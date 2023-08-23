«Это формальность»: недалеко от центра Новосибирска появились загадочные «диспетчерские» — кто их построил

На сервисе «Яндекс.Карты» компанию «Казан Баран» связывали с заведением «Манты Позы Бузы» в павильоне на Богдана Хмельницкого, 63б. Алексей Д . в конце 2018 года отзывался о нем так: «Не советую данное заведение, тут нет ни вкусной еды, ни дешевых цен, про соблюдение санитарных норм лучше промолчу».

Все вышеперечисленные компании Башаева, кроме «Казан Баран», зарегистрированы по адресу недавно построенной диспетчерской на улице Толстого, 81. Фирмы, судя по данным ЕГРЮЛ, занимают разные офисы первого этажа новостройки, которую сдают в аренду.



Новосибирский предприниматель Родион (имя изменено) пытался выяснить условия аренды и позвонил по телефону, указанному на вывешенном на фасаде рекламном баннере.



— Образец договора на аренду заранее получить не удалось. Мне сказали, что надо приехать лично и обсудить всё на месте. Видимо, на меня смотреть сначала будут. Сдают только поэтажно, этаж — 130 квадратов. И им неважно, кто туда заедет. Сдает физлицо, точнее ипэшник. Сказал, что снять можно только цоколь или мансарду — остальное, мол, занято. Цены — 900 рублей и 1100 рублей за квадрат, — рассказал журналисту НГС Родион.

