С карт Новосибирской области пропадет деревня с милым названием

В Новосибирской области депутаты Заксобрания во втором чтении приняли решение упразднить деревню Кругленькая. Она относится к Сибирцевскому 1-го сельсовету Венгеровского района.

Решение принято на сессии сегодня, 26 сентября. В деревне с 2007 года отсутствует социальная инфраструктура. В ней никто не живет.

В начале 2024 года депутаты приняли решение упразднить деревню Селиваново. НГС узнал, по каким причинам исчезают целые деревни, а также поговорил с бывшей жительницей Селиваново — она до сих пор каждый год ездит туда проведать могилу отца.