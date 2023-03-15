Дома-инопланетяне. Как сибиряк строит необычные здания в Новосибирске и самых красивых местах России

Глэмпинги

В те же годы, когда Иван построил круглый дом на Лесоперевалке, он встретил первый глэмпинг-отель в Швейцарии — с купольными тентовыми конструкциями:



— И я подумал: как круто такую штуку сделать! А лет пять назад началось это же движение в России. И люди попробовали жить в купольных домах. И эта история в гостиничном секторе здорово двинула. До этого я строил частные дома — а это всегда индивидуальные проекты, достаточно сложные. У заказчиков часто не хватало ресурсов, чтобы довести дело до красивого логического завершения.

