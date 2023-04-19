СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 81.60
eur 89.57
Тема дняУволился директор школы в Новосибирске
Все новости
Все новости
Подробности

«Дефицит покупателей явный»: вторичный рынок накрыло волной объявлений о продаже квартир — как снижают цены

Баланс на рынке начал восстанавливаться, но до стабильности еще далеко

551

В состоянии баланса, считают эксперты, на вторичку приходится больше половины сделок — к нему сейчас стремится расшатанный новосибирский рынок

Поделиться

К весне 2023 года рынок ощутимо качнулся в сторону готового жилья. Хотя ставки по ипотеке на него выше, если у вас есть примерно половина нужной суммы, вам не нужно будет тратить деньги на аренду на время стройки, а переехать можно сразу, постепенно делая ремонт. Цены на вторичном рынке растут медленнее, а предложений очень много. Как изменилась ситуация за год, какие квартиры пользуются спросом и насколько готовы торговаться продавцы, узнала Лиза Пичугина.

Залезли на полку

Аналитики «Авито Недвижимость» отметили рост цен предложения вторичного жилья в Новосибирске. По данным сервиса, 1-й квартал 2023 года показал рост на 5,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Данные агрегатора подтвердили и новосибирские эксперты. В компании RID Analytics значение оказалось даже выше: прирост цен марта к марту составил 9,3%. По словам директора компании Елены Ермолаевой, темпы роста замедляются с прошлого лета, но общий тренд пока сохраняется. Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский назвал ситуацию «полкой» — по крайней мере, именно так она выглядит на графиках.

При этом спрос на рынке плавно начинает сдвигаться из сегмента новостроек как раз в сторону вторички: к марту спрос на новостройки упал на 26,4%, тренд продолжился и весной.

— Когда правительство создало льготные условия для одного сегмента рынка, а застройщики придумали хитрости с субсидированием ставки, возник искусственный перекос в сторону первичного рынка, который сегодня иссяк, — подтвердил директор АН «Квадротека» Владимир Голованов. — Сбалансированный рынок — это 3/4 сделок на вторичке, 1/4 — на первичке. Сейчас он стремится к таким соотношениям.

По мнению Елены Ермолаевой, до оздоровления рынку пока далеко: спрос на жилье снижается из-за общей неопределенности и снижения доходов, а цены на квартиры хоть и замедлились, но продолжают расти.

— Это увеличивает рыночный дисбаланс. Чтобы его нивелировать, рынок должен какое-то время хотя бы перестать расти, — считает аналитик.

Общая неопределенность и падение доходов заставляют новосибирцев воздерживаться от крупных покупок, так что на рынке сформировался дефицит покупателей

Общая неопределенность и падение доходов заставляют новосибирцев воздерживаться от крупных покупок, так что на рынке сформировался дефицит покупателей

Поделиться

Этот переходный период, по наблюдениям руководителя «Квадротеки», сопровождается некоторой нервозностью. Сроки продажи квартир растянулись до 3–4 месяцев, цены не растут, дефицит покупателей явный, поэтому кто-то из продавцов снимает вариант с продажи, а кто-то, устав и разочаровавшись, судорожно снижает цену. Корректировка на рынке требует времени и привыкания к ситуации, отмечает Владимир Голованов.

— Рыночная цена от цены предложения отличается на 5–10%, — считает Александр Чернокульский. — Продавцы готовы к торгу, если предложенной суммы хватает на реализацию мечты.

Волна объявлений

Число квартир в продаже, по подсчетам «Авито Недвижимость», выросло более чем на четверть — на 26,9%.

— Больше всего в городе объявлений о продаже «двушек» (33,05%) и однокомнатных квартир (30,23%), а меньше всего — многокомнатных (3,9%), — следует из ответа сервиса на запрос НГС.

При этом если о затоваривании рынка новостроек эксперты говорят уже примерно полгода, то о тех же процессах на вторичном рынке говорить пока рано, считает Елена Ермолаева.

— Да, в последние месяцы на рынке растет предложение, но если взять данные за допандемийный период, то тогда предложение бывало и выше, — заметила она. — Например, в декабре 2022 года — 18,8 тысячи объявлений, в январе — 19,1 тысячи, а в марте — уже 20,8. Но, для сравнения, в декабре 2020-го было опубликовано 22,8 тысячи предложений, а в декабре 2015-го — 24,8 тысячи. Так что пока никакого затоваривания нет, и срок экспозиции по продаже зависит скорее от качественных характеристик квартиры и ее цены.

Запрос на свободу

Одно из необычных наблюдений аналитиков «Авито» касается квартир свободной планировки. Они на фоне небольшого роста цен на все остальные виды планировок неожиданно подорожали сразу на 40,5%. При этом объем их предложения снизился на 44,2%, а спрос — на 46,6%.

Значительная часть вторичного рынка — это видавший виды жилой фонд, но за последние годы рынок пополнился вариантами в относительно недавно достроенных домах — их выбирает большая часть платежеспособных покупателей

Значительная часть вторичного рынка — это видавший виды жилой фонд, но за последние годы рынок пополнился вариантами в относительно недавно достроенных домах — их выбирает большая часть платежеспособных покупателей

Поделиться

Эксперты к этим данным отнеслись скептически. Александр Чернокульский назвал их «статистическим выбросом» и отметил, что важно понимать число таких вариантов. Скорее всего, их будет немного, согласилась Елена Ермолаева, потому и колебания такие значительные.

Вообще же тренда на квартиры свободной планировки на рынке нет, считают эксперты. Как правило, такие планировки встречаются в новостройках, но после ремонта обрастают перегородками и четкой комнатностью. Впрочем, учитывая объем нераспроданного жилья в новостройках, оно уже могло выйти на вторичный рынок и подпортить статистику.

Наибольшим спросом сегодня пользуются «двушки» — в первом квартале 2023 года их популярность выросла на 20,2%.

— Двухкомнатная — самый популярный товар с точки зрения спроса и цены квадрата, их выгоднее приобретать, — объяснил Александр Чернокульский.

В марте губернатор Новосибирской области отмечал, что потенциал поддержки строительной отрасли уже исчерпан, хоть льготную ипотеку и продлили, и рассказал, что власти уже призывали застройщиков снизить цены.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

Цены на жильеВторичный рынок недвижимостиАналитика
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter