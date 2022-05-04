Мэрия наложила сервитут на берег Оби возле крупного ЖК — жители испугались, что у них заберут землю

Мэрия Новосибирска наложила серию публичных сервитутов на участки на берегу Оби недалеко от улицы Большевистской.
После этого жители ЖК «Марсель» —
— У нас же комплекс подходит к реке. И эта территория захватывает часть берега. У нас подозрение, что кто-то из застройщиков хочет себе эту территорию забрать, — рассказала корреспонденту НГС жительница ЖК «Марсель».
Она уточнила, что их территория не нарушает Водный кодекс и не преграждает путь к воде. Женщина также заметила, что несколько лет назад уже была попытка забрать часть участка ЖК «Марсель», но с другой стороны дома. Ту попытку, по словам жительницы «Марселя», жильцы оспорили в суде.
В постановлении мэра Новосибирска
В мэрии уточнили, для чего публичный сервитут накладывается по закону и что земельные участки при этом у владельцев не изымаются.
— В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения, в том числе для прохода или проезда через земельный участок, может быть установлен публичный сервитут. <…> Обращаем внимание, что публичный сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим земельным участком. <…> Изъятие земельного участка (земельных участков) в случае установления публичного сервитута не осуществляется, — заверили корреспондента НГС в мэрии.
На вопрос корреспондента НГС, что конкретно послужило причиной наложения публичного сервитута на эти семь прибрежных участков, чиновники не ответили.
В сентябре 2021 года НГС рассказывал, как между домами Лежена, 26/2 и Лежена, 30 установили забор, перекрыв популярную дорогу. Чтобы это сделать, местные жители через суд добились отмены публичного сервитута.