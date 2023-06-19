«Сохо» не сдохло. Как бизнесмен собрал 56 миллионов на бассейны в Бугринской роще и заморозил стройку — мэрия хочет ее снести

Несколько лет назад группа инвесторов решила построить комплекс отдыха с бассейнами и водопадом в Бугринской роще. Работы должны были завершить в
Оазис около Бугринского пляжа
Возводить комплекс Soho Pool Club вдоль берега у Бугринского пляжа начали в июне
«Сохо» по генплану планировался трехъярусным. В нижней зоне должны быть детский бассейн и площадка, песчаный пляж, раздевалки, в верхней — кафе, бар, раздевалки, смотровой мостик под названием «инста-зона», большой и средний бассейны, а также сауна. Третьей зоной запланирована кровля с крытой террасой и еще одной смотровой площадкой.
Всё это должно было появиться спустя год после начала стройки.
Комплекс задумывали круглогодичным. К созданию проекта даже привлекли канадца Томми Данга, который предложил удлинить сезон использования места отдыха и перестать зависеть от погоды. «Сохо» должен был стать местом притяжения, где гости будут участвовать в дискотеках, смотреть фильмы на воздухе и проводить время в романтической обстановке.
Рядом с бассейном, по словам Дмитрия Котова, построили небольшую гору для катания на «ватрушках» и сноубординга.
Планов было много, а сам «Сохо» мог стать райским местом для новосибирцев в черте города уже в
— Его уже построили, окончание работ в октябре прошлого года, всё работает, — смеются они. — Строителей там нет, только охранник.
На Бугринском пляже даже в пасмурный, прохладный день много отдыхающих: жарят шашлык, лежат на песке и пьют алкоголь, хотя распитие спиртных напитков запрещено. Территория самого «Сохо» огорожена сигнальными лентами, строительным забором и железными листами с рисунком в виде каменной кладки. За забором — деревянные балки и чаши для двух больших бассейнов. Еще один, детский, так и не появился.
Складывается впечатление, что работников или выгнали, или они ушли с объекта в спешке: вокруг разбросаны вёдра, тачка, лопаты, листы фанеры и мусор. На будущих террасах и под ними валяются деревянные балки.
На территории стоит будка охранника, окно изнутри закрыто матрасом — то ли от лишних глаз, то ли от солнца. Кажется, что там никого нет, но сторож всё же был на месте. На вопрос, как давно он в последний раз видел строителей, он ответить не смог, ссылаясь на то, что он лишь следит за строительными материалами на территории.
«Наступили события 24 февраля»
Идея проекта Soho Pool Club принадлежит предпринимателю Дмитрию Котову. Для его реализации он создал акционерное общество «Сохо Пул Клаб» и решил привлечь инвесторов. По данным сервиса «Контур.Фокус», уставной капитал компании —
Бизнесмен, кроме бассейнов, занимается перевозками: он указан управляющим или владельцем нескольких компаний, связанных со сферой логистики, среди них ООО «Транспортное агентство Сибири» и ООО «Рефсибтранс».
На встрече с потенциальными акционерами в 2021 году Дмитрий Котов объяснял, что комплекс точно принесет прибыль, потому что в Новосибирске работают пять пляжей, и только один в городе — Бугринский. Его козырем было то, что городской пляж закрыли из-за строительства четвертого моста, а значит большинство жителей города будут отдыхать здесь.
Землю под «Сохо» Дмитрий Котов у мэрии Новосибирска не арендовал и не купил. Как бизнесмен объяснил НГС, между компанией и мэрией заключен договор совместно использования: он возводит комплекс, а мэрия эксплуатирует его и отдает часть выручки предпринимателю. По словам Котова, комплекс частично запущен: в нем зимой устанавливали подъемник и запускали сноутюбинговую трассу.
— Остановка строительства связана с тем, что у нас были подписаны два договора зарубежного финансирования: один с Испанией, другой со Швейцарией. Когда наступили события
По его подсчетам, совместно с инвесторами в проект уже вложили
Строить дальше или сносить
На общественном обсуждении парка «Усть-Тула», территория которого соединит новую зеленую зону «Арена» у ЛДС и Бугринскую рощу, местные жители задали вопрос о том, что же произойдет с недостроенным Soho Pool Club.
— На данный момент дирекция находится в переписке с компанией, которая представляет этот объект. Направлено письмо о демонтаже объекта, если демонтаж не будет выполнен до
Как объяснил НГС Дмитрий Котов, решения о сносе Soho Pool Club нет, но уведомление о том, что строительство либо необходимо продолжить, либо мэрия пойдет в суд, он действительно получил. При этом конфликтов по поводу строительства, отметил бизнесмен, с администрацией не было.
— Стройка сейчас заморожена, там есть круглосуточная охрана. Часть договора с мэрией мы выполнили — запустили зимнюю часть, осталось ввести в эксплуатацию летнюю. У нас уже установлены бассейны, каркас террас, осталось их накрыть, построить входную зону и установить оборудование для бассейнов, — уверяет Дмитрий Котов.
Сейчас бизнесмен ведет переговоры, чтобы привлечь новых инвесторов. Если финансирование будет, то комплекс могут открыть в
— Мы активно ищем партнеров, не так давно общались с представителями московского холдинга — у них закрытые комплексы, которые включают в себя спа-зону, — пояснил бизнесмен.
Завершить строительство «Сохо» важно для всех, считает он, потому что у жителей Новосибирска подобный формат востребован, а бассейн в черте города станет идеальным местом притяжения. Это недалеко от истины: во время аномальной жары к открытым бассейнам выстраивались очереди.
При этом городские власти рассматривают возможность построить открытый бассейн в парке «Арена». Если все анонсированные проекты (вместе с огромным парком) будут реализованы, от одной зоны отдыха с бассейном до другой можно будет дойти пешком.