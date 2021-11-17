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В суд передадут дело руководителей новосибирской строительной компании — их обвиняют в мошенничестве

В общей сумме ущерб от их действий составил около 330 миллионов рублей

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158 человек не получили собственность от компании ООО НСК «Авантаж»

158 человек не получили собственность от компании ООО НСК «Авантаж»

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская строительная компания "Авантаж"». Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также пунктами «а, б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

По данным «Контур.Фокус», ООО НСК «Авантаж» признано банкротом с 19 марта 2018 года. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий, подготовкой строительных площадок, отделочными и прочими строительными работами. Ее директорами в разное время значились Андрей Рощупкин и Павел Сорокин. Конечными владельцами организации значатся Эльвира Бурковетская и Павел Сорокин. Первой, согласно «Контур.Фокус», принадлежала 75% доля компании, второму — 25%. Конкурсным управляющим назначили Татьяну Болотову. Исторические долги организации составили 136,9 миллиона рублей.

— По версии следствия, в 2012–2020 годы обвиняемые, действуя по предварительному сговору, привлекали от граждан денежные средства под видом осуществления гражданско-правовых сделок по реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в Ленинском районе города Новосибирска, — сообщили в областной прокуратуре.

Однако квартиры собственникам не передали. Ущерб потерпели 158 человек — его общая сумма более 320 миллионов рублей. Помимо прочего, обвиняемые причинили двум организациям-подрядчикам ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей. За выполненные работы им обещали передать квартиры в строящихся домах.

Прокуратура направит уголовное дело в Центральный районный суд Новосибирска.

Еще в прошлом году мэрия внесла ООО НСК «Авантаж» в список обанкротившихся компаний, которые задолжали миллионы за аренду земли.

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застройщикмошенничествопрокуратура
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