С карты Новосибирской области хотят убрать целую деревню — там никто не живет больше 10 лет

23 апреля на сессии депутаты заксобрания Новосибирской области в первом чтении решили упразднить деревню Селиваново в Благовещенском сельсовете.
Как рассказал депутат Игорь Умербаев, в деревне с 2011 года никто не живет, там нет никакого производства. Также в деревне не подключено электричество и водопровод.
Вопрос «Об упразднении населенного пункта деревни Селиваново Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области» рассмотрят во втором чтении.
В 2023 году в селе Зудово на краю Новосибирской области выпустили всего одну ученицу. Ксения Лысенко рассказывает о том, как прошел праздник последнего звонка в школе, где всего 42 ученика.