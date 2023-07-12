Проклятое озеро: как новосибирцы живут в руинах недостроенного ЖК — на нем «сломались» три застройщика

Стоит зайти во двор, огороженный забором, и повернуть за угол, как картина меняется. Внутри появляются полуразрушенные дома с выбитыми окнами, строительным мусором, разбросанными бутылками и граффити на стенах. Когда-то здесь должны были появиться двухэтажные таунхаусы с личными террасами, гаражами и эркерами на втором этаже.



Как рассказала НГС сотрудница ТСЖ, эти дома доставляют немало проблем местным: например, их часто поджигают.