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«Сохо» не сдохло. Как бизнесмен собрал 56 миллионов на бассейны в Бугринской роще и заморозил стройку — мэрия хочет ее снести

Проект, по словам его инициатора, остановили из-за проблем с зарубежным финансированием

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Кажется, что стройку забросили, но создатель компании Дмитрий Котов говорит, что она просто заморожена. Скоро работники могут снова появиться на площадке

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Несколько лет назад группа инвесторов решила построить комплекс отдыха с бассейнами и водопадом в Бугринской роще. Работы должны были завершить в 2022 году, но, по словам бизнесмена, из-за начала СВО приостановилось финансирование от двух зарубежных инвесторов. Строительство райского места заморозили, и оно превратилось в долгострой с кучей балок, бетонными чашами для бассейнов и вкопанными сваями. Мэрия решила: либо недостроенный комплекс продолжают строить, либо его надо снести через суд. НГС побывал на строительной площадке, посмотрел, как сейчас выглядит Soho Pool Club, и поговорил с Дмитрием Котовым, который хотел построить бассейны за год.

Оазис около Бугринского пляжа

Возводить комплекс Soho Pool Club вдоль берега у Бугринского пляжа начали в июне 2021 года. Тогда застройщик расчистил место для стройплощадки, чем сильно напугал местных жителей: они боялись, что пляж вовсе отберут. Но новосибирцев заверили, что бесплатное место отдыха останется, а комплекс займет вытянутый участок вдоль берега.

«Сохо» по генплану планировался трехъярусным. В нижней зоне должны быть детский бассейн и площадка, песчаный пляж, раздевалки, в верхней — кафе, бар, раздевалки, смотровой мостик под названием «инста-зона», большой и средний бассейны, а также сауна. Третьей зоной запланирована кровля с крытой террасой и еще одной смотровой площадкой.

Всё это должно было появиться спустя год после начала стройки.

В «Сохо» смогут отдыхать десятки людей, а вход, как ранее предполагал инициатор проекта, в будни будет стоить <nobr class="_">800 рублей</nobr>, в выходные — <nobr class="_">1000 рублей</nobr>

В «Сохо» смогут отдыхать десятки людей, а вход, как ранее предполагал инициатор проекта, в будни будет стоить 800 рублей, в выходные — 1000 рублей

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На террасах появятся не только привычные шезлонги, но и комфортные места для отдыха. Дети смогут скатываться в бассейн с небольшой горки

На террасах появятся не только привычные шезлонги, но и комфортные места для отдыха. Дети смогут скатываться в бассейн с небольшой горки

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По проекту вокруг мест для купания не будет бортиков: вода должна сливаться с горизонтом, чтобы посетители могли создавать невероятные снимки и таким образом пиарить проект

По проекту вокруг мест для купания не будет бортиков: вода должна сливаться с горизонтом, чтобы посетители могли создавать невероятные снимки и таким образом пиарить проект

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Комплекс задумывали круглогодичным. К созданию проекта даже привлекли канадца Томми Данга, который предложил удлинить сезон использования места отдыха и перестать зависеть от погоды. «Сохо» должен был стать местом притяжения, где гости будут участвовать в дискотеках, смотреть фильмы на воздухе и проводить время в романтической обстановке.

Рядом с бассейном, по словам Дмитрия Котова, построили небольшую гору для катания на «ватрушках» и сноубординга.

Сейчас площадка зоны отдыха выглядит так. Напомним, что комплекс хотели открыть еще год назад

Сейчас площадка зоны отдыха выглядит так. Напомним, что комплекс хотели открыть еще год назад

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Планов было много, а сам «Сохо» мог стать райским местом для новосибирцев в черте города уже в 2022 году. Но год назад, по словам жителей, которые часто отдыхают на пляже, все работы приостановили. Там появились новые сваи для продолжения строительства и после этого работников больше не видели. Сотрудники парка подтвердили, что создавать комплекс прекратили в прошлом году.

— Его уже построили, окончание работ в октябре прошлого года, всё работает, — смеются они. — Строителей там нет, только охранник.

На Бугринском пляже даже в пасмурный, прохладный день много отдыхающих: жарят шашлык, лежат на песке и пьют алкоголь, хотя распитие спиртных напитков запрещено. Территория самого «Сохо» огорожена сигнальными лентами, строительным забором и железными листами с рисунком в виде каменной кладки. За забором — деревянные балки и чаши для двух больших бассейнов. Еще один, детский, так и не появился.

Если заглянуть под строящиеся террасы, то можно найти брошенные деревянные балки

Если заглянуть под строящиеся террасы, то можно найти брошенные деревянные балки

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Складывается впечатление, что работников или выгнали, или они ушли с объекта в спешке: вокруг разбросаны вёдра, тачка, лопаты, листы фанеры и мусор. На будущих террасах и под ними валяются деревянные балки.

На территории стоит будка охранника, окно изнутри закрыто матрасом — то ли от лишних глаз, то ли от солнца. Кажется, что там никого нет, но сторож всё же был на месте. На вопрос, как давно он в последний раз видел строителей, он ответить не смог, ссылаясь на то, что он лишь следит за строительными материалами на территории.

Сломанную часть забора прикрыли фанерой — возможно, когда-то здесь был вход для строителей

Сломанную часть забора прикрыли фанерой — возможно, когда-то здесь был вход для строителей

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На этих сваях, которые, как говорят местные, вбили год назад, появятся кафе. Именно здесь задумывали построить третий ярус

На этих сваях, которые, как говорят местные, вбили год назад, появятся кафе. Именно здесь задумывали построить третий ярус

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«Наступили события 24 февраля»

Идея проекта Soho Pool Club принадлежит предпринимателю Дмитрию Котову. Для его реализации он создал акционерное общество «Сохо Пул Клаб» и решил привлечь инвесторов. По данным сервиса «Контур.Фокус», уставной капитал компании — 118 тысяч рублей, а чистый убыток на конец 2022 года — почти миллион рублей. Среди учредителей и участников числится только сам Дмитрий Котов.

Бизнесмен, кроме бассейнов, занимается перевозками: он указан управляющим или владельцем нескольких компаний, связанных со сферой логистики, среди них ООО «Транспортное агентство Сибири» и ООО «Рефсибтранс».

На встрече с потенциальными акционерами в 2021 году Дмитрий Котов объяснял, что комплекс точно принесет прибыль, потому что в Новосибирске работают пять пляжей, и только один в городе — Бугринский. Его козырем было то, что городской пляж закрыли из-за строительства четвертого моста, а значит большинство жителей города будут отдыхать здесь.

Строительный мусор сбросили в одну кучу

Строительный мусор сбросили в одну кучу

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Вокруг строящихся террас всё заросло травой, кое-где появилась паутина, а забор в нескольких местах и вовсе отсутствует

Вокруг строящихся террас всё заросло травой, кое-где появилась паутина, а забор в нескольких местах и вовсе отсутствует

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Землю под «Сохо» Дмитрий Котов у мэрии Новосибирска не арендовал и не купил. Как бизнесмен объяснил НГС, между компанией и мэрией заключен договор совместно использования: он возводит комплекс, а мэрия эксплуатирует его и отдает часть выручки предпринимателю. По словам Котова, комплекс частично запущен: в нем зимой устанавливали подъемник и запускали сноутюбинговую трассу.

— Остановка строительства связана с тем, что у нас были подписаны два договора зарубежного финансирования: один с Испанией, другой со Швейцарией. Когда наступили события 24 февраля, эти договоры повисли на исполнении, на этом этапе финансирование застряло, — объяснил предприниматель.

По его подсчетам, совместно с инвесторами в проект уже вложили 56,5 миллиона рублей, и это только прямые затраты. При этом никто из инвесторов не просил вернуть деньги из-за заморозки стройки, заметил он.

Недалеко от будущих бассейнов отдыхают люди — они говорят, что бывают здесь часто, но с прошлого года строителей не видели

Недалеко от будущих бассейнов отдыхают люди — они говорят, что бывают здесь часто, но с прошлого года строителей не видели

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Строить дальше или сносить

На общественном обсуждении парка «Усть-Тула», территория которого соединит новую зеленую зону «Арена» у ЛДС и Бугринскую рощу, местные жители задали вопрос о том, что же произойдет с недостроенным Soho Pool Club.

— На данный момент дирекция находится в переписке с компанией, которая представляет этот объект. Направлено письмо о демонтаже объекта, если демонтаж не будет выполнен до 10-х чисел июня, то «Дирекция городских парков» обращается в суд, — ответил на вопрос заместитель директора «Дирекции городских парков» Игорь Долозов.

Как объяснил НГС Дмитрий Котов, решения о сносе Soho Pool Club нет, но уведомление о том, что строительство либо необходимо продолжить, либо мэрия пойдет в суд, он действительно получил. При этом конфликтов по поводу строительства, отметил бизнесмен, с администрацией не было.

— Стройка сейчас заморожена, там есть круглосуточная охрана. Часть договора с мэрией мы выполнили — запустили зимнюю часть, осталось ввести в эксплуатацию летнюю. У нас уже установлены бассейны, каркас террас, осталось их накрыть, построить входную зону и установить оборудование для бассейнов, — уверяет Дмитрий Котов.

Охранник сейчас — единственный сотрудник, которого можно заметить на стройке

Охранник сейчас — единственный сотрудник, которого можно заметить на стройке

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Сейчас бизнесмен ведет переговоры, чтобы привлечь новых инвесторов. Если финансирование будет, то комплекс могут открыть в 2023 году. По словам Котова, чтобы закончить строительство, нужно всего 3–3,5 месяца.

— Мы активно ищем партнеров, не так давно общались с представителями московского холдинга — у них закрытые комплексы, которые включают в себя спа-зону, — пояснил бизнесмен.

Завершить строительство «Сохо» важно для всех, считает он, потому что у жителей Новосибирска подобный формат востребован, а бассейн в черте города станет идеальным местом притяжения. Это недалеко от истины: во время аномальной жары к открытым бассейнам выстраивались очереди.

При этом городские власти рассматривают возможность построить открытый бассейн в парке «Арена». Если все анонсированные проекты (вместе с огромным парком) будут реализованы, от одной зоны отдыха с бассейном до другой можно будет дойти пешком.

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