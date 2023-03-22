Процент непроданного жилья в новостройках Новосибирска вырос до 65%

Процент непроданного жилья в новостройках в Новосибирске вырос с 50 до 65% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом утром
— Сейчас цена на вторичном рынке замерла. На первичном рынке выросла примерно на 17 тысяч за квадратный метр. Количество строек начинает снижаться, Новосибирск предпочитает готовое жилье, — сказал Чернокульский.
Он пояснил, что спрос на новостройки был обеспечен сниженной ипотекой, но сейчас ставки на новое жилье снова выросли. Поэтому разница между ипотекой на новое и вторичное жилье стала меньше.
— Относительная привлекательность вторички выросла. Процент непроданного жилья в новостройках резко вырос — с 50 до 65%, — сказал Александр Чернокульский.
Самый массовый сегмент покупки квартир — 3,5–4,5 миллиона рублей в спальных районах. Тот товар, что находится на периферии, чаще и лучше продается.
Эксперты полагают, что тенденция на пониженный спрос на новостройки задержится на год-полтора. При этом цены на сдающиеся квартиры пока не растут. Мы спросили у экспертов, почему это происходит.