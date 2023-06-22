Затягивают срок монтажа: мэрия Новосибирска решила разорвать контракт с бассейнами «Сохо»

Мэрия Новосибирска решила в одностороннем порядке разорвать контракт с застройщиком Soho pool club, который хотел построить бассейны в Бугринской роще. Администрация города приняла такое решение из-за затягивания стройки.
В ответ на запрос НГС о сносе Soho pool club в пресс-центре мэрии города ответили, что сейчас МАУ «Дирекция городских парков» готовит исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием снести начатую стройку бассейнов в Бугринской роще.
Как отметили в администрации, владельцу «Сохо», Дмитрию Котову, отправили уведомление об отказе от исполнения договора и требованием снести начатую стройку.
— В связи с существенным затягиванием срока монтажа комплексного проекта «Бассейн на территории парка «Бугринская роща» муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Дирекция городских парков» принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в рамках которого планировалось размещение данного объекта, — объяснили в мэрии.
Если Арбитражный суд Новосибирской области решит освободить участок у пляжа, то исполнительный лист и судебный акт передадут приставам для исполнения.
Несколько дней назад сам Дмитрий Котов в разговоре с НГС ответил, что ему приходило уведомление о том, что строительство либо необходимо продолжить, либо мэрия пойдет в суд. Конфликтов по поводу строительства, отмечал бизнесмен с администрацией у него не было.
— Стройка сейчас заморожена, там есть круглосуточная охрана. Часть договора с мэрией мы выполнили — запустили зимнюю часть, осталось ввести в эксплуатацию летнюю. У нас уже установлены бассейны, каркас террас, осталось их накрыть, построить входную зону и установить оборудование для бассейнов, — уверял Дмитрий Котов.
«Сохо» начали строить вдоль берега у Бугринского пляжа в июне 2021 года, завершить строительство планировало в 2022 году. Но, по словам, владельца Дмитрия Котова, из-за начала СВО приостановилось финансирование от двух зарубежных инвесторов, строительство заморозили, но хотели найти новых инвесторов и продолжить стройку. Котов в разговоре с НГС отмечал, что достроить комплекс с бассейнами можно за пару месяцев.
Вопрос о том, чтобы в Бугринской роще появились другие бассейны в мэрии не рассматривали. Но городские власти хотят построить открытое место для купания в парке «Арена».