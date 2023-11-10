«У председателя я в черном списке»: дольщики почти законченного дома в «Закаменском» узнали, что их договоры аннулировали

Аннулированные договоры

Микрорайон «Закаменский» в 2008 году начал строить «Неоград-Инвест», к возведению дома №16 приступили в 2012 году. Спустя два года полицейские задержали нескольких бывших руководителей компании, включая гендиректора Владимира Аксенова: топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве, а в отношении компании-застройщика ввели процедуру банкротства. В 2015 году «Неоград-Инвест» обанкротился, а в 2018 году суд признал руководителей застройщика виновными в мошенничестве.

После банкротства компании в 2015 году дольщики создали несколько жилищно-строительных кооперативов, по одному на дом — так появился «Закаменский-16». Все права на недострой и большой земельный участок, которыми владел «Неоград-Инвест», передали кооперативу. По данным регионального Минстроя, свои квартиры в доме не получили 357 человек. Вскоре погасили все требования дольщиков к застройщику из-за банкротства, а в 2016 году, как сообщили НГС в Росреестре, перестали действовать договоры долевого участия (ДДУ).