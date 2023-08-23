«Это формальность»: недалеко от центра Новосибирска появились загадочные «диспетчерские» — кто их построил

Когда нельзя, но очень хочется, то можно — порой кажется, что в нашем городе выходит всё именно по такому принципу. По крайней мере, в сфере градостроительства. Точечной застройки формально как бы нет, но на придворовых пятачках земли появляются строения. Где-то по плану строить можно только социальные объекты, а вырастают странным образом магазины и офисные здания. Чиновники при этом разводят руками, иногда пытаются даже судиться, но у них никак не получается привлечь к ответственности нарушителей закона. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил два очередных странных объекта, которые расположились недалеко от центра города, и даже поговорил с причастными к их появлению бизнесменами — один честно признался, что просто обходит закон.
Октябрьский район Новосибирска — перспективное для застройки место: и от центра недалеко, и частный сектор достаточно большой. Его постепенно сносят, только вот появляются на месте снесенных деревянных и кирпичных домов совсем не те, что разрешены планами застройки. Два таких объекта построили рядом с ГПНТБ.
Загадочная диспетчерская
Загадочное четырехэтажное здание практически за ГПНТБ появилось совсем недавно. Сдавать в аренду его начали этим летом, хотя внимание жителей оно привлекло еще в конце 2022 года.
Загадочное — потому что здесь по паспорту объекта должна была появиться какая-то диспетчерская. В паспорте стройки так и было указано: «Диспетчерский пункт по ул. Толстого, 81 в Октябрьском районе». Но местные жители, с которыми корреспондент НГС разговаривал прошлой осенью, замечали, что уже на этапе стройки на диспетчерскую это было мало похоже.
— Изначально здесь стоял маленький частный жилой дом. Потом его снесли, участок огородили и написали, что идет стройка диспетчерской. Сейчас у него четыре этажа выстроено, кирпичом облицовывать начали, — рассказывал один из местных жителей в конце 2022 года.
Заказчиком диспетчерской на Толстого, по информации с паспорта объекта, было физическое лицо — некто Максим Борисович Башаев. Генеральным подрядчиком стала компания «Антарес Строй», а генеральным проектировщиком — «Антарес».
Башаев и его «казаны»
Компания «Антарес» зарегистрирована в июле 2005 года и на 100% принадлежит Максиму Башаеву. Система «Контур.Фокус» сообщает, что до 2020 года фирма периодически участвовала в госзакупках: заключила 22 контракта на сумму в 10 миллионов рублей. Договоры были в основном связаны с водоснабжением: например, с реконструкцией водопровода частного сектора Новосибирска или проектными работами по реконструкции системы водоснабжения села Таскаево Барабинского района. По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку в 5,7 миллионов рублей, чистую прибыль — 564 тысячи рублей.
На Максима Башаева также зарегистрировано два юрлица с названием «Антарес Строй», и везде он — единственный учредитель. Одно — с названием из заглавных букв («АНТАРЕС СТРОЙ») — образовано в январе 2017 года. К концу 2022 года компания заработала 3,1 миллиона рублей, чистая прибыль составила 294 тысячи рублей. Вторая компания, с написанием строчными буквами («Антарес Строй»), образована в апреле 2010 года и на конец 2022 года представила нулевую финансовую отчетность.
Также Башаев является учредителем еще ряда фирм: «Автопаркинг» (деятельность стоянок для транспортных средств), «БФ-Сервис» (аренда и управление нежилым имуществом) и «Казан Баран» (деятельность ресторанов и кафе). Система «Контур.Фокус» указывает, что все эти юрлица имеют нулевую финансовую отчетность.
На сервисе «Яндекс.Карты» компанию «Казан Баран» связывали с заведением «Манты Позы Бузы» в павильоне на Богдана Хмельницкого, 63б.
Все вышеперечисленные компании Башаева, кроме «Казан Баран», зарегистрированы по адресу недавно построенной диспетчерской на улице Толстого, 81. Фирмы, судя по данным ЕГРЮЛ, занимают разные офисы первого этажа новостройки, которую сдают в аренду.
Новосибирский предприниматель Родион (имя изменено) пытался выяснить условия аренды и позвонил по телефону, указанному на вывешенном на фасаде рекламном баннере.
— Образец договора на аренду заранее получить не удалось. Мне сказали, что надо приехать лично и обсудить всё на месте. Видимо, на меня смотреть сначала будут. Сдают только поэтажно, этаж — 130 квадратов. И им неважно, кто туда заедет. Сдает физлицо, точнее ипэшник. Сказал, что снять можно только цоколь или мансарду — остальное, мол, занято. Цены — 900 рублей и 1100 рублей за квадрат, — рассказал журналисту НГС Родион.
По информации Getcontact, указанный на баннере номер телефона принадлежит Максиму Борисовичу Башаеву. Рассказывать о построенном здании мужчина явно не собирался и вежливость соблюдал только в первые секунды разговора, сразу после этого перейдя на нецензурную брать с неприятными пожеланиями НГС в целом и корреспонденту НГС в частности.
— Вам зачем эта информация? Да рассказывайте что хотите, — заявил он и потребовал больше ему не звонить.
Здание «для коммунальных услуг»
Недалеко от «диспетчерской» на улице Чехова, 78 строят еще один интересный объект. По паспорту это «здание для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами» — раньше здесь был красивый кирпичный дом.
— Тут стояло кирпичное здание дореволюционной постройки. Однажды его обнесли высоким забором и за ночь снесли. Оно такое красивое было: со сводами, из старого кирпича. Его, по идее, можно было как памятник сохранить. Кирпич, кстати, вывезли оттуда: здание разобрали, а кирпич забрали. Недавно проходил там, информационный щит висит: «Для коммунальных нужд». Ага, очередную «диспетчерскую» строят, — усмехнулся в разговоре с журналистом местный житель.
По данным из ЕГРН, здесь находилось одноэтажное кирпичное строение 1910 года постройки на пять квартир. Весной на его месте вырыли большой котлован глубиной примерно на два подземных этажа. Заказчиком этого строительства выступает, как и в истории с «диспетчерской», физическое лицо — Сергей Борисович Стракатов. Спроектировала здание компания «Гранд Проект».
ООО «Гранд Проект» образовано в октябре 2007 года. Генеральный директор — Роман Максименко, он же — единственный учредитель. В фирме, по данным «Контур.Фокуса», работает один человек. Финансовый баланс на конец 2022 года — нулевой, при этом компания показывала нулевой баланс последние 7 лет, за исключением 2021 года: тогда выручка была 2 миллиона 62 тысячи рублей, а чистая прибыль — 71 тысяча рублей.
Владелец и руководитель компании-проектировщика Роман Максименко оказался на удивление откровенен: рассказал, что здесь строится офисное трехэтажное здание с цокольным этажом. А что до странного названия про коммунальные нужды, так это потому, что закон не позволяет по-другому его представить.
— Простым языком это административное здание, просто по законодательству только такое здание [тут] возможно: статус земли позволяет только так назвать, но по сути это офисное. Просто этот участок очень маленький, и в градостроительстве Новосибирска его нельзя назвать по-другому при такой площади участка. Ну это формальность, — изложил свое видение закона директор «Гранд Проекта». — В перспективе заказчик хочет сдавать в аренду под, возможно, какие-то медицинские [нужды], поскольку там рядом участок с бывшим роддомом имеет медицинское назначение.
Рассказывая о своей компании, Роман Максименко заметил, что на рынке они работают активно: строят, например, трех-, четырехэтажные дома в Советском районе за Зеленой Горкой — в районе улицы Благовещенской и Садового проезда.
Сочинский бизнес строителя «диспетчерской»
Заказчик строительства здания на улице Чехова Сергей Стракатов рассказывать о своей стройке отказался: вместо этого он стал выяснять, почему журналист НГС заинтересовался его объектом, а не целым рядом других, и предложил «миллион статей написать лично» о проблеме частного сектора в Новосибирске.
— По телефону я, конечно, вам ничего не скажу. Потому что мы все живем в XXI веке, и вся информация, которая распространяется, тем более через репортеров… Мне нужно подумать, что вам дать: интервью или… — упорно не хотел отвечать на вопрос про назначение здания Стракатов.
После этого бизнесмен заметил, что ему интересно разместить информацию на НГС, но позже и обязательно хорошую, с его комментариями и корректировками. В общем, как выразился Стракатов, всё должно быть «немножко по-другому».
Сергей Стракатов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель города Сочи. Он является единственным учредителем образованной в феврале 2011 года компании «ВинТел». За 2022 год она получила 64,5 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 6,2 миллиона рублей.
На сайте фирмы Сергея Стракатова «ВинТел» сообщается, что компания 10 лет работает в области строительства и проектирования объектов в 40 городах России. По данным системы «Контур.Фокус», до 2018 года она получила десятки госконтрактов на сумму 84,3 миллиона рублей. Часто заказчиком выступала российская компания «Ростелеком».
У бизнесмена Стракатова есть и еще одно юрлицо — «Винлайн», образованное в апреле 2020 года. Бизнесмен является его единоличным владельцем и руководителем. Правда, компания не так успешна: выручки по итогам 2022 года у нее не было, а чистый убыток составил 256 тысяч рублей. Оба юрлица — «Винлайн» и «ВинТел» — зарегистрированы в Сочи. Но «ВинТел», судя по данным в интернете, работает в Новосибирске, а в прошлом предприниматель был участником двух ликвидированных компаний с одинаковым названием «Глобал Проект» — в Новосибирске и Бийске.
Зачем и кому это надо
По мнению координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, такие здания вместо объектов социального или спортивного назначения в нарушение закона появляются из-за бюрократических ловушек, в которых оказываются бизнесмены при заключении договоров на землю.
— Поменять договор аренды с одного вида разрешенного строительства на другой они не могут: если взял участок под стоянку, то и должен строить стоянку, а не что-то другое. Чаще всего это участки под стоянки, гостиницы или какие-то спортивные объекты. Такие участки мэрия раньше раздавала направо и налево вообще без торгов, а в итоге на них строилось жилье или офисные здания, — объяснил Рязанцев.
Если объяснять по-простому, то у каждого городского земельного участка есть свое назначение. Например, по плану развития города на нем можно строить какой-нибудь спортивный или социальный объект, потому что именно этих объектов в этой части города не хватает. Такие участки застройщику достаются дешевле, чем участки под коммерческое строительство: от спортивного или социального объекта не получить столько выгоды, как от построенного жилья, магазина или офисного здания. И нечестный застройщик, получив участок, допустим, под музыкальную школу, строит магазин, рассказывая, что это будет школа. А когда здание уже построено и принято в эксплуатацию, начинается процедура, которая узаконит именно магазин.
Это может произойти не сразу, с определенными сложностями, но цель, как правило, достижима: договориться с чиновниками удается всегда. В итоге страдают горожане, особенно проживающие в местах такой застройки, а зарабатывают на этом застройщики и, вероятно, чиновники.
— Во-первых, у нас не появляется спортивных объектов, стоянок и так далее. Во-вторых, если бы эти участки продавались с торгов, сразу по тому виду использования, к которому потом всё и приходит, то мэрия выручала бы денег гораздо больше. Тут даже торги не спасают, так как ограничивается конкуренция: просто желающих изначально строить магазин было бы гораздо больше, чем спортивный объект, — рассказывает Михаил Рязанцев.
Комментарий мэрии
В мэрии Новосибирска, отвечая на запрос НГС, пояснили, что здание на улице Толстого должно быть «диспетчерским пунктом», а сам земельный участок находится в территориальной зоне объектов здравоохранения (ОД-3). В этой же зоне находится и участок на Чехова, 78. У здания, строящегося на Чехова, пояснили в мэрии, вид разрешенного использования должен быть связан с коммунальным обслуживанием или предоставлением коммунальных услуг.
— [Это] объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего водоснабжения), электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том числе постановки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе постановки на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов), — перечислялось в документе.
Разрешения на строительство у объектов на Толстого, 81 и Чехова, 78, заметили в мэрии, присутствуют. А «диспетчерский пункт» на Толстого введен в эксплуатацию разрешением от 29 июня 2023 года.
Нечестные застройщики таким образом обходят закон в Новосибирске постоянно, примеров — масса. В конце 2021 года НГС рассказал о построенной стоянке, которая внезапно стала магазином. Годом ранее строящийся детский центр внезапно превратился в автостоянку, а потом — в магазин. В 2019 году НГС собрал сразу несколько домов-оборотней, которые по документам мэрии и в реальной жизни были совершенно разными объектами. Наконец совсем недавно — в июле 2023 года — НГС рассказал, как хитрый застройщик должен был построить открытую автостоянку, а построил целую торговую галерею.