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Проблема

Проклятое озеро: как новосибирцы живут в руинах недостроенного ЖК — на нем «сломались» три застройщика

В прошлом году дольщикам долгостроев на улице Связистов начали выплачивать компенсацию

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Жители построенных домов на Связистов соседствуют с долгостроями внутри и снаружи жилого комплекса

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Жилой комплекс «У озера» начали возводить в 2000-х годах около котлована на Юго-Западном жилмассиве. Один за другим здесь появились и пропали в банкротствах и судах три застройщика. Так вокруг и во внутреннем дворе небольших аккуратных домиков появились долгострои, которые доставляют местным немало хлопот. В прошлом году часть дольщиков недостроенных домов начала получать компенсацию, но что будет с жильем дальше — неизвестно. У местных даже появилась легенда, что озеро и берег прокляты, и они уверены, что новый застройщик сюда не придет. НГС прогулялся по комплексу и вспомнил историю скандальных строителей.

Долгострои постоянно жгут

Снаружи небольшой жилой комплекс из пятиэтажных и шестиэтажных домиков выглядит как райский уголок: рядом заполненный водой котлован, внутри высажены деревца, аккуратно подстрижен газон, симпатичные детские площадки. Здесь должен был появиться жилой комплекс «У озера», состоящий из среднеэтажных домов и двухэтажных таунхаусов.

Так выглядят построенные шестиэтажные дома, которые возвели рядом с дорогой

Так выглядят построенные шестиэтажные дома, которые возвели рядом с дорогой

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Стоит зайти во двор, огороженный забором, и повернуть за угол, как картина меняется. Внутри появляются полуразрушенные дома с выбитыми окнами, строительным мусором, разбросанными бутылками и граффити на стенах. Когда-то здесь должны были появиться двухэтажные таунхаусы с личными террасами, гаражами и эркерами на втором этаже.

Как рассказала НГС сотрудница ТСЖ, эти дома доставляют немало проблем местным: например, их часто поджигают.

В середине комплекса стоят три одинаковых недостроенных двухэтажных домика, разделенные на шесть секций

В середине комплекса стоят три одинаковых недостроенных двухэтажных домика, разделенные на шесть секций

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На террасах, которые должны были стать уютным местом для жильцов, выбили стекла

На террасах, которые должны были стать уютным местом для жильцов, выбили стекла

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Здания, как объяснила жительница одного из соседних домов Марина, не охраняют, строителей здесь она не видела давно, а кто выбил окна и разукрасил стены, сказать не смогла. Думает, что дома разрушили хулиганы ради веселья.

— Ходит легенда среди жителей, что озеро проклятое или берег: было несколько застройщиков — все обанкротились. Не думаю, что придут новые строители, — рассказала НГС Марина.

На террасах двухэтажных таунхаусов уже выросли клены, там же валяется строительный и бытовой мусор: бутылки, кирпичи, пакеты с отходами. Застройщик успел возвести стены, вставить окна, но работы резко прекратились. Сейчас стены исписаны граффити, некоторые окна выбиты. При этом возникает ощущение, что совсем скоро должны прийти строители и продолжить возводить домики.

Эти же террасы успели зарасти

Эти же террасы успели зарасти

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Возведенные вокруг недостроенных домов здания сдали в 2014 году, а те, что в середине, планировали достроить в 2015 году. Сейчас около долгостроев паркуют машины местные жители — по-другому брошенные дома использовать нельзя.

Около недостроенных зданий местные жители паркуют машины

Около недостроенных зданий местные жители паркуют машины

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Через дорогу от жилого комплекса стоят капитальные гаражи — с их стороны долгострои выглядят еще хуже. В некоторых местах на фасаде уже нет облицовочной плитки — ее то ли оторвали, то ли со временем она отвалилась сама. Сверху над выбитыми окнами можно заметить сажу: видимо, дома действительно кто-то поджигает.

Один длинный двухэтажный дом из пяти секций пристроен к тем, что находятся во внутреннем дворе. Все они выглядят одинаково заброшенными, и вокруг уже заросли травой. На углу поставили будку, в которой, вероятно, когда-то был охранник, но сейчас на ней красуется надпись баллончиком «Охрана» и закрыты окна.

Со стороны капитальных гаражей небольшие домики выглядят так

Со стороны капитальных гаражей небольшие домики выглядят так

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Заметно, что дома поджигали

Заметно, что дома поджигали

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Издалека кажется, что в 10-этажном здании на въезде в жилой комплекс уже живут люди. В панельном доме установлены пластиковые окна, кое-где они даже открыты, а не выбиты. Недостроенное здание покрасили и, вероятно, уже готовились сдать, но работы замерли.

По словам сотрудницы ТСЖ, долгострои выкупил правительственный фонд развития территорий и выплатил компенсацию дольщикам всех долгостроев, кроме одного — 10-этажного на въезде в жилой комплекс. Как сообщили НГС в Минстрое области, решение о способе восстановления прав 31 собственника квартир в этом доме фонд пока не принял.

Со стороны может показаться, что в <nobr class="_">10-этажном</nobr> здании живут люди, но это тоже долгострой

Со стороны может показаться, что в 10-этажном здании живут люди, но это тоже долгострой

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На подъездную дверь повесили массивный замок, чтобы внутрь не заходили люди

На подъездную дверь повесили массивный замок, чтобы внутрь не заходили люди

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Также сотрудница ТСЖ объяснила, что строительные площадки обещали передать другим застройщикам, но на прошлой неделе вокруг 10-этажного дома поставили забор и сказали, что закрыли его на консервацию, потому что инвестора нет.

Ждала квартиру 14 лет

Именно в этом доме 15 лет назад купила квартиру Анна — тогда проект назывался «Три тополя», по плану это была вторая очередь молодежного жилищно-строительного кооператива (МЖСК) «У озера». Дом обещали сдать через полтора года, но не сдали даже через 15 лет.

— Мы были приезжими, Новосибирск не знали. Я училась в университете, мы не понимали, какие застройщики строят дома в городе, взяли квартиру наобум и попали. Многие люди умерли, не дождались своих квартир. Так у моей подруги мама не смогла получить жилье, дочка получала компенсацию по доверенности, — рассказала НГС Анна.

По данным «Котур.Фокус», МЖСК «У озера» был образован в 2004 году, прекратил деятельность в 2014 году. Учредителями были Нина Бинеман, Леонид Бобров, Дмитрий Колегов, Вера Пронькина и Игорь Соколов. Последние данные о финансах датируются 2005 годом, выручка кооператива составила 676 тысяч рублей, чистая прибыль — 4 тысячи рублей. В 2011 году было создано ООО «МЖСК "У озера"», но прекратило деятельность в 2016 году. Директором компании был Александр Бобров, а учредителями дольщики четырех домов «Дельта», «Три тополя», «Зарница» и «Альфа» по 25% каждые. На конец 2012 года выручка организации составила 262 тысячи рублей, чистая прибыль — 3 тысячи рублей.

По словам Анны, дом, где она покупала квартиру, внешне почти достроен, но теперь восстановлению уже не подлежит

По словам Анны, дом, где она покупала квартиру, внешне почти достроен, но теперь восстановлению уже не подлежит

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Как вспоминает женщина, во время покупки жилья у дома еще не было котлована, а когда здание не сдали в срок, председатель кооператива Александр Бобров обещал, что строительство скоро начнется. Тогда у него был офис на площади Маркса, в нем стоял макет домов.

Двухкомнатную квартиру площадью примерно 54 квадрата Анна купила за 1,8 миллиона рублей и заплатила за вступление в кооператив около 50 тысяч рублей. А потом МЖСК «У озера» обанкротился, дома начал достраивать НСК «Авантаж»: поставил 10 этажей и установил окна, но тоже обанкротился.

— В 2010-х случился кризис, я решила продать квартиру, потому что люди начали скупать жилье. Она была в долевой собственности и ее собирались купить, позвонила риелтор, а я отказалась, подумала: пусть достраивается. Спустя время «НСК Авантаж» обанкротился, — объяснила Анна.

Заказчиком строительства домов в 2012 году была компания ООО «НСК Авантаж». Компания была образована в 2007 году, но в 2018 году ее признали банкротом. Учредителями организации в разное время были Андрей Рощупкин, ООО «Дирекция Заказчика», ООО «Про Мисто», ООО «Оплот» и Павел Сорокин. Конечными владельцами значатся Эльвира Бурковетская (75%) и Павел Сорокин (25%). Среди бывших владельцев указан Олег Федотов и Константин Конюшок. На конец 2022 года чистый убыток компании составил 2,7 миллиона рублей.
ЗАО СК «ПЦ УПС» образовано в 2002 году и выступало в качестве генподрядчика. Учредителем числился Константин Конюшок. На конец 2020 года выручка организации составила 310 тысяч рублей, чистый убыток — 268 тысяч рублей, а в 2021 году компания прекратила деятельность. Константин Конюшок также был участником ООО «Ермак», ООО «Про Мисто», АО «Сарэт-Сибирь».

Дольщики подавали в суд, выходили на пикеты с детьми, чтобы дома либо продолжили строить, либо вернули деньги за непостроенные квартиры. Активисты добились, чтобы всем дольщикам дома выплатили компенсацию. Деньги отдали только весной прошлого года — Анна получила примерно 4,2 миллиона рублей.

Бесконечная история

Рядом с <nobr class="_">10-этажным</nobr> домом должны были появиться три овальных <nobr class="_">25-этажных</nobr> дома, но только для одного из них залили фундамент

Рядом с 10-этажным домом должны были появиться три овальных 25-этажных дома, но только для одного из них залили фундамент

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Комплекс возле озера на Юго-Западном жилмассиве начали строить в 2000-х годах. Как сообщили НГС в пресс-службе Министерства строительства, первоначальным застройщиком выступала компания ООО «Новая Альтернатива», но компанию признали банкротом. Затем проектом занимался МЖСК «У Озера»: земля тогда была выделена для шести малоэтажных домов и одного 10-этажного. В 2009 году обанкротился и этот застройщик, а строительство остановили.

Как рассказал НГС независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, первую очередь планировали сдать к 2007 году.

— Во втором квартале 2007 года у первого дома стояла коробка в пять этажей, в третьем доме был один этаж, на четвертом и пятом домах — фундаменты, у восьмого дома — коробка в четыре этажа, — вспомнил эксперт.

В 2015 году для <nobr class="_">25-этажного</nobr> овального дома забили сваи — они так и остались

В 2015 году для 25-этажного овального дома забили сваи — они так и остались

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В первом паспорте объекта было написано, что строит комплекс МЖСК «У озера», начало строительства первой очереди — 2005 год, окончание — 2007 год. После 2010 года застройщик сменился на «НСК Авантаж», в 2012 году застройщик забил сваи под 10-этажный дом, в котором купила квартиру Анна. Сдать его хотели в четвертом квартале 2013 года, но в третьем квартале 2013 года там была только коробка в три этажа, а в четвертом — семь этажей.

— Дома, которые удалось сдать, строились с опозданием. Это классические долгострои, одни из последних, которые у нас остались, — объяснил Сергей Николаев.

В Минстрое области сообщили, что всего в жилом комплексе планировалось построить 9 жилых домов, но только два из них ввели в эксплуатацию. От застройщиков пострадали 226 участников долевого строительства. Сейчас права на земельные участок и долгострои передали фонду развития территорий, и именно он будет определять дальнейшую судьбу недостроенных зданий.

Банкротство и суды застройщиков

Так, по концепции, должен был выглядеть жилой комплекс. Рядом с ним хотели достроить здания, оставшиеся от прошлого застройщика

Так, по концепции, должен был выглядеть жилой комплекс. Рядом с ним хотели достроить здания, оставшиеся от прошлого застройщика

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В 2013 году землю возле котлована купила строительная компания ЗАО СК «ПЦ УПС». Застройщик решил возвести большой жилой комплекс «Солнечный берег», строить дома начала компания ООО «НСК "Авантаж"». По договоренности с мэрией Новосибирска организация должна была достроить и дома МЖСК «У Озера» — в то время в проекте насчитывалось более 300 обманутых дольщиков.

В концепции комплекса были один 10-этажный, два 22-этажных и три 25-этажных дома. Всё жилье планировали возвести до конца 2017 года. Одну шестиэтажку от МЖСК «У озера» застройщик сдал в 2013 году, вторую очередь из семи подъездов — в 2014 году.

Строительство двухэтажных таунхаусов остановилось: эту фотографию сделал эксперт в 2015 году

Строительство двухэтажных таунхаусов остановилось: эту фотографию сделал эксперт в 2015 году

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В конце 2014 года следователи возбудили дело против депутата Заксобрания Новосибирской области от Единой России Антона Бочарова и председателя МЖСК «У озера» Александра Боброва за махинации с недвижимостью. По версии следствия, в 2007 году председатель МЖСК «У озера» заключил с будущим депутатом договор паенакопления. Бочаров хотел купить квартиру на сумму более 2 миллионов рублей, но не перечислял в пользу кооператива взносы, а председатель вступил с ним в сговор и выдал документы, будто Бочаров оплатил полную стоимость квартиры. Так он через суд зарегистрировал право на квартиру, за которую не платил.

Осенью следующего года уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя МЖСК «У озера» Александра Боброва и двух пайщиков кооператива, в том числе Антона Бочарова, передали в суд. Председатель помог не только депутату, но и составил документы о полной оплате взносов другому пайщику — Игорю Олейникову. Всех троих приговорили к условным срокам от 2,5 лет до 4 лет.

Достроить дома не получилось и у ООО «НСК "Авантаж"», и в 2017 году мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве компании: застройщик арендовал у города землю для строительства жилья, но не платил за аренду. В марте 2018 года компанию признали банкротом, в 2020 году организация еще была должна кредиторам более 100 миллионов рублей.

Коробку для <nobr class="_">10-этажного</nobr> дома застройщик построил, но так и не ввел дом в эксплуатацию

Коробку для 10-этажного дома застройщик построил, но так и не ввел дом в эксплуатацию

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Несколько лет назад дело руководителей «НСК Авантаж» передали в суд: их тоже обвинили в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. По версии следствия, руководители с 2012-го по 2020 годы привлекали деньги на строительство квартир, но недвижимость собственникам так и не передали. Ущерб составил 320 миллионов рублей, пострадали 158 человек. Кроме того, обвиняемые обещали за работы подрядчикам передать квартиры в домах, но не сделали этого, так долг перед строителями составил 10 миллионов рублей.

Из-за множества неудач и махинаций застройщиков местные и прозвали берег котлована проклятым.

Недавно НГС рассказывал историю комплекса отдыха с бассейнами и водопадом в Бугринской роще Soho Pool Club, строительство которого должны были завершить в 2022 году, но из-за начала СВО приостановилось финансирование от двух зарубежных инвесторов. Стройку заморозили, а бассейны превратились в долгострой с кучей балок, бетонными чашами для бассейнов и вкопанными сваями. Сейчас мэрия хочет его снести, но владелец уверен, что достроить комплекс можно быстро, главное найти финансирование.

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