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Проблема

Мэрия наложила сервитут на берег Оби возле крупного ЖК — жители испугались, что у них заберут землю

Власти уверяют, что наложение сервитута не предусматривает изъятие участка

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Жители ЖК «Марсель» боятся, что после наложения сервитутов на участок там будет стройка. Власти опровергают опасения

Жители ЖК «Марсель» боятся, что после наложения сервитутов на участок там будет стройка. Власти опровергают опасения

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Мэрия Новосибирска наложила серию публичных сервитутов на участки на берегу Оби недалеко от улицы Большевистской.

После этого жители ЖК «Марсель» — 20-этажного дома с адресом улица Обская 2-я, 154 — обеспокоились, что распоряжение мэра приведет к изъятию части их земельного участка 54:35:074265:1529, который расположен со стороны реки.

— У нас же комплекс подходит к реке. И эта территория захватывает часть берега. У нас подозрение, что кто-то из застройщиков хочет себе эту территорию забрать, — рассказала корреспонденту НГС жительница ЖК «Марсель».

Она уточнила, что их территория не нарушает Водный кодекс и не преграждает путь к воде. Женщина также заметила, что несколько лет назад уже была попытка забрать часть участка ЖК «Марсель», но с другой стороны дома. Ту попытку, по словам жительницы «Марселя», жильцы оспорили в суде.

ЖК «Марсель» разместился на берегу Оби

ЖК «Марсель» разместился на берегу Оби

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В постановлении мэра Новосибирска № 987 от 29 марта 2022 года говорится о наложении публичного сервитута на семь участков, расположенных на побережье Оби. Журналист получил комментарий из Департамента земельных и имущественных отношений и Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в котором перечисляются участки: 54:35:074250:11, 54:35:074455:31, 54:35:074455:10, 54:35:074265:1529, 54:35:074250:1654, 54:35:074250:1658, 074250:1660.

Схема участков на побережье Оби, на которые мэрия наложила публичный сервитут

Схема участков на побережье Оби, на которые мэрия наложила публичный сервитут

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В мэрии уточнили, для чего публичный сервитут накладывается по закону и что земельные участки при этом у владельцев не изымаются.

— В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения, в том числе для прохода или проезда через земельный участок, может быть установлен публичный сервитут. <…> Обращаем внимание, что публичный сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим земельным участком. <…> Изъятие земельного участка (земельных участков) в случае установления публичного сервитута не осуществляется, — заверили корреспондента НГС в мэрии.

На вопрос корреспондента НГС, что конкретно послужило причиной наложения публичного сервитута на эти семь прибрежных участков, чиновники не ответили.

В сентябре 2021 года НГС рассказывал, как между домами Лежена, 26/2 и Лежена, 30 установили забор, перекрыв популярную дорогу. Чтобы это сделать, местные жители через суд добились отмены публичного сервитута.

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