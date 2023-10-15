Около реки на Ключ-Камышенском плато построят четыре девятиэтажных дома

Около реки Камышенка на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске построят четыре девятиэтажки. Информация об этом появилась на муниципальном портале.
В документе говорится, что мэрия Новосибирска выдала разрешение 12 октября застройщику ООО «Ключевой». По проекту на участке должны построить четыре девятиэтажных дома с подземной автостоянкой. Площадь земельного участка — 17 917 кв. м. Всего в домах будет девять этажей, в том числе один подземный.
В зданиях планируют разместить квартиры от студий до четырехкомнатных. В трех домах будет по 72 квартиры, в одном — 74. Дома будут расположены вдоль улицы Родниковой.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ключевой» образовано в 2020 году. Директор компании — Антон Миловзоров. Учредители в равных долях Евгений Миловзоров и Игорь Кошкин. На конец 2022 года чистая прибыль компании составила 1 тысячу рублей.
Ранее стало известно, что в Новосибирске рядом со станицей метро «Студенческая» построят 31-этажный апарт-отель башни-близнецы, соединенные стеклянным мостом.