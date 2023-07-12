Проклятое озеро: как новосибирцы живут в руинах недостроенного ЖК — на нем «сломались» три застройщика

Жилой комплекс «У озера» начали возводить в
Долгострои постоянно жгут
Снаружи небольшой жилой комплекс из пятиэтажных и шестиэтажных домиков выглядит как райский уголок: рядом заполненный водой котлован, внутри высажены деревца, аккуратно подстрижен газон, симпатичные детские площадки. Здесь должен был появиться жилой комплекс «У озера», состоящий из среднеэтажных домов и двухэтажных таунхаусов.
Стоит зайти во двор, огороженный забором, и повернуть за угол, как картина меняется. Внутри появляются полуразрушенные дома с выбитыми окнами, строительным мусором, разбросанными бутылками и граффити на стенах. Когда-то здесь должны были появиться двухэтажные таунхаусы с личными террасами, гаражами и эркерами на втором этаже.
Как рассказала НГС сотрудница ТСЖ, эти дома доставляют немало проблем местным: например, их часто поджигают.
Здания, как объяснила жительница одного из соседних домов Марина, не охраняют, строителей здесь она не видела давно, а кто выбил окна и разукрасил стены, сказать не смогла. Думает, что дома разрушили хулиганы ради веселья.
— Ходит легенда среди жителей, что озеро проклятое или берег: было несколько застройщиков — все обанкротились. Не думаю, что придут новые строители, — рассказала НГС Марина.
На террасах двухэтажных таунхаусов уже выросли клены, там же валяется строительный и бытовой мусор: бутылки, кирпичи, пакеты с отходами. Застройщик успел возвести стены, вставить окна, но работы резко прекратились. Сейчас стены исписаны граффити, некоторые окна выбиты. При этом возникает ощущение, что совсем скоро должны прийти строители и продолжить возводить домики.
Возведенные вокруг недостроенных домов здания сдали в 2014 году, а те, что в середине, планировали достроить в 2015 году. Сейчас около долгостроев паркуют машины местные жители — по-другому брошенные дома использовать нельзя.
Через дорогу от жилого комплекса стоят капитальные гаражи — с их стороны долгострои выглядят еще хуже. В некоторых местах на фасаде уже нет облицовочной плитки — ее то ли оторвали, то ли со временем она отвалилась сама. Сверху над выбитыми окнами можно заметить сажу: видимо, дома действительно кто-то поджигает.
Один длинный двухэтажный дом из пяти секций пристроен к тем, что находятся во внутреннем дворе. Все они выглядят одинаково заброшенными, и вокруг уже заросли травой. На углу поставили будку, в которой, вероятно, когда-то был охранник, но сейчас на ней красуется надпись баллончиком «Охрана» и закрыты окна.
Издалека кажется, что в
По словам сотрудницы ТСЖ, долгострои выкупил правительственный фонд развития территорий и выплатил компенсацию дольщикам всех долгостроев, кроме одного —
Также сотрудница ТСЖ объяснила, что строительные площадки обещали передать другим застройщикам, но на прошлой неделе вокруг
Ждала квартиру
14 лет
Именно в этом доме
— Мы были приезжими, Новосибирск не знали. Я училась в университете, мы не понимали, какие застройщики строят дома в городе, взяли квартиру наобум и попали. Многие люди умерли, не дождались своих квартир. Так у моей подруги мама не смогла получить жилье, дочка получала компенсацию по доверенности, — рассказала НГС Анна.
По данным «Котур.Фокус», МЖСК «У озера» был образован в 2004 году, прекратил деятельность в 2014 году. Учредителями были Нина Бинеман, Леонид Бобров, Дмитрий Колегов, Вера Пронькина и Игорь Соколов. Последние данные о финансах датируются 2005 годом, выручка кооператива составила 676 тысяч рублей, чистая прибыль — 4 тысячи рублей. В 2011 году было создано ООО «МЖСК "У озера"», но прекратило деятельность в 2016 году. Директором компании был Александр Бобров, а учредителями дольщики четырех домов «Дельта», «Три тополя», «Зарница» и «Альфа» по 25% каждые. На конец 2012 года выручка организации составила 262 тысячи рублей, чистая прибыль — 3 тысячи рублей.
Как вспоминает женщина, во время покупки жилья у дома еще не было котлована, а когда здание не сдали в срок, председатель кооператива Александр Бобров обещал, что строительство скоро начнется. Тогда у него был офис на площади Маркса, в нем стоял макет домов.
Двухкомнатную квартиру площадью примерно 54 квадрата Анна купила за 1,8 миллиона рублей и заплатила за вступление в кооператив около 50 тысяч рублей. А потом МЖСК «У озера» обанкротился, дома начал достраивать НСК «Авантаж»: поставил 10 этажей и установил окна, но тоже обанкротился.
— В
Заказчиком строительства домов в 2012 году была компания ООО «НСК Авантаж». Компания была образована в 2007 году, но в 2018 году ее признали банкротом. Учредителями организации в разное время были Андрей Рощупкин, ООО «Дирекция Заказчика», ООО «Про Мисто», ООО «Оплот» и Павел Сорокин. Конечными владельцами значатся Эльвира Бурковетская (75%) и Павел Сорокин (25%). Среди бывших владельцев указан Олег Федотов и Константин Конюшок. На конец 2022 года чистый убыток компании составил 2,7 миллиона рублей.
ЗАО СК «
Дольщики подавали в суд, выходили на пикеты с детьми, чтобы дома либо продолжили строить, либо вернули деньги за непостроенные квартиры. Активисты добились, чтобы всем дольщикам дома выплатили компенсацию. Деньги отдали только весной прошлого года — Анна получила примерно 4,2 миллиона рублей.
Бесконечная история
Комплекс возле озера на Юго-Западном жилмассиве начали строить в
Как рассказал НГС независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, первую очередь планировали сдать к 2007 году.
— Во втором квартале 2007 года у первого дома стояла коробка в пять этажей, в третьем доме был один этаж, на четвертом и пятом домах — фундаменты, у восьмого дома — коробка в четыре этажа, — вспомнил эксперт.
В первом паспорте объекта было написано, что строит комплекс МЖСК «У озера», начало строительства первой очереди — 2005 год, окончание — 2007 год. После 2010 года застройщик сменился на «НСК Авантаж», в 2012 году застройщик забил сваи под
— Дома, которые удалось сдать, строились с опозданием. Это классические долгострои, одни из последних, которые у нас остались, — объяснил Сергей Николаев.
В Минстрое области сообщили, что всего в жилом комплексе планировалось построить 9 жилых домов, но только два из них ввели в эксплуатацию. От застройщиков пострадали 226 участников долевого строительства. Сейчас права на земельные участок и долгострои передали фонду развития территорий, и именно он будет определять дальнейшую судьбу недостроенных зданий.
Банкротство и суды застройщиков
В 2013 году землю возле котлована купила строительная компания ЗАО СК «
В концепции комплекса были один
В конце 2014 года следователи возбудили дело против депутата Заксобрания Новосибирской области от Единой России Антона Бочарова и председателя МЖСК «У озера» Александра Боброва за махинации с недвижимостью. По версии следствия, в 2007 году председатель МЖСК «У озера» заключил с будущим депутатом договор паенакопления. Бочаров хотел купить квартиру на сумму более 2 миллионов рублей, но не перечислял в пользу кооператива взносы, а председатель вступил с ним в сговор и выдал документы, будто Бочаров оплатил полную стоимость квартиры. Так он через суд зарегистрировал право на квартиру, за которую не платил.
Осенью следующего года уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя МЖСК «У озера» Александра Боброва и двух пайщиков кооператива, в том числе Антона Бочарова, передали в суд. Председатель помог не только депутату, но и составил документы о полной оплате взносов другому пайщику — Игорю Олейникову. Всех троих приговорили к условным срокам от
Достроить дома не получилось и у ООО «НСК "Авантаж"», и в 2017 году мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве компании: застройщик арендовал у города землю для строительства жилья, но не платил за аренду. В марте 2018 года компанию признали банкротом, в 2020 году организация еще была должна кредиторам более 100 миллионов рублей.
Несколько лет назад дело руководителей «НСК Авантаж» передали в суд: их тоже обвинили в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. По версии следствия, руководители с
Из-за множества неудач и махинаций застройщиков местные и прозвали берег котлована проклятым.
Недавно НГС рассказывал историю комплекса отдыха с бассейнами и водопадом в Бугринской роще Soho Pool Club, строительство которого должны были завершить в 2022 году, но из-за начала СВО приостановилось финансирование от двух зарубежных инвесторов. Стройку заморозили, а бассейны превратились в долгострой с кучей балок, бетонными чашами для бассейнов и вкопанными сваями. Сейчас мэрия хочет его снести, но владелец уверен, что достроить комплекс можно быстро, главное найти финансирование.