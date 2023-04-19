«Дефицит покупателей явный»: вторичный рынок накрыло волной объявлений о продаже квартир — как снижают цены

Залезли на полку

Аналитики «Авито Недвижимость» отметили рост цен предложения вторичного жилья в Новосибирске. По данным сервиса, 1-й квартал 2023 года показал рост на 5,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.



Данные агрегатора подтвердили и новосибирские эксперты. В компании RID Analytics значение оказалось даже выше: прирост цен марта к марту составил 9,3%. По словам директора компании Елены Ермолаевой, темпы роста замедляются с прошлого лета, но общий тренд пока сохраняется. Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский назвал ситуацию «полкой» — по крайней мере, именно так она выглядит на графиках.

