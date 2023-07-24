«Более-менее безопасно, хотя тут убили человека»: как живут в новостройках на Обской — в двух шагах от реки с видом на чужие бани

Со стороны кажется, что расположение у домов на Обской удачное: рядом остановка «Завод "Труд"» и станция метро «Речной вокзал». На деле этот участок Большевистской часто стоит в пробках, поэтому до метро проще добраться пешком, рассказывает жительница «Марселя» Анна.

— Большевичка стоит всегда. Если приноровиться, можно выбрать время, когда пробок нет. А так до метро минут 20–30, — объясняет она.