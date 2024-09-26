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Политика С карт Новосибирской области пропадет деревня с милым названием

С карт Новосибирской области пропадет деревня с милым названием

В поселке нет социальной инфраструктуры

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7 комментариев

Закон приняли во втором чтении

В Новосибирской области депутаты Заксобрания во втором чтении приняли решение упразднить деревню Кругленькая. Она относится к Сибирцевскому 1-го сельсовету Венгеровского района.

Решение принято на сессии сегодня, 26 сентября. В деревне с 2007 года отсутствует социальная инфраструктура. В ней никто не живет.

В начале 2024 года депутаты приняли решение упразднить деревню Селиваново. НГС узнал, по каким причинам исчезают целые деревни, а также поговорил с бывшей жительницей Селиваново — она до сих пор каждый год ездит туда проведать могилу отца.

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Комментарии
7
Гость
22 минуты
Вот вам и избинг...
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
4 минуты
Было немало волн внутренней миграции на самом деле. Например после отмены крепостного права много малых населённых пунктов опустело. Не в один миг конечно. Затем разумеется революция и гражданская в-а. После чего коллективизация. Затем и Великая Отечественная в-а опустошила много старых деревень по ту сторону Урала. После чего пришёл Хрущёв и своим "гениальным решением" объединил МТС (машинно-тракторные станции) с колхозами, чем осложнил жизнь и тем и другим. А затем преобразовал колхозы в совхозы, из-за чего опять же много населённых пунктов пришли в запустение через 10-15 лет или раньше. Ну а в последние 30+ лет причина понятна - устремляются в райцентры и в столицы регионов, потому что на периферии делать нечего.
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