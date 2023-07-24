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«Более-менее безопасно, хотя тут убили человека»: как живут в новостройках на Обской — в двух шагах от реки с видом на чужие бани

Здесь элитное жилье соседствует с покосившимися домами — их становится всё меньше

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У ЖК «Марсель» закрытая территория с газоном и садом

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Улицы Обская и 2-я Обская в Новосибирске выглядят довольно необычно: на них расположились остатки частного сектора, окруженные новыми элитными домами. С одной стороны от покосившихся домов — большой и красивый ЖК «Марсель», с другой — «Расцветай на Обской». НГС прогулялся по улице и узнал, какие особенности есть у жизни в новостройках, соседствующих с деревянными домами.

Со стороны кажется, что расположение у домов на Обской удачное: рядом остановка «Завод "Труд"» и станция метро «Речной вокзал». На деле этот участок Большевистской часто стоит в пробках, поэтому до метро проще добраться пешком, рассказывает жительница «Марселя» Анна.

— Большевичка стоит всегда. Если приноровиться, можно выбрать время, когда пробок нет. А так до метро минут 20–30, — объясняет она.

Окна новостроек на Обской выходят на частный сектор

Окна новостроек на Обской выходят на частный сектор

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Квартплата за студию в «Марселе» выходит в 2–3 тысячи рублей в месяц

Квартплата за студию в «Марселе» выходит в 2–3 тысячи рублей в месяц

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Анна купила студию в «Марселе» в 2017 году, тогда она обошлась ей в 3,5 миллиона. Самые дорогие квартиры, которые занимают целый этаж, в то время стоили около 10 миллионов, вспоминает девушка.

— Мне нравится закрытая облагороженная территория, выход к реке. Более-менее безопасно, хотя тут убили человека в прошлом году. Из минусов — это, конечно, «проблемы белых людей», но сложная пропускная система. Чтобы курьера запустить, нужно обзванивать КПП, то же самое с друзьями, — говорит девушка.

С выходом к реке пару месяцев назад тоже были проблемы, вспоминает жительница ЖК: мэрия Новосибирска наложила серию публичных сервитутов на участки на берегу Оби. После этого жители «Марселя» обеспокоились, что распоряжение приведет к изъятию части их земельного участка.

Подземная парковка — так она выглядит сверху

Подземная парковка — так она выглядит сверху

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Выход к реке

Выход к реке

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Прямо из окон «Марселя» можно увидеть крыши стареньких домов и тихую жизнь их обитателей. Днем в будний день на участках никого нет, а многие дома выглядят заброшенными.

— Если смотреть сверху, люди живут, ходят, топятся бани. Но чтобы кто-то туда заходил и входил, я редко вижу. Мои окна выходят на реку, поэтому мне всё равно. Если бы они выходили на частный сектор, я бы не стала брать квартиру. Я покупала квартиру в доме комфорт-класса, чтобы смотреть на реку, а не на частный сектор. Тут раньше бегало много собак бездомных, когда еще не было новостройки на Обской... Я бы хотела, чтобы владельцам частных домов или предложили цену справедливую, или просто дали деньги, чтобы они привели всё в более-менее хороший вид, — делится своим мнением Анна.

Крупные собаки из частного сектора пугают и жительницу дома на Большевистской, 32/1 Полину:

— Бывают частенько собаки, которые из секторов бегают, а у меня маленький пес. А так проблем нет. Никого не видно особо, — говорит девушка.

Остатки частного сектора окружены новыми домами

Остатки частного сектора окружены новыми домами

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Детская площадка на территории ограждена забором

Детская площадка на территории ограждена забором

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По словам Анны, за студию в месяц она платит 2–3 тысячи квартплаты: в эту сумму входит оплата услуг охраны и садовника. Есть и проблемы: соседи не могут определиться с установкой площадки для выгула собак. Кто-то хочет обустроить площадку с тренажерами для крупных животных, а кто-то просто огородить территорию для питомцев.

— Суть в том, чтобы было меньше говна во дворе. Но есть люди, которые априори не убирают за собаками, и от площадки ничего не изменится. По моим наблюдениям, это не жители, а те, кто заходят и пользуются территорией. Люди не совсем понимают, что это частная территория, — рассказывает Анна.

Рядом с «Марселем» строят похожий «Марсель-2»

Рядом с «Марселем» строят похожий «Марсель-2»

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Некоторые дома частного сектора выглядят заброшенными

Некоторые дома частного сектора выглядят заброшенными

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Меньше претензий к «Марселю» у его жительницы Розы. Окна женщины выходят на строящийся «Марсель-2», но ее это не смущает, как и соседство с частным сектором.

— Мне всё нравится: детские площадки, хорошие соседи, обслуживание, приемлемая квартплата. Без горячей воды почти не сидим. Все нужды, которые возникают, можно решить спокойно и без эксцессов. Когда покупала квартиру, выбор был между этим домом и «Брусникой» (компания строит рядом микрорайон «Европейский берег». — Прим. ред.), но там дороже, а качество такое же, — рассказала Роза.

По другую сторону от частного сектора выросла высотка «Расцветая»

По другую сторону от частного сектора выросла высотка «Расцветая»

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Дом сдали в 2021 году

Дом сдали в 2021 году

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