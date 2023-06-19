«Сохо» не сдохло. Как бизнесмен собрал 56 миллионов на бассейны в Бугринской роще и заморозил стройку — мэрия хочет ее снести

Оазис около Бугринского пляжа

Возводить комплекс Soho Pool Club вдоль берега у Бугринского пляжа начали в июне 2021 года . Тогда застройщик расчистил место для стройплощадки, чем сильно напугал местных жителей: они боялись, что пляж вовсе отберут. Но новосибирцев заверили, что бесплатное место отдыха останется, а комплекс займет вытянутый участок вдоль берега.

«Сохо» по генплану планировался трехъярусным. В нижней зоне должны быть детский бассейн и площадка, песчаный пляж, раздевалки, в верхней — кафе, бар, раздевалки, смотровой мостик под названием «инста-зона», большой и средний бассейны, а также сауна. Третьей зоной запланирована кровля с крытой террасой и еще одной смотровой площадкой.

