого комплекса «У озера»: вокруг ЖК и во внутренном дворе небольших домиков появились заброшки, которые начали возводить в 2000-х годах. Один за другим здесь появились и пропали в банкротствах и судах три застройщика — у местных даже появилась легенда, что озеро и берег прокляты, и они уверены, что новый застройщик сюда не придет.