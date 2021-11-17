В суд передадут дело руководителей новосибирской строительной компании — их обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская строительная компания "Авантаж"». Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также пунктами «а, б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).



По данным «Контур.Фокус», ООО НСК «Авантаж» признано банкротом с 19 марта 2018 года. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий, подготовкой строительных площадок, отделочными и прочими строительными работами. Ее директорами в разное время значились Андрей Рощупкин и Павел Сорокин. Конечными владельцами организации значатся Эльвира Бурковетская и Павел Сорокин. Первой, согласно «Контур.Фокус», принадлежала 75% доля компании, второму — 25%. Конкурсным управляющим назначили Татьяну Болотову. Исторические долги организации составили 136,9 миллиона рублей.