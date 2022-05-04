Мэрия наложила сервитут на берег Оби возле крупного ЖК — жители испугались, что у них заберут землю

Мэрия Новосибирска наложила серию публичных сервитутов на участки на берегу Оби недалеко от улицы Большевистской.

После этого жители ЖК «Марсель» — 20-этажного дома с адресом улица Обская 2-я, 154 — обеспокоились, что распоряжение мэра приведет к изъятию части их земельного участка 54:35:074265:1529, который расположен со стороны реки.

— У нас же комплекс подходит к реке. И эта территория захватывает часть берега. У нас подозрение, что кто-то из застройщиков хочет себе эту территорию забрать, — рассказала корреспонденту НГС жительница ЖК «Марсель».

