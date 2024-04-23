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Город С карты Новосибирской области хотят убрать целую деревню — там никто не живет больше 10 лет

С карты Новосибирской области хотят убрать целую деревню — там никто не живет больше 10 лет

В населенном пункте нет электричества и водопровода

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Деревня находится в Купинском районе

23 апреля на сессии депутаты заксобрания Новосибирской области в первом чтении решили упразднить деревню Селиваново в Благовещенском сельсовете.

Как рассказал депутат Игорь Умербаев, в деревне с 2011 года никто не живет, там нет никакого производства. Также в деревне не подключено электричество и водопровод.

Вопрос «Об упразднении населенного пункта деревни Селиваново Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области» рассмотрят во втором чтении.

Если вы что-то знаете о деревне Селиваново или жили там когда-то, то свяжитесь с нами. Также напишите нам, если живете в другой умирающей деревне.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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