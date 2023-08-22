Мэрия Новосибирска обложила пенсионерку штрафами и требует «подвинуть» дом — в метре от него отстроились соседи

«Вот такие у нас тут страсти»

Ольга Иваненко — новая соседка Яковлевых. Они с мужем приобрели дом Вадима Волкова в 2017 году. Когда они въехали, с другой стороны и тоже в отступе в метр стали строить дом № 42А .



— Когда мы купили дом, мы стали судиться с соседями, которые построили дом № 42А . Тут и планировка была у них, что дом будут строить на второй линии. Они нам говорили одно, стали делать другое — строили на первой линии. И от дома до дома у нас даже нет трех метров. [Мы] написали [иск в суд], что не соответствует, но суд решил, что у них всё соответствует и всё нормально. Вот мой участок такой, — Ольга показывает на небольшой огород и цветы на ее сотке земли.



По мнению Ольги, Тамара Яковлева «решила им помочь судиться» и вместе с соседями из дома 42А подала встречный иск, что дом № 40А построен не по нормам.



— Она сама на себя сделала экспертизу, что фундамент [разрушается], что обследовали дом, что трещины конструкции у них, оголенная арматура, выбоины по всему дому, трещины несущей стены дома. Вот такие у нас тут страсти, — резюмирует Ольга.