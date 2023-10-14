В Новосибирске построят стометровые башни-близнецы, соединенные стеклянным мостом — мэрия выдала разрешение

В Новосибирске рядом со станицей метро «Студенческая» построят
Как говорится в документах, гостиница рассчитана на 1428 номеров. Здания разместят на пятачке между улицами Котовского, Блюхера и Геодезической. Общая площадь застройки составит 102 910 квадратных метров. Также строители планируют построить подземный этаж, который будут использовать как парковку. На ней смогут разместиться до 341 машины.
Проект разработала студия «КиФ». Ранее она представила концепцию этого отеля в виде двух башен-близнецов, которые на высоте 100 метров должны быть соединены стеклянным переходом.
По данным «Контур.Фокуса», общество с ограниченной ответственностью «Студия КиФ» основано 17 ноября 1997 года. Основная деятельность компании связана с созданием архитектурных объектов. Уставный капитал 20 000 рублей. Директор: Битухеев Тумэн Нарзамбалович. Выручка за 2021 год составила 17,6 миллиона рублей.
Ранее в Новосибирске представили концепцию первого небоскреба. Его высота достигает 180 метров.