Затягивают срок монтажа: мэрия Новосибирска решила разорвать контракт с бассейнами «Сохо»

Если Арбитражный суд Новосибирской области решит освободить участок у пляжа, то исполнительный лист и судебный акт передадут приставам для исполнения.

Несколько дней назад сам Дмитрий Котов в разговоре с НГС ответил, что ему приходило уведомление о том, что строительство либо необходимо продолжить, либо мэрия пойдет в суд. Конфликтов по поводу строительства, отмечал бизнесмен с администрацией у него не было.